Welke toekomst is er voor onze boeren?

Ik neem u even mee naar de Hongerwinter – de helse winter tussen 1944 en 1945, toen Nederland voor de helft door Duitsland was bezet en voor de helft was bevrijd door geallieerden. De voedselschaarste was zo groot dat mensen zelfs honden, katten, bloembollen en suikerbieten aten. Vijftigduizend ondervoede kinderen moesten vanuit West-Nederland worden geëvacueerd en meer dan twintigduizend Nederlanders stierven de hongerdood. Mensen liepen stad en land af om hun trouwringen en andere dure sierraden te ruilen tegen een handvol halfrotte aardappels.

‘Dit nooit meer’, dacht de politiek naderhand. Voortaan was de voedselvoorziening een nationaal belang: het werd een strategisch uitgangspunt om qua voedsel minimaal zelfvoorzienend te zijn. De Nederlandse voedselproductie werd versterkt en steeg tot grote hoogten: Nederland werd ongeveer de grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld! Daar kwam nog EU-beleid en EU-subsidie bovenop. Heel af en toe wisten de boeren daar hun voordeel mee te doen maar in het algemeen was het zeer nadelig. In Nederland had de sector zichzelf namelijk al zo efficiënt mogelijk gemaakt en het EU-beleid ging toch vooral uit van landbouw binnen minder ontwikkelde EU-lidstaten.

En toen brak een grimmige tijd aan. Een human resources manager van Unilever wist het te schoppen tot premier van Nederland. Mark Rutte begon direct het landbouwbeleid helemaal kapot te maken. Onder het mom van een stikstofarrest, het werk van extreemlinkse lobbyclubs, ideologisch bezeten activisten en elitaire, boven het volk verheven rechters die niet meer worden gekozen uit ons eigen midden. De landbouw moest kapot. Boeren wegpesten en uitkopen, overal windmolens en zonnepanelen, kasbouw onmogelijk maken met torenhoge gasprijzen, boycots op export naar Rusland.

Progressief sausje

De woke-tirannie is definitief gevestigd. Ook Frans Timmermans wil van geen wijken weten: hij wil niet alleen de landbouw kapot, hij wil ook elke kans op wederopstanding kapot maken. Daarom voert hij een ‘Green Deal’ in: een planeconomie op communistische leest, met een hip progressief sausje. Stalin zou er zijn vingers bij aflikken. Een bekende uitspraak van Stalin is: hij die bepaalt waar en wanneer het voedsel de stad binnenkomt, is de heerser van de stad.

Wat Rutte en Timmermans met de Nederlandse voedselvoorziening doen, is alleen te begrijpen vanuit pure kwaadaardigheid. Het is geen politiek onbenul, het is opzettelijke slechtheid. Zij willen dat de boeren lijden, en daarmee het Nederlandse volk.

Rutte heeft geschiedenis gestudeerd dus hij kent de Hongerwinter. Waarom brengt hij de voedselvoorziening van het Nederlandse volk in gevaar? Hij wil dat onze voedselvoorziening in handen komt van buitenlandse overlords en ongekozen transnationale bureaucraten. Als wij niet doen wat zij zeggen, gooien zij de voedselvoorziening dicht. En als er een wereldwijde economische crisis komt, geven die buitenlandse overlords eerst hun eigen volk te eten. Simpel toch? Rutte probeert opzettelijk om onze fantastische en gezonde landbouwsector te vernietigen, om vriendjes te blijven met woke-tirannen en zélf een woke-tiran te worden.

Keizer Nero

U gelooft niet dat Rutte het volk wil zien lijden? Hitler wilde dat zijn eigen volk leed. Stalin wilde dat zijn eigen volk leed. Saddam Hoessein wilde dat zijn eigen volk leed. Hier zijn verschillende redenen voor. Uit wraak op het volk omdat Duitsland de oorlog niet wist te winnen, om de Russen afhankelijk van de overheidsbureaucratie te houden, om de Westerse landen zich schuldig te laten voelen over de boycots tegen Irak.

De geschiedenis bewijst dat leiders die zich onaantastbaar wanen, geestelijk bereid zijn om hun eigen volk te doen lijden – denk maar aan keizer Nero, die delen van zijn eigen hoofdstad platbrandde. Waarom zou Rutte in zijn ziel anders zijn? We zien hem voortdurend ongrondwettelijke handelingen verrichten. Zoals pas gekozen Kamerleden opnemen in een demissionair kabinet, veiligheidsdiensten buiten alle boeken om onderzoek laten doen naar oppositieleiders, en kritische Kamerleden trachten weg te promoveren. Slechts enkele voorbeelden.

