Wim Kortenoeven: ‘Ik woon in Israël, maar ik maak me meer zorgen over mijn zoon in Nederland’

De politicoloog en Midden-Oostenspecialist Wim Kortenoeven (°1955) woont sinds 2019 in Israël en was als onderzoeker en lobbyist ruim tien jaar verbonden aan het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Van 2010 tot 2012 was hij Kamerlid en buitenlandwoordvoerder van de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders. Zopas verscheen de nieuwste uitgave van zijn boek Hamas: portret en achtergronden (Uitgeverij Aspekt, 2023), een actuele, diepgaande analyse van de ontstaansgeschiedenis, ideologie en de theologische beweegredenen van deze naar eigen…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

De politicoloog en Midden-Oostenspecialist Wim Kortenoeven (°1955) woont sinds 2019 in Israël en was als onderzoeker en lobbyist ruim tien jaar verbonden aan het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Van 2010 tot 2012 was hij Kamerlid en buitenlandwoordvoerder van de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders. Zopas verscheen de nieuwste uitgave van zijn boek Hamas: portret en achtergronden (Uitgeverij Aspekt, 2023), een actuele, diepgaande analyse van de ontstaansgeschiedenis, ideologie en de theologische beweegredenen van deze naar eigen zeggen ‘islamitische verzetsbeweging’. Wat hij ons in dit interview vertelt, is diep verontrustend.

Wim Kortenoeven: ‘Op 7 oktober pleegde Hamas de grootste Jodenmoord op één dag sinds de Holocaust. In de nasleep daarvan zijn de Palestijnse Arabieren in de Gazastrook door vele westerse commentatoren afgeschilderd als onschuldige ‘medeslachtoffers’. Maar ook het gruwelijke anti-Joodse geweld van 7 oktober is geworteld in wrede Arabische tribale gebruiken en aloude islamitische dogma’s, die niet alleen door Hamas maar ook door de PLO/Palestijnse Autoriteit en het faciliterende Iraanse regime in een modern propagandistisch jasje werden gestoken.’

‘Hele generaties Palestijnse Arabieren zijn via media en onderwijs, en door participatie in een ‘islamitische Allah-Jugend’ met een genocidaal jihadistisch gedachtengoed grootgebracht – indirect gesubsidieerd door Europese landen waaronder België en Nederland, en direct door Iran. Israël heeft nu besloten Hamas als terroristische organisatie te zullen ‘uitroeien’.’

‘Het is maar de vraag of dat iets oplost. Want de genocidale islamistische Hamas-ideologie zit inmiddels diep in de hoofden van de Palestijnse Arabieren, niet alleen die in de Gazastrook. We hebben de afgelopen weken kunnen zien dat Hamas – en waar het voor staat – ook verontrustend populair is bij islamitische gemeenschappen buiten het Midden-Oosten. Van New York tot Brussel en Den Haag, en van Parijs tot Berlijn en Sidney is het anti-Joodse geweld van Hamas massaal door de islamitische vijfde colonnes met een golf van Jodenhaat toegejuicht en werd openlijk tot de vernietiging van de Joodse staat opgeroepen, bijvoorbeeld met de overal gehoorde leus: ‘Palestine will be free, from the river to the sea’.’

‘Op veel locaties klonken antisemitische spreekkoren en in Sidney scandeerden betogers zelfs dat de joden vergast moeten worden. Vrijwel nergens werd door de autoriteiten resoluut tegen deze gang van zaken opgetreden. Evident uit angst voor nog grotere ongeregeldheden of erger. Opvallend is ook dat de ‘islamitisch gelegitimeerde’ wreedheden van Hamas en de brede internationale islamitische steun daarvoor nergens serieus door moslimleiders werden veroordeeld – niet in de Arabische wereld en niet in de islamitische diaspora binnen de westerse wereld. Waar zijn de gematigde moslims nu?’

‘Nogmaals: Israël heeft al decennia met een zichtbare Hamas-organisatie te maken, maar hun gedachtengoed, ontleend aan de mondiaal opererende Moslimbroederschap, heeft zich als een nú pas goed zichtbare kanker wereldwijd verspreid. We hebben het over een variant van IS, en niet alleen Israël en de Joden staan op het menu.’

