Wilmès II: een Waalse hekelregering met Vlaamse judassen

Het is een blauwe maandag in 2072, John staat midden in de nacht op, omdat het toilet hem roept. Het is niet zomaar een maandagmorgen voor John, het is de dag dat hij het laatste pak toiletpapier opent dat zijn oma, ‘Lady Kaka’, hamsterde tijdens de coronacrisis. Het was een geruststellende gedachte om te weten dat hij en zijn gezin bij een lockdown gedurende 52 jaar een proper gat zouden hebben. Dank u oma voor uw raid op toiletpapier in de Colruyt.

De Waalse steniging van Bart De Wever

De Maya’s veegden hun gat af met de rechterhand en aten met de linkerhand, een horrorscenario dat menig huismoeder absoluut wou vermijden. Ik heb de weekendkrant van vorig week gespaard, zo kan ik straks mijn gat afvegen aan de hypocriete smoelen van Waalse hanen die de Vlaamse leeuw castreerden. Het politiek grensoverschrijdend gedrag van Bouchez, Magnette en Nollet zondag op RTL overstijgt alle normen van politiek fatsoen. De haat jegens Vlaanderen en het bloed van De Wever dropen van het scherm onder luid twitterapplaus van een bloeddorstige groenlinkse meute.

Never waste a good crisis

Net zoals Guy Verhofstadt in 1999 zijn wraakregering tegen de CD&V kon vormen met behulp van de dioxinecrisis, zo vormt zijn BFF Patrick Dewael nu een hekelregering tegen het Vlaams-nationalisme en N-VA, met behulp van de coronacrisis. Boomer Dewael zette alle acnepolitici voor aap en geeft straks bijzondere volmachten aan een minderheidsregering van 10 liberalen met een wijwaterappendix van drie horen-zien-en-zwijgen-aapjes.

Zo stuurt hij 150 parlementsleden met een coronamuilband in een dwangbuisquarantaine en wordt Rutten I in de coulissen voorbereid. Dewael, Rutten en De Croo zijn de blauwe judassen die hun ziel verkopen aan een Waalse predominantie in ruil voor het premierschap van Rutten. De voorzittersverkiezingen worden bij Open Vld zelfs uitgesteld om Gwendolyn een zitje te garanderen op de gedoogkernkabinetten van Wilmès II en de regeringsvormingsdebatten. Want de dag dat ze voorzitter af is, verliest ze de teugels van haar ‘Games of Thrones’ en hangt ze af van de goodwill van collega politici. In de politiek betekent dat evenveel als vertrouwen stellen in de beul van je guillotine.

De blauwe raid startte donderdagavond toen de liberale koninklijke opdrachthouders te horen kregen hoe Bart De Wever en Paul Magnette, achter hun gat, een akkoord hadden bereikt voor een sterke noodregering van nationale eenheid. Dewael nam meteen de Waal Bouchez bij de hand en zond hem vrijdagmorgen als intrigant het Franstalige politieke landschap in. Zijn opdracht: boel maken bij PS’ers en N-VA als de baarlijke duivel afschilderen bij elk Waals politicus. Magnette werd voor de leeuwen van de vakbond en zijn Brusselse afdeling gegooid en verloor zo elk greintje geloofwaardigheid die hij sinds zijn verzet tegen het CETA-verdrag had opgebouwd. Zondag werd hij door Dewael meesterlijk geboetseerd en deed hij de MR op één dag meer cadeaus dan Sinterklaas, de Kerstman en de paashaas samen op een decennium. De PS heeft nu een judasvoorzitter zonder ruggengraat die uit diepe schaamte niet meer uit zijn augiasstal komt.

Het Vlaamse verraad

Joachim Coens kreeg van Dewael een lesje houdgreeppolitiek. Hij werd sluiks in de hoek gedreven en daar langzaam de adem afgesneden. Zo werd Coens een Vlaamse judas en verloochende hij zijn belofte om nooit in een regering met een Vlaamse minderheid te stappen. De zeven blauwe Waalse hanen hoefden zelfs geen driemaal te kraaien vooraleer Coens zijn hyperdemocratische ledenbevraging naar de heilige prullenmand verwees.

Groenen juichten dan weer met een Potemkinoverwinning. Almaci danste de horlepiep voor een verlies dat gecamoufleerd door een mondmasker stinkt naar een overwinning. De Groenen zijn van de tribune naar de kleedkamer verhuisd, mogen de ploeg sponsoren en krijgen de belofte om misschien op de reservebank te mogen plaatsnemen. Rutten en Bouchez lachen voor hun selfie-camera een fêterende Almaci vierkant uit. Ze heeft het echter niet door.

Anderlechtsyndroom

Bouchez zit dan weer met een Anderlecht-probleem. Alle topspelers zijn verkocht, de reservebank is leeg, waardoor hij spelers die op geen bal kunnen sjotten in de strijd moet gooien. Het leidde bij Anderlecht tot drama’s en het wordt in de Belgische regering niet anders. Het amateurisme van dilettanten, volgens het peterprincipe vergeven tot een niveau ver voorbij hun onbekwaamheid, is zelfs achter de mondmaskers zichtbaar. Aan welke kant van de geschiedenis dit zootje ongeregeld van azuren ignorantie staat, weet geen enkele lijnrechter of videoref.

De verkrachting van Vlaanderen

De regering Wimès II is een regering met zeven blauwe Waalse hanen en zes Vlaamse poesjes zonder klauwen. Deze Waalse meerderheid van Wilmès II zal straks de sluizen voor een extra financiering aan Wallonië wijd open zetten. Als het coronavirus zijn kroon afgooit zullen de mondmaskers van nut zijn als camouflage van een Marianentrog van Waalse transfers.

Ik doe mijn uiterste best om mijn Belgisch gevoel van solidariteit boven te halen, maar ik kan mij niet van de gedachte ontdoen dat Wallonië de coronacrisis misbruikte om Vlaanderen te verkrachten. Ze keelden Vlaanderen op politiek vlak. Denken we nu echt dat ze het ook niet op financieel vlak zullen doen? Wie niet gelooft dat Vlaanderen de komende 15 jaar tussen de 70% à 80% van de coronacrisis zal betalen is naïef of een door links geïndoctrineerde idioot.