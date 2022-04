Wielerweekend: Net niet voor Evenepoel, amateurisme in Nederland

4 april – 9 april Ronde van het Baskenland

Eindwinnaar: Daniel Filipe Martinez (COL, INEOS Grenadiers)

Eerste Belg: Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team)

Net geen eindzege voor Evenepoel

Remco Evenepoel strandde zaterdag op vijf kilometer van de eindzege in het Baskenland. De jonge renner werd op de voorlaatste dag leider van het algemeen klassement na een sterke prestatie. De echte test volgde echter op de laatste dag met een pittige klim naar Arrate. Evenepoel begon die rit met slechts twee seconden bonus op de nummer twee, Martinez. Onze landgenoot klampte lang goed aan, maar moest in de laatste kilometers zijn concurrenten laten gaan. Uiteindelijk strandde hij op de vierde plaats op 21 seconden van de eindwinnaar.

10 april Amstel Gold Race Maastricht – Valkenburg

254,1 kilometer, 33 hellingen

Eindstand:

Michal Kwiatkowski Benoît Cosnefroy Tiesj Benoot Mathieu Van Der Poel Alexander Kamp

Net niet voor de Belgen in Nederland

Zondag stond de klassieker de Amstel Gold Race op het programma in Nederlands Limburg. Tiesj Benoot en Dylan Teuns zaten mee in de kopgroep, maar konden hun stempel net niet genoeg drukken. Beide renners toonden zich sterk in de slotfase van de rit, al konden ze geen aansluiting vinden met de weggeglipte Cosnefroy en Kwiatkowski.

Amateurisme ontsiert klassieker

Een straf tafereel op het einde van de Amstel Gold Race. Michal Kwiatkowski en Benoît Cosnefroy kwamen nek aan nek over de streep en hadden een fotofinish nodig om uit te maken wie won. Enkele seconden na de finish riep de wedstrijdradio van de jury dan Cosnefroy om als winnaar, terwijl het beeld even later duidelijk Kwiatkowski aanwees als winnaar. Van de hemel naar de hel dus voor de Fransman Cosnefroy, want enkele seconden later corrigeerde de jury zichzelf. Opnieuw een pijnlijk tafereel voor de Nederlandse koers, die ook vorig jaar al problemen had met de fotofinish van Van Aert en Pidcock.

Kalender

Woensdag 13 april staat de Brabantse Pijl op het programma vanuit Leuven richting Overijse. Vorig jaar won Pidcock hier voor Van Aert. Die laatste zal er nog niet bij zijn, hij herstelt nog van het coronavirus. Mogelijks richt de Jumbo Visma-kopman zijn pijlen op Paaszondag, dat staat Parijs-Roubaix op het programma. Hier won Vorig jaar Sonny Colbrelli voor de jonge Florian Vermeersch. Twee jaar eerder won Philippe Gilbert als laatste Belg.