Wat betekent ‘Hamas’ en wat zijn hun doelstellingen? Wat moeten we weten over de wortels en het ontstaan van de organisatie?

‘Hamas staat voor Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah, letterlijk: Islamitische Verzetsbeweging. Het werd pas in 1987 formeel opgericht. Maar het is een uitgroeisel van de al sinds 1945 bestaande Palestijnse afdeling van de Moslimbroederschap, die in Egypte gesticht werd in 1928. Het Moslimbroederschap streeft islamitische wereldoverheersing na, een wereldwijd kalifaat. Als zodanig is Hamas geen ‘nationalistische’ organisatie die uit is op de vestiging van een onafhankelijke Palestijnse staat naast Israël, en zelfs niet van een staat in plaats van Israël.’

‘Het Europese concept van natiestaten is strijdig met de fundamentalistisch-islamitische opvattingen. Zowel de Moslimbroederschap als Hamas hebben dat in hun basisdocumenten vastgelegd. De sjiitische Iraanse moellahs hebben op dat punt vrijwel gelijkluidende opvattingen. Het door Iran gesteunde soennitische Hamas heeft in woord en daad uitgedragen dat de vernietiging van de Joodse staat als eerste punt op haar universele agenda staat. Desondanks heeft de internationale gemeenschap Israël gedwongen om het concept van een ‘tweestatenoplossing’ te blijven omarmen en heeft men gedacht Hamas daarbij te kunnen betrekken. Overigens hebben ook Israëlische politici die naïeve en potentieel fatale denkfout gemaakt’.’

Hoe stonden Yasser Arafat en zijn PLO tegenover Hamas en vice versa?

‘Het is ironisch dat Israël in de jaren tachtig het opkomen van de Hamas-beweging heeft aangemoedigd, als tegenwicht voor Arafats Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO). Verdeel en heers. Men had niet voorzien dat Hamas razendsnel zou evolueren van een controleerbare religieuze en sociaal-maatschappelijke organisatie tot een islamistische politieke en militaire beweging met een actieve terroristische strategie. Over de precieze ‘ins and outs’ van dat fenomeen moet je mijn boek maar lezen. De relatie tussen de PLO en Hamas is door de decennia heen gecompliceerd geweest. Variërend van onderlinge concurrentie en openlijk conflict tot tactische samenwerking op terroristisch gebied.’

Los van de voorbije weken, wat zijn de voornaamste mega-aanslagen en terreuroffensieven door Hamas?

‘Vanouds bevindt de primaire basis van Hamas zich in de Gazastrook. Van daaruit planden ze terroristische aanslagen die dood en verderf hebben gezaaid onder Israëlische burgers in heel Israël: vooral zelfmoordaanslagen op autobussen, restaurants en andere uitgaansgelegenheden. In 2002 mislukte een poging om het petrochemische complex Pi Glilot ten noorden van Tel Aviv op te blazen en daarmee duizenden slachtoffers te maken. Hoe erg ook, dat terrorisme kon de staat Israël niet existentieel bedreigen. Hamas werd pas een strategische en potentieel doodsbedreiging voor Israël nadat de organisatie de volledige controle over een stuk grondgebied had gekregen.’

‘In augustus 2005 ontruimde Israël de gehele Gazastrook. Ruim achtduizend Joden werden door Israëlische militairen uit hun huizen gezet, hun dorpen verwoest en zelfs hun begraafplaatsen geruimd. Een half jaar later, op 25 januari 2006, won de in ál de Palestijnse gebieden populaire Hamas beweging de verkiezingen voor de Palestijnse Nationale Raad. Dat leidde tot het instellen van een regering van nationale eenheid onder Fatah-/PLO-leider Mahmoud Abbas.’

‘Maar die samenwerking mislukte. Ten gronde omdat de verondersteld gematigde Fatah/PLO de gefaseerde vernietiging van Israël voorstaat en Hamas uitsluitend een politiek van alsmaar escalerend anti-Joods geweld. Een korte burgeroorlog tussen Fatah/PLO en Hamas was het gevolg. Op 14 juni 2007 nam Hamas met geweld het bestuur over de Gazastrook in handen. De Palestijnse gebieden in de Joodse landstreken Judea en Samaria, de zogenoemde ‘West Bank’, bleven onder controle van Abbas’ PLO’.’

