Weer een Kennedy for president

Terwijl in de Verenigde Staten iedereen naar de republikeinse Partij kijkt om te zien of Donald Trump dan wel Ron De Santis, de populaire gouverneur van Florida, de nominatie als presidentskandidaat voor de GOP in de wacht sleept, kwam twee weken geleden de verrassing uit de hoek van de Democraten. Bij hen stond het al lang vast dat president Biden zichzelf zou opvolgen als kandidaat voor de nieuwe presidentschap, maar dat was buiten Robert F Kennedy junior gerekend die zichzelf als een soort van wit konijn uit de hoed toverde en zo de grijze duif Biden de vleugels kortwiekte. Zeer tegen de zin van de democratische partij zelf.

Volgens een poll van de Washington Post zou RFK jr. toch al 20% van de democratische kiezers achter zich krijgen. Niet genoeg, maar toch voldoende om het team achter Biden nerveus te maken. Het doet een beetje denken aan de race voor de nominatie voor presidentskandidaat van de Democraten tussen Obama en Hillary Clinton, waar het establishment van de Democratische partij liever Hillary naar voren schoof dan de toen nog onbekende Obama.

Horzel

RFK jr. is dan ook een vervelend zoemende horzel in de broekspijpen van de Democraten want hij klaagt als burgerrechten-advocaat al lang wantoestanden aan en gaat zo regelrecht in tegen de belangen van enkele grote sponsors van de democratische partij: Big Pharma en bedrijven die het water vervuilen bijvoorbeeld. De speerpunten van de campagne van RFK jr. zijn helder en liggen in het verlengde van wat hij eerder al deed als burgerrechten- en milieu advocaat. RFK jr. zet in op de volgende punten: Een eerlijk beleid (honest government), verzoening (reconsiliation), milieu, de VS nieuw leven inblazen (revitalization) vrede en herstel van burgerlijke vrijheden (civil liberties) Wie het programma van RFK jr. nog eens in detail wik nalezen kan dat op https://www.kennedy24.com

In een live uitgezonden Twitter gesprek met Elon Musk ging RFK jr. vorige week dieper in op enkele onderwerpen. De antwoorden van RFK jr. waren opmerkelijk en dus geef ik de belangrijkste punten weer. Het begon, niet geheel onverwacht, met Musk die vroeg wat Kennedy als president zou doen met sociale media bedrijven die inhoud censureren.

Kennedy: ‘Ik zal als president de leiders van de sociale media bedrijven onmiddellijk bij mij roepen en volledige transparantie eisen met betrekking tot hun acties.’

De muur

Daarna schakelde Musk over naar ween ander heet hangijzer:de grensbewaking. Komt er een muur aan de grens met Mexico onder Kennedy?

Kennedy.: ‘We zien dat de Mexicanen die illegaal de grens oversteken in de States snel aan het werk gaan. Ze vullen een gat in op de arbeidsmarkten en belasten het sociale zekerheidssysteem niet of nauwelijks. Misschien moeten we daarom naar andere systemen kijken om tot het land toegelaten worden. Het gevaar daarvan is dat het ook een magneet kan zijn voor nog meer immigratie. Wat een muur of een hek betreft: er zijn modernere en hoogtechnologische methodes van grensbewaking. Daar moeten we leren uit wat andere landen al doen, ik denk dan aan Australië of Israël.

Waarna Musk (de man zou een uitstekend journalist zijn) het belachelijk hoge defensiebudget van de VS aankaartte en hoe het kan dat een Democratische president alweer in een oorlog verzeilde.

Kennedy: ‘Na de val van de Berlijnse muur had je de opkomst van de neocons die dachtebn dat ze de koude oorlog hadden gewonnen en dat ze een winnaars-bonus konden uitdelen. Hun ‘Project for a new American century’ leidde tot oorlogen in Irak. We creëerden ISIS en duwden 2 miljoen vluchtelingen naar Europa die de democratische staten daar voor twee of meer generaties hebben belast. Veel van die neocons zitten nu onder Biden nog altijd als adviseurs in het witte huis!”

Belangenvermenging

Musk: Wat is er dan toch mis gegaan met de Democratische Partij?

Kennedy: De Democratische partij heeft veel geld aangenomen van onder meer Big Pharma en sponsors uit het Industrieel Militair complex. Die belangenvermenging moet stoppen.