Het is echter geen kwestie van beleid alleen – het is ook een kwestie van cultuur. Bij het programma ‘Boer zoekt vrouw’ zie je bijvoorbeeld dat er steeds meer betrekkelijk ‘onschuldige’ boeren in beeld worden gebracht: bioboeren en zulks. Varkens, kippen en dat soort vee ligt allemaal steeds lastiger. Het programma moet onder de woke-meetlat door.

Boer Burger Beweging

Probeert een partij als Boer Burger Beweging nu werkelijk een compromis te sluiten met dit systeem? Deze woke-tirannie zit in elke vezel van de huidige West-Europese maatschappij. In de media, de winkels, het onderwijs, reclames, activisten, rechters, ambtenaren, de EU. Kinderen weten niet eens meer dat melk uit koeien komt en ze denken dat boeren rijk worden door EU-subsidies. Dit wordt hen overal geleerd: de haat tegen boeren is alomtegenwoordig.

Mijn opa was tuinder dus ik heb affiniteit met de zaak van de boeren, maar ik ben niet zo naïef om te denken dat dit systeem uit is op een redelijk compromis. Dit systeem is uit op de totale ondergang van de boerensector.

Tegenwoordig worden mensen al met een schuin oog aangekeken als je melk bij de thee of koffie bestelt. Want melk veronderstelt koeien en dus ‘foute’ veehouderij. Als de plannen van Rutte en Timmermans doorgaan, dan wordt straks in de leeggekomen boerenschuren legaal wiet verbouwd. En daaronder – in het geheim – de koeien, de melk, die als ‘mooshine’ onder de toonbank wordt verkocht.

We moeten dus onder ogen zien dat het all out war is tegen het boerenbedrijf. Wat kunnen we nu doen? Als eerste: oude mechaniek preppen. Dit wil zeggen: zoveel mogelijk voertuigen zonder internet, offline boeken, printers en drukpersen zonder allerlei opslag- en deelmogelijkheden. Niets wat extern door (staatsgestuurde) hackers of vanuit de cloud kan worden overgenomen.

Ook gewoon je off-the-grid ding doen, je buks klaarhouden en wachten tot ze je willen oppakken vanwege ongeregistreerde tomatenteelt, illegale kipjes en een ongedocumenteerde mooshinekoe. U moet vechten tegen het steeds verder genormaliseerde denkbeeld dat vrijheid hetzelfde is als veiligheid en dat vrijheid dus surveillance capitalism is plus digitale dictatuur.

Daken zonder sneeuw

Over enkele jaren – als koeien dus ondergronds zijn en boerenschuren vol staan met legale wiet – worden weilanden ook de nieuwe daken zonder sneeuw. Meer dan 10 vierkante meter gras per huishouden wordt verboden, want dat kan gebruikt worden voor illegale praktijken. En dus vliegen ze met drones om illegaal grasland en moestuintjes op te sporen. En dan moeten we naar louche growshops om speciale lampen te kopen om óók dat in afgelegen loodsen te doen. Woke is de nieuwe totalitaire religie van de mainstream maatschappij. Algoritmes zijn de predikers die bepalen wat deze keer het thema is. AI en transhumane technologie vormen de inquisitie.

We zullen dus de productiemiddelen in eigen hand moeten nemen. Staar je niet blind op naïeve pogingen om tot een compromis te komen met dit systeem. Bouw een eigen zuil, en als dat niet kan, vecht dan zo lang en zo hard mogelijk terug, zodat de vijand niet zal genieten van zijn overwinning.

Oude plantenrassen

En dan nog een tip: bewaar zaad van verschillende ouderwetse plantenrassen. Zoals onze opa’s ook zelf het zaad van hun groenten konden gebruiken voor nakomelingen en daar geen industrie (= afhankelijkheid en registratie) voor nodig hadden. Genetische manipulatie is nu al zover dat ze zaden hebben die wel oogst opleveren, maar geen nakomelingen. Hierdoor moet je steeds opnieuw zaaigoed bestellen. Dat is al vervelend vanwege de hoge prijs. Maar straks gaat het natuurlijk ook gebruikt worden om precies te kunnen controleren wie wat waar verbouwt.

Kom allemaal naar het evenement me Sid Lukkassen en Paul Cliteur op 25 juni in Sint-Niklaas, waar de tweede druk van Wees Afgrondelijk zal worden gepresenteerd.