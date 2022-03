Wielerweekend: Kopecky geeft Italiaanse klassieker gouden randje

5/3: Strade Bianche Vrouwen

136 kilometer

Siena – Siena

Uitslag:

Lotte Kopecky Annemiek van Vleuten Ashleigh Moolam Pasio

Gouden Lotte Kopecky

Lotte Kopecky won zaterdagmiddag de vrouweneditie van de Strade Bianche. In de sprint klopte ze de Nederlandse Van Vleuten. Voor Kopecky is dit de meest triomfantelijke zege van haar leven. Deze Strade Bianche toonde de meerwaarde van vrouwen binnen het wielrennen. Wat bij vrouwen een enerverende bloedstollende finale was, was bij de mannen – mede door de soevereiniteit van Pogacar – eerder een monotone finale. De Belgische kampioene uit Rumst doet niet alleen zichzelf, maar ook heel het vrouwenwielrennen een plezier.

5/3: Strade Bianche Mannen

184 kilometer

Siena – Siena

Uitslag:

Tadej Pogacar Alejandro Valverde Kasper Asgreen

Zware val ontsierd koers landgenoten

Tal van landgenoten startten met veel verwachtingen in Siena, al werden die verwachtingen snel gefnuikt. Tiesj Benoot, Victor Campenaerts en Gianni Vermeersch kwamen met nog 100 kilometer te gaan ten val en konden niet meer verder. Een jammere zaak voor de ambitieuze Belgen, al is niet zeker of men de supervorm van Pogacar zaterdag kon afstoppen.

Veni, vidi, vici Pogacar

Wat vorige week voor Van Aert gold, geldt deze week voor Tadej Pogacar. De Sloveen leverde een supersolo af op de grindwegen van Toscane. Al op 50 kilometer van de streep ging hij er vandoor. Alles wat achter hem gebeurde was enkel goed voor de tabellen. Pogacar toonde zijn supervorm en waarschuwde daarbij de concurrentie voor andere klassiekers. Analisten zweren bij een Ronde van Vlaanderen-zege, al zal het deelnemersveld dan nog uitdagender zijn.

6/3: Eerste etappe Parijs-Nice

160 kilometer

Mantes-la-Ville – Mantes-la-Ville

Uitslag:

Christophe Laporte Primoz Roglic Wout Van Aert

1, 2 en 3 voor Jumbo-Visma.

Jumbo-Visma heerst in de koers. Zondag stond de eerste etappe van de 8-delige rittenkoers Parijs-Nice op het programma met daarbij onder andere Wout Van Aert. De ploeg van Van Aert, Jumbo-Visma, reed net als vorige week (in de Omloop Het Nieuwsblad) een perfecte koers. Meer nog: op zes kilometer van de streep reden drie ploegmaten samen weg van het peloton. Christophe Laporte, Primoz Roglic en Wout Van Aert reden samen over de finish in die volgorde. Een nieuw statement van Jumbo-Visma.

6/3: Grote Prijs Monseré

203 kilometer

Hooglede – Roeselare

Uitslag:

Arnaud De Lie Dries De Bondt Hugo Hofstetter

De Lie en Lotto-Soudal vieren in Roeselare

Zondag stond er naast Parijs-Nice een minder hoog aangeschreven koers op het programma. De GP Monseré naar de wielerlegende Jean-Pierre Monseré uit Roeselare. Daarbij mocht Arnaud De Lie van Lotto-Soudal vieren. Hij won voor landgenoot De Bondt en Fransman Hofstetter.

Kalender

De wielerkalender raakt steeds meer en meer gevuld. Tot 13 maart staat er elke dag een etappe van Parijs-Nice op het programma. Maandag 7 maart start ook de Tirreno-Adriatico, een 7-daagse rittenkoers in de buik van Italië. Onder andere Remco Evenepoel en Tadej Pogacar maken deel uit van het deelnemersveld. Binnen twee weken staat de volgende klassieker gepland met op 19 maart Milaan-Sanremo.