Is het juist wat ik deze dagen in de pers lees dat voor Hamas het vermoorden van Joden een doel op zich kan zijn?

‘Sinds Hamas de volledige controle over de Gazastrook kreeg, heeft de organisatie ze in een reusachtige militaire stelling omgebouwd, van waaruit Israëlische dorpen en steden met regelmaat en zonder provocatie massaal met raketten zijn beschoten. Daarvoor werden internationaal beschikbaar gestelde hulpgelden gebruikt, en ook hulpgoederen zoals cement dat ze hadden gekregen voor de wederopbouw van het gebied.’

‘De alsmaar geavanceerdere wapens en bunkers van Hamas plaatsten ze bewust tussen de burgerbevolking, op en naast scholen en ziekenhuizen. De Gaza-bevolking zelf werd en wordt systematisch en massaal gerekruteerd en gehersenspoeld om aan een apocalyptische islamitische vernietigingsoorlog tegen Israël deel te nemen. Dat, en het uitroeien van álle Joden, niet alleen die in Israël, is vastgelegd in het Handvest van Hamas’.’

Overdrijf je nu niet?…

‘Neen, zeker niet. De islamitische onderbouwing daarvan staat in artikel 7. Ik citeer letterlijk: ‘De Profeet Mohammed, moge Allah hem zegenen en vrede geven, zegt: “De tijd van het oordeel zal niet aanbreken totdat de Moslims de Joden zullen bevechten en hen zullen doden; bij gevolg waarvan de Joden zich achter rotsen en bomen zullen verstoppen. En iedere boom en iedere rots zal dan zeggen: ‘O moslim, o slaaf van Allah, achter mij zit een Jood, kom hier en dood hem!”

‘Op 7 oktober werd weer eens duidelijk dat Hamas een genocide op de Joden niet alleen ziet als middel, maar ook als doel. Zelfs ouden van dagen en baby’s werden afgeslacht en nadien soms ook nog verminkt of in brand gestoken. De doodseskaders van Hamas onderscheiden zich nauwelijks van de ‘Einsatzgruppen’ die de nazi’s destijds inzetten om Joden massaal om het leven te brengen. Overigens werden de naar schatting drieduizend ‘officiële’ Hamasterroristen die Israël op 7 oktober binnenvielen vergezeld door grote aantallen Gaza-burgers, waaronder ontstellend veel minderjarigen, die zich na de moordpartijen aan plunderingen te buiten gingen. Welke ouders laten hun kinderen aan dat soort acties deelnemen?’

‘Ook de massale openbare vreugde op de ‘Palestijnse straat’ na het bloedbad van 7 oktober spreekt boekdelen en roept de vraag op of we niet over een collectieve maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten spreken. De genocidale Hamas politiek heeft de instemming van het grootste deel van de Palestijns-Arabische bevolking, niet alleen die in de Gazastrook, maar ook die in Judea en Samaria en Jordanië. Je moet je voorstellen: er werd op grote schaal op straat snoep uitgedeeld aan passanten, om de massamoord op Joden te vieren.’

‘Dat is trouwens een vast gebruik bij geslaagde terreuraanslagen en het gebeurde ook na 9/11. In Arabische dorpen in mijn buurt werd op 7 oktober vreugdevuurwerk afgestoken. Als er in de ‘Palestijnse gebieden’ verkiezingen zouden worden gehouden ging het ‘gematigde’ Fatah/PLO die verliezen, net als in 2006, en zou Hamas ook alle gebieden van de Palestijnse Autoriteit onder controle krijgen. Op die manier zouden ze de aangrenzende Israëlische randstad Tel Aviv en de luchthaven Ben Goerion letterlijk kunnen wurgen. Op veel plaatsen liggen die Palestijnse gebieden op minder dan twintig kilometer van de Middellandse Zee, met de belangrijkste Israëlische bevolkingsconcentraties daartussen’.’

Er is ook sprake van kindsoldaten?

