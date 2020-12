Wij kijken naar ‘Kerstmis met de Bondspresident’

‘Kerst met 11 miljoen’, heet de ‘televisieshow’ die het VRT-kanaal Eén en de commerciële zender VTM op Kerstavond van 18u10 tot 19 uur opdienen. Het klinkt alvast niet zo christelijk als ‘Kerstmis met 11 miljoen’. In het Franstalige landsdeel zijn ze daar minder terughoudend voor. Daar zenden het publieke kanaal La Une en het commerciële station RTL-TVI dezelfde show uit onder de naam Noël à 11 millions. Kers op de taart Toch staat, bij nader inzien, die ‘kerst’ goed in…

‘Kerst met 11 miljoen’, heet de ‘televisieshow’ die het VRT-kanaal Eén en de commerciële zender VTM op Kerstavond van 18u10 tot 19 uur opdienen. Het klinkt alvast niet zo christelijk als ‘Kerstmis met 11 miljoen’. In het Franstalige landsdeel zijn ze daar minder terughoudend voor. Daar zenden het publieke kanaal La Une en het commerciële station RTL-TVI dezelfde show uit onder de naam Noël à 11 millions.

Kers op de taart

Toch staat, bij nader inzien, die ‘kerst’ goed in de programmanaam. Want met Kerstmis heeft de ‘televisieshow’ weinig of niets te maken. Het gaat om een optreden van de ‘Belgische artiesten’ Hooverphonic, Axelle Red, Lous and The Yakuza, Jasper Steverlinck, Typh Barrow, Scala en Clouseau. Dat die kerstliederen zullen zingen, valt niet meteen te verwachten.

De ‘Belgische artiesten’ zingen volgens een persbericht ‘op feeërieke locaties’. Tussen hun muziek, gezang en gekrijs door, kunnen we kijken naar ‘luchtbeelden van een prachtig verlicht België’ en korte getuigenissen. Er is voorts een ‘nationaal herdenkingsmoment voor alle coronaslachtoffers’ en, als kers op de kersttaart, een ‘bijdrage van de koninklijke familie’. Wie nog niet verzadigd is, kan aansluitend op de show de ‘traditionele kersttoespraak’ van koning Filip savoureren.

Met dit ‘uniek liveprogramma’ willen de zenders Eén, VTM, La Une en RTL-TVI naar eigen zeggen ‘samen en gelijktijdig een warme boodschap brengen van hoop, licht en verbondenheid’.

Eigenzinnig fenomenaal

Is het bij Eén dat iemand de uitzending bedacht heeft? Zit de creatieve geest bij VTM? Of komt het ’hartverwarmende’ initiatief van de RTBF of, men weet maar nooit, RTL-TVI? Neen, driewerf neen!

Het programma, lezen we op de VRT-site, ‘maakt deel uit van België. Eigenzinnig fenomenaal, een campagne van de federale overheid om het imago van ons land een boost te geven, zowel in België zelf, als in het buitenland’. In mensentaal: het programma is gemaakt in opdracht en voor rekening van de federale overheid.

Voor wie het vergeten zou zijn: de campagne België. Eigenzinnig fenomenaal is op 18 april 2017 voorgesteld door de regering-Michel. De IS-aanslagen in de lente van 2016 hadden de reputatie van het koninkrijk beschadigd. Buitenlandse media noemden België een ‘failed state’ en Brussel een ‘hellhole’ en de jihadhoofdstad van Europa. De campagne moest het imago van België oppoetsen bij toeristen en investeerders. Ze was opgebouwd rond 99 goede redenen om België te bezoeken of er te investeren, richtte zich tot in hoofdzaak onze buurlanden, Canada, China, Japan en de Verenigde Staten, zou lopen tot eind 2018 en 4 miljoen euro kosten. In 2018 werd – wegens groot succes? – beslist de campagne te verlengen tot eind 2020 en is daarvoor nog eens 3 miljoen euro uitgetrokken.

