Weert België Europese pottenkijkers uit Klein Kasteeltje?

Met het oog op een betere aanpak van de Europese migratieproblematiek bezoekt een ruime delegatie van het Europees Parlement volgende week ons land, Nederland en Frankrijk. Een tiental parlementsleden en een handvol tolken en medewerkers trekken onder meer naar Brussel en Steenokkerzeel, Ter Apel in Nederland en het Franse Calais. Opvallend: het blijft onduidelijk of een gepland bezoek aan het opvangcentrum in het Klein Kasteeltje kan doorgaan. Het initiatief voor de driedaagse missie gaat uit van de commissie Burgerlijke Vrijheden,…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Met het oog op een betere aanpak van de Europese migratieproblematiek bezoekt een ruime delegatie van het Europees Parlement volgende week ons land, Nederland en Frankrijk. Een tiental parlementsleden en een handvol tolken en medewerkers trekken onder meer naar Brussel en Steenokkerzeel, Ter Apel in Nederland en het Franse Calais. Opvallend: het blijft onduidelijk of een gepland bezoek aan het opvangcentrum in het Klein Kasteeltje kan doorgaan.

Het initiatief voor de driedaagse missie gaat uit van de commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) in het Europees Parlement. Die buigt zich onder meer over het veelbesproken Europese migratiebeleid, of het gebrek daaraan. De delegatie wordt geleid door Lena Düpont, een Duitse christendemocrate. Op de extreemlinkse fractie The Left na, zijn alle fracties volgende week vertegenwoordigd tijdens de missie. Assita Kanko (N-VA) neemt de honneurs waar voor de centrumrechtse ECR-groep. ‘De LIBE-commissie gaat, binnen haar mandaat, wel vaker op missie. Migratie is voor deze commissie uiteraard één van de allerbelangrijkste thema’s. Met deze missie naar België, Nederland en Frankrijk hopen we vooral een beter zicht te krijgen op de secundaire migratie binnen Europa en op de problematiek van de mensensmokkel vanuit deze landen richting het VK. Daarnaast willen we ook bekijken hoe deze landen samen de verschillende uitdagingen op het terrein beter kunnen aanpakken,’ geeft Kanko aan.

Kink in de kabel

Officieel wordt dit uiteraard niet bevestigd, maar in de wandelgangen van het Europees Parlement wordt gefluisterd dat ook de opvangproblemen in ons land, Nederland en Frankrijk mee aan de basis liggen van deze missie. Vooral voor de linkse partijen is dit een strijdpunt. De situatie in en rondom Calais is al jarenlang bijzonder schrijnend. België haalde de voorbije maanden dan weer de internationale media met grote aantallen migranten die op straat moesten overnachten. Daar kwam deze week dan nog eens de tumultueuze verhuis van honderden asielzoekers vanuit het kraakpand in de Paleizenstraat naar een hotel bovenop.

Ook het Nederlandse aanmeldcentrum Ter Apel kwam vorig jaar uitgebreid in het nieuws omdat de opvang er uit zijn voegen barstte. Naast ontmoetingen met onder meer de lokale autoriteiten, allerlei ngo’s en vluchtelingenadvocaten, staat er in ons land ook een ontmoeting met federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor op het programma.

Dat programma werd al begin februari goedgekeurd, maar op 10 februari kwam er plots een kink in de kabel. Het bezoek aan het Klein Kasteeltje werd op verzoek van de Belgische autoriteiten geschrapt en vervangen door een tussenstop aan het Fedasil-opvangcentrum in Steenokkerzeel. Officieel omdat dit relevanter zou zijn dan een bezoek aan het Klein Kasteeltje, dat dienst doet al eerste aanmeldcentrum voor vluchtelingen in ons land. De groep zou, zo heet het officieel, ook te groot zijn om daar nu op bezoek te kunnen komen. Individuele bezoeken van Europarlementsleden op een latere datum zouden wel mogelijk blijven. De Europese delegatie zelf was met die weigering niet echt gediend, maar tot gisteren bleef het onduidelijk of het geplande bezoek geschrapt blijft.

Europese pottenkijkers

De voorbije maanden kwam de schrijnende situatie in en rondom het Klein Kasteeltje al herhaaldelijk in het nieuws in eigen land. Het heeft er dan ook alle schijn van dat de federale overheid niet bepaald zit te wachten op nog een uitgebreide delegatie Europese pottenkijkers. Zeker niet als die daar met eigen ogen kunnen vaststellen hoe belabberd de leefomstandigheden in het oudste aanmeldcentrum van ons land – in het hartje van de Europese hoofdstad dan nog – wel zijn.

De EU heeft niet enkel belangrijke bevoegdheden op vlak van migratie, de lidstaten moeten zich ook houden aan een aantal Europese richtlijnen en verordeningen over de ontvangst en de opvang van vluchtelingen. Het Europees Parlement kan daar dan ook toezicht op uitoefenen. Na afloop van een dergelijke controlemissie stellen de betrokken parlementsleden ook een gezamenlijk verslag op. Dat wordt eerst in de betrokken commissie besproken en vervolgens ook voorgelegd aan het voltallige Europees Parlement. Het staat nu al in de sterren geschreven dat de verschillende fracties een heel andere lezing zullen hebben van de problemen die ze volgende week op het terrein met eigen ogen zullen vaststellen. En de kans dat ons land daarbij een blauwtje loopt, is niet geheel onbestaande.