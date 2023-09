Wetenschap of activisme?

Een tijd geleden plaatste ik op mijn LinkedIn een boodschap over het stikstofdossier. Ik stelde dat het debat over stikstof bij sommigen een religieus karakter krijgt, waarbij iedereen die alternatieve opties bevraagt als ketter wordt afgeschilderd. De stelling werd heel snel bevestigd. In de commentaren onder mijn boodschap schreef er iemand uit een milieubeweging ‘FOEI!’, inclusief uitroepteken, dus. Selectieve interpretatie Niemand hoeft me ervan te verdenken een expert te willen zijn van het alfa en omega in de stikstofproblematiek. Maar…

Een tijd geleden plaatste ik op mijn LinkedIn een boodschap over het stikstofdossier. Ik stelde dat het debat over stikstof bij sommigen een religieus karakter krijgt, waarbij iedereen die alternatieve opties bevraagt als ketter wordt afgeschilderd. De stelling werd heel snel bevestigd. In de commentaren onder mijn boodschap schreef er iemand uit een milieubeweging ‘FOEI!’, inclusief uitroepteken, dus.

Selectieve interpretatie

Niemand hoeft me ervan te verdenken een expert te willen zijn van het alfa en omega in de stikstofproblematiek. Maar waar ik wel werk van wil maken is het aankaarten van de soms problematische verhouding tussen wetenschappelijke expertise en het beleid. Mijn ervaring van de voorbije vijftien jaar was dat politici wel erg selectief omspringen met ‘wetenschap’. Als bevindingen de politiek goed uitkomen dan roept men scha en schande tegen iedereen die daar toch een aantal kantlijnen bij wil plaatsen.

Dus als onderzoeksresultaten de politiek minder welgevallig waren, dan werden ze gerelativeerd. Niets nieuws onder de zon, zal u zeggen. Toch verdient het benoemd te worden. Het speelt ons immers nog steeds parten. Hoe selectief springen we bijvoorbeeld niet om met onderzoek omtrent de kwaliteitsdaling van ons onderwijs? Hoe lang negeerden we dat niet?

Uit ervaring kan ik ook zeggen dat het oppassen is met de vraagstelling door de politiek aan adviesbureaus. Zo wilde een vorige regering absoluut een btw-verlaging op de elektriciteit. Ze vroeg aan het Federaal Planbureau wat de impact zou zijn van die maatregel op economische groei en koopkracht. Het Belgische Planbureau leverde een rapport op met positieve impact inzake beide parameters. Alleen, dit was een soort virtuele oefening die niet de vraag stelde of er geen compenserende maatregelen zouden moeten volgen. Met name omdat de maatregel wel degelijk een gat in de begroting zou slaan. Alternatief had de regering gevraagd wat de gevolgen zouden zijn als ze btw zou verlagen en tegelijkertijd maatregelen zou nemen om een begrotingstekort te vermijden. Het antwoord had al snel meerdere scenario’s moeten bevatten waarbij de conclusies heel anders zouden zijn…

Uit hun rol

Minstens even hard valt op hoe academische experts nogal eens uit hun rol lijken te vallen. Dat iemand ‘foei’ roept tegen iemand die iets oppert dat storend blijkt te zijn, is daar een illustratie van. Die kreet ging immers met geen enkel argument gepaard. Experten blijken evengoed betrokken partij in de emocratie. Een individuele wetenschapper heeft misschien het recht om ook activist te zijn. Maar als heel veel academici zich zo gedragen, is dat niet zonder gevolgen. Moeten we verwonderd zijn als mensen minder geduld hebben met de zoveelste expert die in hun ogen zich te weinig onderscheidt van een politieke actievoerder?

Velen worden dan weer extra terughoudend om bij te dragen aan het debat in dergelijk klimaat. Dat is niet nieuw. Eerder zagen we ook hoe sommige journalisten erg ver gingen in het uitsluiten uit het debat van opvattingen die volgens activistische wetenschappers ‘gevaarlijk’ zijn. We zijn soms wel erg verwijderd geraakt van het ideaal dat we ideeën moeten confronteren, bespreken, debatteren en zo nodig weerleggen. Het meest confronterend zijn de momenten dat iemand pretendeert te spreken in naam van ‘dé wetenschap’. Meestal is wetenschap daar net iets te complex, onvolledig of niet afgerond voor.

