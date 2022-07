West-Europa verpaupert en staat op scherp

Chris van Mersbergen schreef in de krant een artikel over hoe Nederland op scherp staat. De overheid zou serieus in gesprek moeten met woedende mensen: 'Hoeveel druppels kan de emmer nog aan voordat deze overloopt?' Maar heeft dit zin? Heeft het zin om 'gesprekken aan te gaan' voor een elite wiens belangen vast liggen in een wijd vertakt netwerk – belangen die zijn gebonden aan globale corporaties, topambtenaren en you name it? De gewone burger is de sluitpost – zo…

Chris van Mersbergen schreef in de krant een artikel over hoe Nederland op scherp staat. De overheid zou serieus in gesprek moeten met woedende mensen: ‘Hoeveel druppels kan de emmer nog aan voordat deze overloopt?’ Maar heeft dit zin? Heeft het zin om ‘gesprekken aan te gaan’ voor een elite wiens belangen vast liggen in een wijd vertakt netwerk – belangen die zijn gebonden aan globale corporaties, topambtenaren en you name it? De gewone burger is de sluitpost – zo blijkt uit alle recente onthullingen over Uber, Emmanuel Macron en voormalig EU-Commissaris Neelie Kroes, die eerder al opdook in de Panama Papers. Hoe is het anders te verklaren dat politici, waaronder Mark Rutte, de topambtenaren zó lang de hand boven het hoofd hielden in de Toeslagenaffaire, terwijl ze wisten dat ze fout zaten?

Tijd kopen

Voor de elite is het zo dat als zij de media dusdanig weten te sturen dat een slechte krantenkop niet in de mainstream media komt, zij winnen. Zo simpel ligt het. Zij steunen op de passiviteit van de massa met een beperkt geheugen. Die paar burgers die opstandig reageren, worden in de media belachelijk gemaakt, sociaal uitgesloten en economisch geruïneerd – en over tot de orde van de dag. Dit het draaiboek van de huidige machthebbers. De inhoudelijke inbreng van opstandige burgers wordt genegeerd en afgedaan als ‘complotwappies’. Niet omdat de elite denkt dat het maatschappelijk onbehagen daarmee is opgelost of verdwijnt, maar omdat hun agenda domweg is: tijd kopen. Het gaat om hun status, hun luxe, hun macht. Die duurt nog wel een tijdje voort.

Op mijn Telegram kanaal, een perfecte barometer in de samenleving om het onbehagen te onderstrepen dat Van Mersbergen signaleert, verwoordt Pim het zo: ‘Ons land laat zich juichend voor de tv een totalitair systeem in rommelen. Je ziet aan alles dat de burger de strijd heeft verloren. De boeren weg, minder vlees, melk in de ban, kunstkaas, en steeds meer gefabriceerde voeding uit de fabrieken van de elite. Vliegtaks, suikertaks, energietaks, vleestaks… De burger kan niets meer, en wie nog de moed heeft een rechtszaak aan te spannen, trotseert tientallen zo niet honderden VN/EU juristen. Wie zegt dat de machthebbers niet al door een A.I. worden geholpen? De meeste plannen worden zonder enige bemoeienis van het parlement uitgevoerd door een volledige parallelle macht.’

Boston Tea Party

De Amerikanen wilden hun onafhankelijkheid van de VS toen ze belastingen moesten afdragen zonder vertegenwoordiging. ‘No taxation without representation’, aldus de Boston Tea Party in 1773. Vandaag de dag is het al lang duidelijk dat een rijke kiezer die niet stemt, alsnog veel beter is vertegenwoordigd dan een middenklasser die wél stemt.

Denk terug aan de Hertog van Alva, die de Tiende Penning invoerde in 1569 – toen kwam Nederland pas écht in opstand, zelfs de katholieken wilden toen van de Spaanse overheersing af. Vergeleken daarmee zijn wij week geworden – velen verwachten dat de overheid ons beschermt ‘van de wieg tot het graf’. Waar is onze strijdlust?

Guy Fawkes en V for Vendetta

Er lijkt schot in de zaak te komen, aldus Chris van Mersbergen, toen er ‘in het Friese Provinciehuis signalen binnenkwamen dat er iemand met een explosief onderweg zou zijn’. Zou dit dan de Nederlandse versie worden van Guy Fawkes en V for Vendetta? Het liep met een sisser af, aldus de betreffende correspondent. Hij zoekt de verklaring in corona en stikstof waardoor Nederland de laatste jaren onder een sterke spanning zou staan.

Eigenlijk moet je natuurlijk dieper graven – dan kom je uit bij Pim Fortuyn, en alles wat hij aankaartte. Soevereiniteitsoverdracht aan de EU, ongeremde immigratie, spanningen in de binnensteden, schaalvergroting en de anonimiteit die daarmee gepaard gaat, culturele wrijving en etnische conflicten, religieuze intolerantie – zeg maar gerust: islamisering.

Afgehaakte meerderheid

Maar ook het verpauperen van de arbeiderswijken en de internationalisering van de elites, die juist lokale binding zouden moeten voelen en verantwoordelijkheid voor het land. Mensen voelen zich niet gekend, in de steek gelaten, opgescheept met bontkraagjes en kansenparels, dicht opeengeperst in gure straatjes waar blonde vrouwen zich onveilig voelen. Te veel regeltjes, bureaucratie, een maand over aan het einde van het geld. Mannen zijn geen mannen meer en vrouwen geen vrouwen.

De EU sleept ons oorlogen in met bijkomende energiearmoede, peperdure klimaatplannen en nog meer nonsens waarvoor de samenleving geen geld meer heeft omdat ons geld al opging aan het onderhouden van een verpauperde immigrantenklasse, zelfs in de gouden jaren.

Wat ik zojuist opsomde is de ervaring van zeg maar de meerderheid van de bevolking, wat zich bij verkiezingen niet toont omdat de meeste mensen al zijn afgehaakt. Heeft het zin voor deze mensen om te gaan praten met figuren als Mark Rutte, Ursula von der Leyen, Frans Timmermans en noem ze maar op? Dan zit daar de elite met hun smartwatches en gladgestreken pakken – gestresst en gemaakt vriendelijk omdat ze om 15 uur weer in Londen, Warschau en New York moeten zijn. Zij luisteren symbolisch tijdens een persmomentje naar een tante Truus die gefrustreerd is omdat ze van haar uitkering niet rondkomt en de talen niet verstaat waarin haar buren en overburen spreken. Zal dit zin hebben? Brengt dit gesprek iets teweeg? De vraag stellen is ze beantwoorden.

Slotsom

Volgens het artikel van Van Mersbergen volstaat niet ‘een kleine pirouette voor de camera’ en moeten de zaken ‘serieus anders’. Hoe hebben we dat niet al gehoord? Het zijn de verankerde netwerken die de elites voortbrengen en zolang die netwerken de geldstromen, de politiek en de media aansturen, zal elke verkiezing meer van hetzelfde opleveren.

De rechtstaat – waar in datzelfde artikel zo hoog van wordt opgegeven – stelt in Nederland weinig meer voor. Zo blijkt wel uit onder meer de Toeslagenaffaire, de politiek beïnvloede strafprocessen tegen Geert Wilders, het benoemen van versgekozen Kamerleden in een demissionair kabinet, het versturen van staatscorrespondenties door ministers op privé email accounts, en de lijst loopt nog wel langer door. De elite heeft maling aan de ‘rechtstaat’, hoe lang zal het volk zich nog laten beletten door die dooddoener?