Wielerweekend: Veni, vidi, vici voor Wout Van Aert

Ploeg van het weekend

Jumbo-Visma

Renner van het weekend

Wout Van Aert

26/2: Omloop Het Nieuwsblad

204,2 kilometer

12 hellingen, 9 kasseistroken

Uitslag:

Wout Van Aert Sonny Colbrelli Greg Van Avermaet Oliver Naesen Victor Campenaerts

Wout Van Aert en Jumbo-Visma triomferen

Veni, vidi, vici: Wout Van Aert kwam, zag en overwon. Vanaf kilometer één nam Jumbo-Visma het heft in handen. Ze controleerden de wedstrijd en zette dit om in een vlucht op 30 kilometer van de streep. Het groepje van Tiesj Benoot, Wout Van Aert, Tom Pidcock, Jhonatan Narvaez en Sonny Colbrelli bouwden een mooie voorsprong uit. Hierna probeerde Benoot het even zelf, maar werd ingelopen waarna Van Aert alle lakens naar zich toe trok. Vanop de Bosberg (12 kilometer van de streep) trok hij indrukwekkend door naar de finish. De eerste wegzege voor Jumbo-Visma dit seizoen is meteen een grote vis.

Is Greg back?

Greg Van Avermaet eindigde als derde in De Omloop Het Nieuwsblad. De oud-Olympisch kampioen lijkt na een minder seizoen zo terug een betere vorm te pakken te hebben, al is dat nog voorbarig om zeker over te zijn. In ieder geval koerst Van Avermaet op een nieuwe manier. Als outsider zal hij vooraan niet meer de koers maken, hij mikt eerder op een sluwe rol in het peloton.

Quick Step-Alpha Vinyl stelt teleur

Een anoniem Quick Step-Alpha Vinyl had het niet onder de markt in De Omloop. Vanaf het startschot moesten ze het stuur overlaten aan Jumbo-Visma. De vele valpartijen in het peloton hielpen de mannen van Lefevre dan ook niet om een goed blok te vormen. Eerste man over de finish was Florian Sénéchal op een negende plaats.

Lotto-Soudal kan bouwen

Victor Campenaerts vertelde vooraf dat Lotto-Soudal een koers wil rijden waarop ze kunnen bouwen. Helaas startte de zaterdagochtend niet al te best voor de ploeg. Kopman Tim Wellens kwam niet op het startpodium wegens ziekte. Toch deden de mannen van ‘de Lotto’ het voortreffelijk. Onder een dicterende Florian Vermeersch, die in de herfst nog tweede eindigde in Parijs-Roubaix, kon Victor Campenaerts de rol van Wellens invullen. De voormalige tijdrijden lijkt helemaal omgeschoold tot een klassieke wegrenner. Hij toonde zich bedrijvig in het peloton, maar was niet opgewassen tegen de straffe stoten van Jumbo-Visma. Uiteindelijk eindigde hij vijfde.

27/2: Kuurne-Brussel-Kuurne

195,1 kilometer

13 hellingen, 5 kasseistroken

Fabio Jakobsen Caleb Ewan Hugo Hofstetter Daniel McLay Giacomo Nizzolo

Quick Step-Alpha Vinyl maakt Omloop HNB goed

In Kuurne-Brussel-Kuurne maakte de ploeg van Lefevre de zaterdag helemaal goed. Er zat wat druk op de ketel voor Quick Step-Alpha Vinyl in Kuurne. Na de mindere prestatie in de Omloop moest Jakobsen de sprintetappe naar zijn hand zetten, en dat deed hij met verve. Onder leiding van Kasper Asgreen zette Quick Step-Alpha Vinyl de wedstrijd helemaal naar haar hand en maakte de Nederlander het af aan de finishlijn.

Opnieuw net niet voor Lotto-Soudal

Lotto-Soudal kon met ene positief gevoel naar de klassieker op zondag. De Belgische ploeg trok met twee Australiërs en vijf Belgen naar Kuurne. Daarmee hoopten ze topsprinter Caleb Ewan in stelling te brengen voor de overwinning. In een zeer nipte sprint klopte Jakobsen Ewan. Opnieuw net niet voor Ewan en Lotto-Soudal.

Kalender

Volgende week zaterdag (5 maart) staat de Strade Bianche op het programma. Van start tot aankomst in Siena staan de renners 11 grindstroken te wachten. Vorig jaar won Mathieu van der Poel voor Alaphilippe en Bernal. Van Aert eindigde als eerste Belg op de vierde plaats. Diezelfde Van Aert was ook de laatste Belgische winnaar van de Strade Bianche in 2020.