Musk: Wat is je houding tegenover China?

Kennedy: ‘China is een ambitieus land. Maar China is nog altijd een arm land. We moeten ons met hen meten op economisch vlak, niet militair. Onze militaire uitgaven zijn al gigantisch. We moeten onderhandelen met de Chinezen over dingen waar we allebei beter van worden. De Chinezen exporteren economie naar het buitenland, wij sturen wapens. Het is pure waanzin om met China in de clinch te gaan over Taiwan. We moeten dringend deëscaleren en onderhandelen, ook met Rusland trouwens.’

Het zijn uitspraken die deze Kennedy telg niet in dank zullen afgenomen worden. Robert Jr. was amper 14 jaar oud toen zijn oom JFK genadeloos werd doodgeschoten in Dallas. Over die moord is RFK jr. overtuigd dat ze door de CIA werd gepleegd. Vier jaar later werd zijn vader Bobby doodgeschoten tijdens zijn campagne voor de presidentsverkiezingen.Met zijn controversiële uitspraken heeft nu ook RFK jr. zich tot een mogelijke schietschijf uitgeroepen.

Wie is Robert F. Kennedy Jr.?

Robert F. Kennedy Jr., is de neef van de 35e president van Amerika, John F. Kennedy, en de zoon van diens toenmalige procureur-generaal Robert F. Kennedy. Beiden verloren hun leven door de kogel van een moordenaar: JFK in 1963 en RFK Sr. midden in zijn presidentiële campagne van 1968. Hij werd geboren op 17 januari 1954 in Washington DC en is het derde van 11 kinderen van wijlen Sen. Robert Kennedy en Ethel Skakel Kennedy, die onlangs haar 95e verjaardag vierde.

In plaats van zelf de politiek in te gaan, zette Robert F. Kennedy Jr. het gedachtengoed van zijn familie voort door zich in te zetten voor het milieu en het welzijn van kinderen. Hij is de oprichter van de Waterkeeper Alliance – ‘s werelds grootste belangenorganisatie voor schoon water – en was er lange tijd voorzitter en advocaat van. Je zou hem een ‘Old School’ milieu activist kunnen noemen omdat hij zich inzet tegen vervuiling in plaats van utopische klimaatdromen na te jagen.

Daarna richtte hij Children’s Health Defense op, een massale ledenorganisatie waar hij voorzitter en campagne voerde tegen toxische blootstellingen bij kinderen. Dat was jaren geleden ook de reden van zijn strijd tegen al te veel vaccinatie van de Amerikaanse jeugd, vanwege mogelijke toxische nevenwerkingen. Een Amerikaans kind heeft voor zijn 16de verjaardag al 33 verplichte vaccinaties gekregen. Het was dan ook niet verbazend dat hij tijdens de coronacrisis een felle tegenstander werd van de uitrol van verplichte corona vaccins en op ramkoers kwam te liggen met Anthony Fauci, over wie hij vorig jaar nog de onthullende bestseller The Real Anthony Fauci’ schreef.

‘Dark Waters’

Kennedy’s reputatie als vastberaden verdediger van het milieu en de gezondheid van kinderen komt voort uit honderden succesvolle rechtszaken. TIME Magazine noemde Kennedy ‘Hero for the Planet’ voor zijn leiderschap in de strijd om de Hudson River te herstellen, wat heeft heeft bijgedragen aan de groei van meer dan 300 Waterkeeper-organisaties over de hele wereld.

Recent maakte Kennedy nog deel uit van het juridische team in de baanbrekende overwinningen tegen Monsanto in 2018 en tegen DuPont in 2019 in de zaak die de inspiratie vormde voor de film ‘Dark Waters’. Naast zijn werk voor het milieu heeft hij in heel Latijns-Amerika en Canada inheemse groepen vertegenwoordigd die wettelijke en verdragsrechten claimen.

Die krakende stem

Hoewel hij zeker beschikt over grote redenaarskwaliteiten, zit RFK Jr. met een stemaandoening die hem in de weg zit bij het spreken in het openbaar. Hij lijdt aan spasmodische dysfonie, een aandoening van de stembanden die hem doet klinken als een krakende 33 toeren-plaat. Een detail dat hem wel eens wat stemmen (jaja) zou kunnen kosten.