‘Sinds Hamas de Gazastrook bestuurt, ontvangen de kinderen in dat gebied al vanaf de kleuterschool onderwijs waarin de strijd tegen de ‘perfide Joden’ en de deugden van het ‘martelaarschap’ centraal staan. Zelfs in een vak als rekenen. Het onderwijssysteem wordt verzorgd door de VN-organisatie United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) en die wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door Europese landen zoals België en Nederland. Er wordt door Israël en individuele Europese politici al tientallen jaren bezwaar gemaakt tegen die perverse en goed gedocumenteerde gang van zaken, maar er is niets veranderd.’

‘Gaza-kinderen worden ook ‘ideologisch gevormd’ via sociale media en speciale televisieprogramma’s waarin het vermoorden van Joden tot hoogste doel wordt gesteld. En dan zijn er de jaarlijkse ‘zomerkampen’, waar de wat oudere kinderen worden opgeleid tot kindsoldaten en kanonnenvoer. Het hoogste doel van deze generaties van verdoemden is niet een gelukkig en welvarend leven, maar het sterven voor Allah in de strijd tegen de Joden.’

‘Sinds het moment dat Israël militair reageerde op de gruwelen van 7 oktober ageren de Hamas-propagandisten en hun handlangers bij de westerse media over de grote aantallen Palestijnse kinderen die bij de Israëlische acties om het leven komen. Men gebruikt bewust niet de correcte term ‘minderjarigen’, om de demonische suggestie te wekken dat Israël op grote schaal onschuldige peuters en kleuters om het leven brengt. Vaak gaat het om Hamas-kindsoldaten in de leeftijdscategorie van 15 tot 18 jaar.’

‘Een van de bekendste uitspraken van Israëls voormalige premier Golda Meir is in dit verband actueler dan ooit: “We kunnen het de Arabieren vergeven dat ze onze kinderen hebben vermoord. We kunnen het hen niet vergeven dat ze ons hebben gedwongen hun kinderen te doden. We zullen alleen vrede met de Arabieren kunnen hebben als ze meer van hun kinderen houden dan dat ze ons haten.” Persoonlijk denk ik dat het laatste alleen maar naïeve dromen en verwachtingen oplevert. De haat zit te diep, het aantal aanhangers is te groot en de ideologische islamitische drive is te sterk’.’

Dat denk jij, maar hoe moet dit dan verder, met Israël en de Palestijnen? En wat kunnen wij voor onze veiligheid doen?

‘Hoe het tussen Israël en de Palestijnse Arabieren verder moet weet ik niet, maar…

Is dat niet een wat makkelijk antwoord?

‘Kijk, een Palestijnse staat tussen de Jordaan en de Middellandse Zee is voor de Joden in ieder geval uitgesloten. Bovendien hebben ze al een staat: Jordanië, of ‘Oost-Palestina’, waar de overgrote meerderheid van de bevolking uit Palestijnse Arabieren bestaat. Misschien moeten ze uiteindelijk allemaal maar daar naartoe. Maar of dat tot vrede zal leiden? Zoals ik eerder al zei: Hamas als organisatie moet natuurlijk worden vernietigd, maar dat zal uiteindelijk niet volstaan.’

‘Ook IS werd vernietigd, maar het gedachtengoed is er nog onderhuids, en het komt uiteindelijk overal weer op als een soort moerasgas: in het Midden-Oosten, in Israël en in de westerse democratieën. In het gastvrije westen zijn nu reusachtige vijfde colonnes gevestigd die ook voor het gedachtengoed van Hamas, de Moslimbroederschap en Iran ontvankelijk zijn gebleken. Dat kan niet anders dan tot catastrofale consequenties leiden. Er is geen bevolkingsmeerderheid voor nodig om een in mijn ogen decadent liberaal politiek-maatschappelijk systeem te ondermijnen. Een goed gemotiveerde en georganiseerde gewelddadige minderheid volstaat.’

‘Anders dan de Israëlische samenleving zijn de overige westerse samenlevingen, vooral die in Europa, nog steeds naïef en onvoldoende weerbaar. Dat is ironisch, he? Ik woon met mijn vrouw en oudste zoon in Israël, waar de onvermijdelijke confrontatie met de islamisten nu in alle hevigheid is ontbrand, maar ik maak mij meer zorgen over de toekomst van mijn jongste zoon en diens gezin in Nederland. De Israëli’s gaan die existentiële oorlog echt wel winnen, maar of een nog verder onder de voet gelopen Europa daarin zal slagen is voor mij zeer de vraag’.’