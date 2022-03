Wielerweekend: Mohoric zet topfavorieten Milaan-Sanremo een neus

Matej Mohoric won zaterdag de klassieker Milaan-Sanremo. Hij snelde in de laatste afdaling voorbij de topfavorieten Wout Van Aert en Tadej Pogacar.

Zaterdag 19/3

Milaan – Sanremo (293 kilometer – 6 hellingen)

Laatste Belgische overwinning: Jasper Stuyven (2021)

Uitslag:

Matej Mohoric Anthony Turgis Mathieu van der Poel Michael Matthews Tadej Pogacar

Eerste belg: Wout van Aert (8ste)

Mohoric snelt voorbij topfavorieten

Gedurende 285 kilometer werd er gekeken naar topfavorieten Wout van Aert en Tadej Pogacar. Die laatste probeerde met enkele prikken weg te geraken op de laatste helling (Poggio di Sanremo), maar een degelijke Van Aert klampte telkens aan. Naar een massaspurt, dacht de gemiddelde wielerfan dan, maar dat was buiten Mohoric gerekend. Die glipte in de afdaling met de nodige risico’s voorbij alles en iedereen en pakte zo de zege.

Innovatief hulpmiddel aan fiets

Mohoric won de klassieker met een geheim wapen: de ‘dropper post’. Dat is een systeem waarbij de renner met een druk op een knop het zadel kan verstellen. Mohoric zette zo het zadel lager in de afdaling, waardoor het zwaartepunt lager kwam te liggen, en hij meer controle had over zijn fiets. Er zijn voor- en tegenstanders van dit innovatief snufje. Zeker is wel dat de UCI dit middel al toeliet sinds 2014. Mogelijks zullen meer en meer ploegen hier naar gaan kijken.

Comeback Van der Poel

Mathieu van der Poel maakte zaterdag zijn comeback met een ‘training’ in Milaan-Sanremo, aldus hijzelf. Van die training was weinig te merken. Van der Poel reed onmiddellijk naar het podium en toonde dat het opnieuw een renner is om rekening mee te houden. De Nederlander rijdt dinsdag nog een koers in Italië, om zich daarna voor te bereiden op Dwars door Vlaanderen (30/3) en De Ronde van Vlaanderen (3/4).

Focus naar Vlaanderen voor WVA

Wout Van Aert kende zaterdag een moeilijke dag. Hij ontmantelde de aanvallen van Pogacar goed, maar had geen antwoord op de aanval van Mohoric, waarvoor er vooral naar hem werd gekeken. Van Aert zal zich nu focussen op de Vlaamse klassiekers. Allereerst rijdt hij de E3 Saxo Bank Classic, nadien focust hij op Gent-Wevelgem en De Ronde van Vlaanderen, die bovenaan zijn lijstje staat.

Kalender*

Een drukke week voor de wielerliefhebbers. Woensdag staat de Minerva Classic Brugge-De Panne op het programma. Traditioneel een prooi voor een sprinter of vluchter. Momenteel komen Fabio Jakobsen, Caleb Ewan en Tim Merlier alvast aan de start.

Vrijdag staat dan de E3 Saxo Bank Classic klaar. Hierin starten onder andere Wout van Aert, Matej Mohoric, Jasper Stuyven en Kasper Asgreen. Zij zullen onder meer de Kapelberg, Paterberg en Oude Kwaremont voor de kiezen krijgen.

Zondag tenslotte, dan vertrekt de koers van Ieper naar Wevelgem in Gent-Wevelgem. Ook hier zal Wout van Aert normaal gezien meerijden, vergezeld van landgenoten als Greg van Avermaet, Victor Campenaerts en andere klassieke renners.

*Startende renners onder voorbehoud.