Wie volgt Biden op als Democratische vaandeldrager?

Gisteren stelden we u er al drie voor .Vandaag nog vijf andere potentiële troonopvolgers van zittend president Joe Biden. Welke politici moeten we in het oog houden willen we een idee krijgen van wie de volgende president van de Verenigde Staten, en dus de leider van de ‘Vrije Wereld’, wordt?

Kyrsten Sinema

Kyrsten Sinema is een van de twee vertegenwoordigers van de zuidwestelijke staat Arizona in de Amerikaanse Senaat. Sinema houdt zo de zetel warm die oorlogsheld, tweevoudig presidentskandidaat en Republikeins partijcoryfee John McCain zo’n 30 jaar lang in bruikleen had.

Haar overwinning op de Republikeinse Martha McSally in 2018 toont evenwel aan dat het eens solide Republikeinse Arizona een werkelijke ‘swingstaat’ geworden is. En parlementariërs uit swingstaten worden steeds dat tikkeltje serieuzer genomen in presidentsraces. Zij bewezen immers reeds hun electorale levensvatbaarheid door van de Republikeinse opponent zware concurrentie te verduren en als winnaar uit de bus te komen.

Senator Sinema behoort zonder twijfel tot de centrumlinkse vleugel van de Democratische Partij. Tijdens het presidentschap van Joe Biden jaagde ze zich de radicaal-linkse collega’s in het harnas door zich te verzetten tegen (het kostenplaatje van) de Build Back Better-agenda van de president. Iets anders wat zij haar niet in dank afnamen, was dat zij zich verzette tegen de afschaffing van de ‘filibuster’ — de regel dat wetgeving een supermeerderheid nodig heeft in de Senaat — teneinde nieuwe kieswetgeving aan te nemen. Maar indien Sinema als een monstertruck de volledige ‘centrumlaan’ in de partij weet te bezetten, dan kan zij wel eens een te duchten tegenstander worden.

Elizabeth Warren

Elizabeth Warren behoort tot de meest radicaal-linkse leden van de Amerikaanse Senaat. Voorafgaand aan haar eerste verkiezing in 2012 was zij rechtenprofessor aan de gerenommeerde Harvard Universiteit. In die capaciteit vroeg toenmalig president Barack Obama haar om mee te werken aan de oprichting van het Consumer Financial Protection Bureau. Dit is het agentschap verantwoordelijk voor consumentenbescherming in de financiële sector. Daar had zij een hand in het herstelbeleid na de financiële crisis van 2008.

Warrens gedachtegoed wordt doorgaans gezien als een meer intellectuele versie van het links-populisme van Senator Bernie Sanders en afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez.

Tijdens de presidentsverkiezing van 2020 deed de ex-prof een eerste gooi naar het presidentschap. In de peilingen deed ze het een tijdje bijzonder goed en kon ze rekenen op de een-na-grootste steun. Warren piekte evenwel te vroeg en toen de eerste primary plaatsvond had haar campagne ieder momentum verloren. Maar de senator uit Massachusetts is een verstandige dossiervreter. Zij heeft bewezen dat ze de steun van een substantieel deel van het Democratisch electoraat kan aantrekken. Dat ze een tweede keer haar kans waagt, valt niet uit te sluiten.

Sherrod Brown

Sherrod Brown is een van de twee senatoren uit de staat Ohio. Deze staat, in het middenwesten van de Verenigde Staten, is een klassieke swingstaat die de voorbije jaren evenwel een stuk Republikeinser werd. Brown is de enige Democraat die door het volledige electoraat van Ohio verkozen werd. De overige politici die in heel de staat verkozen zijn, zijn Republikeinen.

Stacey Abrams

Van de reeds vernoemde mogelijke presidentskandidaten is Stacey Abrams de vreemde eend in de bijt. Als enige bekleedt zij momenteel geen officieel ambt. Toch beschouwt ze zichzelf wel als de legitieme gouverneur van de staat Georgia. In 2018 werd Abrams door de Democratische Partij van Georgia afgevaardigd om het op te nemen tegen de Republikein Brian Kemp in de strijd om het gouverneurschap van Georgia. Hoewel zij met meer dan 50 000 stemmen verschil verloor, besloot Abrams haar nederlaag niet te erkennen. In plaats daarvan trok zij de legaliteit en legitimiteit van de gehele verkiezing in twijfel. Geen bewijs van verkiezingsfraude werd gevonden. Sindsdien houdt Abrams zich bezig als burgerrechtenactivist en auteur.

In december 2021 kondigde ze een herkansing tussen Kemp en zichzelf aan, door opnieuw haar hoed in de ring te gooien voor het gouverneurschap van de Peach State. Wint zij deze keer wel, dan wordt Abrams, een Afro-Amerikaanse vrouw, als gouverneur van een swingstaat onmiddellijk een koploper voor de Democratische partijnominatie. Zo niet, dan is het waarschijnlijk over en uit voor haar politieke ambities.

Gretchen Whitmer

Gretchen Whitmer is de Democratische gouverneur van Michigan. Zij is het enige lid van de (statelijke) uitvoerende macht op deze lijst. Dat zegt evenwel meer over de zwakte van de Democratische gouverneursbank dan over de sterkte van gouverneur Whitmer. Gouverneurs hebben echter wel het voordeel dat zij, in tegenstelling tot leden van de wetgevende macht, kunnen uitpakken met hun ervaring als regeringsleiders. Een opstapje van het statelijke naar het federale niveau lijkt dan soms een kleinere sprong dan die van senator naar president.

Whitmer kwam landelijk in de schijnwerpers te staan door haar streng optreden tijdens de covid-19-pandemie. Met stringente, vrijheidsbeperkende maatregelen trachtte de gouverneur de verspreiding van het virus in te dijken. Met haar beleid maakte ze zich populair als een krachtdadige vrouw die tot het uiterste durft gaan om een nationale crisis te bezweren. Whitmer maakte met haar optreden ook voldoende vijanden, maar Democratische kiezers — het kiespubliek dat zij zou moeten overtuigen — smaakten haar handelen wel.