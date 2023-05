Wijs volk met Karel Anthonissen: ‘Viktor Orban was de eerste Europese Groene’

In deze aflevering van ‘Wijs Volk’

Wat was AGALEV?

Agalev is een partij die gesticht is als er al parlementsleden waren. Het is misgelopen rond 1990. Agalev stond voor ecologie, basisdemocratie en de vredesbeweging. Karel deed mee in 1983 aan de raketten betoging. Karel staat nog steeds achter de verklaring van Mechelen uit 1985 die te lezen staat in zijn boek ‘Een wereld in schuld’. De verklaring pleitte voor een gecorrigeerd kapitalisme met ecologische correctie.

De wereld is aanzienlijk veranderd in 1990, na Zwarte Zondag. Karel Anthonissen pleit mee schuldig – was het cordon sanitaire van Jos Geysels een goed idee?

DeGrowth?

Een economie moet kunnen groeien. Kan het systeem nog politiek hervormd worden of gaan we naar een een crash? Er is een rechtstreeks verband tussen de beschikbaarheid van goedkope energie en het algemeen welvaartsniveau. Is Net Zero een realistisch streefdoel? De angstporno van de klimaat apocalyptici slaat nergens op en is niet wetenschappelijk onderbouwd. Maken we geopolitiek geen enorme fouten?

Opnieuw actueel

Een aantal dossiers van Karel Anthonissen zijn vandaag weer actueel: Prins Henri De Croye en De Optima Affaire. Moet Anthonissen nu blij zijn dat er respectievelijk na 22 jaar en na 11 jaar er eindelijk schot komt in de rechtsgang?

De grote fiscale hervorming van Vincent Van Peteghem, wat moeten we daarvan verwachten?

‘De Belgische staat is 50 miljard per jaar te duur’, dat is 10 procent van het BBP.

En verder

Viktor Orban was de eerste Europese Groene: basisdemocratisch, anti-globalistisch en pacifistisch: de basis principes van Orban, dat waren de uitgangspunten van AGALEV

Waar is de vredesbeweging van de jaren 80 nu?

Dalila Hermans: is het verzet tegen die benoeming een ‘woke reactie van rechts’?

Wat met de framing van Walter Zinzen en Joel De Ceulaer?