‘Un programme du Palais royal’

Dat geld is blijkbaar nog niet op, want er kan nog een televisieshow mee betaald worden. Want dat twee Vlaamse en twee Franstalige zenders elkaar in de armen vallen én in hun portemonnee tasten om hun kerstavondkijkers te vermaken met een gezamenlijke show van 50 minuten: zelfs in deze coronatijden kan een mens het zich niet inbeelden. Neen, er is in de kas van de Eigenzinnig fenomenaal-campagne gegraaid om ‘Kerst met 11 miljoen – Noël à 11 millions’ te fabriceren.

Het lijdt weinig twijfel dat dit gebeurt op initiatief van de verenigde propagandadiensten van het per definitie driekleurige Koninklijk Paleis en de in driekleuren gedrenkte Vivaldiregering-De Croo. Zij hebben het plan bedacht ‘de rassembler toute la Belgique derrière leur petit écran’, zoals het Franstalige televisiemagazine Ciné Télé Revue schrijft. Het blad noemt ‘Noël à 11 millions’ zelfs onomwonden ’un programme du Palais royal’.

Belgicaine waanwereld

Een programma dat naadloos aansluit bij de ‘Eén ploeg van 11 miljoen’- coronaretoriek waarmee premier De Croo ons rond de oren slaat.

Een uitzending die wonderwel past bij de tricolore lap stof die MR-voorzitter Bouchez zich rond mond en neus slaat.

Een ‘show’ die de openbare en commerciële zenders geen cent kost en die vooral een kunstmatige kruistocht is voor de belgicaine waanwereld van het Paleis en de Vivaldicoalitie.

Een uur Tous Ensemble-televisie voor louter binnenlands gebruik. Want hoeveel buitenlandse toeristen en investeerders zullen in de vooravond van 24 december op een van de Belgische zenders afstemmen om te ontdekken hoe eigenzinnig fenomenaal dit land is?

Weihnachten mit dem Bundespräsidenten

‘Kerst met 11 miljoen’. Elf miljoen? België telde op 1 januari al 11 492 461 inwoners. Een half miljoen van hen valt blijkbaar buiten de ‘doelgroep’. Mochten de opdrachtgevers en financiers van het programma kandidaten zoeken om niet te kijken: één adres. Want wij zullen niet naar ‘Kerst met 11 miljoen’ kijken, en ook niet naar ‘Noël à 11 millions’.

Wij kijken, zoals vorige kerstavonden, naar het tweede Duitse openbare televisiestation ZDF. Daar zenden ze, zo waar tussen 18 en 19 uur, Weihnachten mit dem Bundespräsidenten uit – Kerstmis met de Bondspresident. Voor de 26ste keer al.

Van Herzog tot Steinmeier

In 1995 namen Bondspresident Roman Herzog en zijn vrouw het initiatief voor een kerstconcert in de Marienmünster van Dießen am Ammersee (Beieren). Sindsdien viert het Duitse staatshoofd elk jaar op dezelfde manier Kerstmis met zijn landgenoten, telkens in een andere deelstaat. Dit jaar zijn Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw gastgever vanuit een evangelische kerk in Bernau (Brandenburg).

Traditionele ingrediënten van het programma zijn een gesprek met de gastgevers, muziek en gezang die passen bij de tijd van het jaar, een kerstvertelling door een Duitse acteur, kinderen die licht aanbrengen en doorgeven aan de aanwezigen (die dit jaar minder talrijk zullen zijn), de Bondspresident die uit het Lucasevangelie het Bijbelse kerstverhaal voorleest, een gezamenlijk O du Fröhliche als slot.

Het spijt ons – of eigenlijk toch niet –, VRT en VTM, maar naar ‘Kerst met 11 miljoen’ kijken wij niet. Wij kijken naar Weihnachten mit dem Bundespräsidenten. En nodigen u, beste lezer, uit om dat ook te doen. Kerstavond, van 18 tot 19 uur op ZDF.