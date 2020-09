Demir en De Wever: ‘Beter gaat niet’

Bart De Wever en Zuhal Demir zien een toekomstig event als perspectief voor toerisme. Respectievelijk in de stad Antwerpen en in heel Vlaanderen. Dat event is het WK wielrennen van 2021. In de tijdrit zal er van Knokke-Heist naar Brugge gereden worden, de wegrit gaat van Antwerpen naar Leuven. Het zoveelste wielerproject in Antwerpen, na sinds 2017 de startplaats te zijn van de Ronde van Vlaanderen, het BK wegwielrennen datzelfde jaar en het WK veldrijden eerder dit jaar. ‘Wie wielrennen zegt, zegt Vlaanderen. Wie Vlaanderen zegt, zegt de Ronde van Vlaanderen. We proberen een referentiestad te zijn voor zo veel mogelijk sporters en sporten. Dan is het schitterend als je evenementen als het WK wielrennen kan binnenhalen’, aldus Antwerps burgemeester De Wever (N-VA).

Uiteraard is het de bedoeling om een economische return te verwerven. De totale return wordt geschat op 30 miljoen euro en daar wil Antwerpen natuurlijk mee van genieten. De kostprijs bedraagt dan weer zo’n 18,7 miljoen euro. ‘De return is voor onze handelaars, het toerisme. Als de stad met dit soort evenementen kan helpen de lokale economie te ondersteunen, is dat welbesteed geld.’

Met de paplepel

De nadruk is er meteen op gelegd: toerisme. Kunst en toerisme, daar is het WK hard op geïnspireerd, verklapte Christophe Impens van de organisatie op de inhuldiging van de startplaats. Wie dan beter om daar dieper op in te gaan dan Vlaams minister van Toerisme, Zuhal Demir (N-VA)? ‘Voor het toerisme in Vlaanderen een WK wielrennen: beter gaat niet. We krijgen de koers met de paplepel mee. Vlaanderen gaat dagenlang wereldwijd in de kijker staan, met al onze mooie plekken. We zijn in Vlaanderen op vele markten thuis. Denk maar aan de gastronomie, de Vlaamse Meesters, de kunststeden.’

Er komt dus wel wat meer bij kijken dan enkel aandacht voor de winnaars en voor de prestaties van de Belgische wielrenners. ‘Het gaat voor ons om meer dan het sportieve element. Onze kunststeden worden aangedaan: Brugge, Antwerpen, Leuven en er is zelfs een passage in Mechelen. Onze Vlaamse Meesters worden geëerd. Daarnaast is er ook ons bier: we zijn internationaal gekend voor onze goede bieren. Onze abdijen, onze kastelen: in de slipstream van het WK gaat dat allemaal in de schijnwerpers staan. We willen de toeristen weer naar Vlaanderen halen’, verwoordt de minister haar ambitie.

Boze coronadromen

Toch oppassen, want in deze tijden is het geen evidentie om evenementen te plannen. ‘We hopen dat de boze dromen van corona dan wat achter de rug zijn’, zegt De Wever. Eenzelfde geluid bij Demir. ‘Hopelijk gaat corona geen roet in het eten gooien, maar goed, we zitten er nog een jaar af.’ Met ook nog het WK veldrijden in Oostende belooft 2021 een bijzonder wielerjaar te worden. ‘We krijgen opnieuw topevenementen, en dat gaat Flanders 21 ook van dit event maken.’

De wielerinstanties en de Vlaamse overheid hebben de laatste jaren verschillende projecten tot stand gebracht. ‘Met alle partners verloopt die samenwerking goed.’ Door corona is het WK misschien nog belangrijker geworden? ‘Post-corona is het de bedoeling om een boost te geven aan die toeristische sector’, benadrukt Demir. ‘Dat is broodnodig. Het is belangrijk dat we die weer laten ademen. Die mist toch die input en is heel hard getroffen geweest.’ De volledige sector heeft het dus erg moeilijk? ‘Ja, denk ook maar aan de hotels. De groene regio’s hebben het wel nog redelijk goed gedaan, maar de kunststeden niet.’

Aanbod voor recreatief fietsen

In de gegeven omstandigheden is het fietstoerisme een pijler en dient dat des te meer gestimuleerd worden. ‘Het fietstoerisme is erg belangrijk binnen Toerisme Vlaanderen. Het WK heeft sportief zijn waarde, maar het gaat ook om alles er rond. Ook het recreatief fietsen, eens lekker gaan eten: het draait om heel die beleving. Het zal ook voor de horeca deugd doen. Voor het recreatief fietsen zal er een heel aanbod zijn. Naast de koers zijn we ook dat aan het voorbereiden.’

Dan mogen we van de politici toch ook wel weten: hebben zij ook de liefde voor de fiets? Van Bart De Wever is bekend dat hij een fervent loper is. ‘Ik blijf lopen, tot mijn knieën kapot zijn, en dan ga ik fietsen. Hopelijk houd ik het nog even uit’, grapt De Wever. ‘Ik heb wel al een heel mooie fiets.’

Limburgse gewoonte

Bij Demir spelen haar roots ook wel een rol. ‘Bij ons in Limburg zijn we het wel gewoon om eens te gaan wandelen of te fietsen. Langs het bos, de natuur, het water. Het kijken naar de koers is ook wel plezant. Aan wielrennen doe ik zelf niet, wel aan recreatief fietsen, of te wandelen. Dat zit in ons DNA.’

Zo blijft de conditie op peil. Voor heel Vlaanderen is het nu al volop uitkijken naar het WK wielrennen 2021. Dat zal doorgaan van 18 tot en met 26 september, met de elitewedstrijd bij de dames op 25/09 en bij de heren op 26/09. Mogelijk ten tijde van een federale Vivaldi-regering. ‘Vivaldi, dat is prachtige muziek’, houdt De Wever het erop. Zolang het maar bij muziek blijft, hoor je ‘m denken.