Waardeoordelen

Activistische wetenschappers beperken zich niet tot de vragen waarvoor wetenschap effectief nodig is. Ze spreken zich typisch ook uit over beleid. Zonder altijd aan te geven dat dit heel controversiële waardeoordelen kan impliceren. Wetenschap kan in het beste geval aantonen wat de impact van schoolsluitingen is op de verspreiding van het coronavirus, en wat de gevolgen zijn voor de leerachterstand. Wetenschap kan niet zeggen of de scholen dan open of dicht moeten. Verschillende wetenschappers komen vaak tot verschillende inzichten. In de coronacrisis kwamen ook meerdere landen tot een ander beleid. Die verschillen werden verklaard door politiek, niet door wetenschap.

In het beste geval kunnen wetenschappers aantonen in welke mate de aanwezigheid van bepaalde landbouw een invloed heeft op stikstofconcentraties. Wetenschappers kunnen niet oordelen hoeveel biodiversiteit Vlaanderen als doelstelling moet vooropstellen. Sommigen zien graag tientallen grassoorten in elk dorp verschijnen. Anderen vinden dat we daarvoor ook niet te veel beperkingen aan landbouwactiviteiten mogen stellen.

Modellen

De stikstofproblematiek biedt inderdaad een duidelijk actueel voorbeeld van de moeilijke verhouding tussen wetenschappelijke expertise en het beleid. Er lijkt nog veel te verbeteren op het vlak van methodes en modellen. Het beleidsinstrumentarium met ‘kritische depositiewaarden’ voor stikstof blijkt problematisch in zijn uitvoering. En zijn Ferrariskaarten van meer dan 200 jaar geleden voor iedereen de vanzelfsprekende maatstaf? De modellen die ze daarbij hanteren, blijken nogal eens te rammelen.

Wat in de stikstofproblematiek speelt, weegt ook op heel wat andere dossiers. Men mag wel eens wat eerlijker en bescheidener omspringen met het gebruik van modellen allerhande. Kleine veranderingen in de aannames van de modelmakers kunnen grote effecten hebben op de schattingen en implicaties. Het is cruciaal dat de evaluatie van beleid gebeurt met een blik op de brede impact. Bij het verzamelen van bewijzen over effectiviteit hoort ook altijd een transparante bijsluiter over de beperkingen van modellering.

Na de financiële crisis van 2009 debatteerde ik met de bouwers van de modellen die gebruikt waren door de bankiers. Die werden toen gebruikt als schaamlapje om heel dwaze posities op te bouwen die vervolgens banken op het randje van het faillissement brachten. Die modelbouwers, typisch doctoren in de theoretische fysica overigens, verwezen naar de bijsluiter bij hun modellen. Die gaven beperkingen aan die vervolgens natuurlijk volledig genegeerd werden. Bijna vijftien jaar later kan je alleen maar vaststellen dat dit ondertussen in talloze beleidsdomeinen speelt.

Realiteit

Vaak zien we dat men veel belangrijke conclusies ook zonder het model wel kon vaststellen. De vraag is dan welke rol de modellen dan in dat geval spelen. In het geval van het stikstofdossier kom je veel mensen tegen die denken dat we stikstofconcentraties daadwerkelijk meten, terwijl ze eerder gemodelleerd worden. En ze begrijpen onvoldoende het verschil.

Er is een kloof tussen wat werkt in ideale omgevingen en wat werkt in de rommelige realiteit van de echte wereld. Het is ook aan het beleid om te achterhalen waarom de boodschap niet overkomt. Wat er gebeurt als wetenschap het echte leven ontmoet, is altijd essentieel bij overheidsbeleid. Het wordt elke dag belangrijker dat we echte lessen trekken uit het onoordeelkundig omspringen met expertise in het beleid.