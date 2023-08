Winnaars en verliezers bij nieuwe Brusselse circulatieplan(nen)

Het nieuwe Brusselse circulatieplan is een succes, vindt het stadbestuur. Minder auto’s, meer fietsers. Toch is het onwaarschijnlijk dat het voorbeeld van Brussel-Stad elders in het Brussels Gewest breed wordt ingevoerd. Sinds een jaar is het nieuwe circulatieplan in de ‘Vijfhoek’ – het historische centrum van Brussel binnen de Kleine Ring – van kracht. Heel wat bekende straten zijn door dat plan afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Alleen enkele hoofdassen zoals een deel van de Koningsstraat, de Keizerslaan en de Dansaerstraat…

Het nieuwe Brusselse circulatieplan is een succes, vindt het stadbestuur. Minder auto’s, meer fietsers. Toch is het onwaarschijnlijk dat het voorbeeld van Brussel-Stad elders in het Brussels Gewest breed wordt ingevoerd.

Sinds een jaar is het nieuwe circulatieplan in de ‘Vijfhoek’ – het historische centrum van Brussel binnen de Kleine Ring – van kracht. Heel wat bekende straten zijn door dat plan afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Alleen enkele hoofdassen zoals een deel van de Koningsstraat, de Keizerslaan en de Dansaerstraat zijn nog tweerichtingsstraten. De bedoeling daarvan is om autoverkeer naar parkeergarages te leiden, en dan zo snel mogelijk weer weg uit de stad.

Voor wie dat te abstract klinkt: tik in ‘Google Maps’ een autotraject in van het bekende winkelcentrum ‘Dockx Bruxsel’ naar het Brusselse Zuidstation, via het Sint-Katelijneplein in het centrum. Zo zie je welke capriolen je moet uitvoeren, daar waar je vroeger gewoon de Van Arteveldestraat of de Anspach- en Lemonnierlaan zou genomen hebben.

Op de fiets

Een jaar na de invoering ervan, evalueert het Brusselse stadsbestuur het nieuwe circulatieplan positief: 25 procent minder autoverkeer dan in 2021, meer dan 30 procent extra fietsers. ‘De resultaten overtreffen onze verwachtingen, de modale shift van auto naar fiets en openbaar vervoer gaat hard’, zegt Brussels mobiliteitsschepen Bart Dhondt (Groen) bij Bruzz.

Het nieuwe circulatieplan past binnen een bredere filosofie van het Brussels Gewest om overal in de stad verkeersluwe zones te creëren, de zogenaamde Good Move-plannen. Die zijn gewestelijk, maar worden in Brussel hoofdzakelijk door de negentien Brusselse gemeenten uitgetekend. Of niet. Onderzoek van Bruzz zelf toont aan dat het Brusselse circulatieplan het bekendste en meest geslaagde voorbeeld is van zo’n ingreep. Elders in Brussel worden soortgelijke plannen afgezwakt of in de diepvries gestopt, onder meer na burgerprotesten.

Verkeersborden slopen

De meest bekende protesten vonden plaats in Schaarbeek en Anderlecht. Gemeenten met veel allochtonen, die vaak de auto nodig hebben voor hun arbeidswerk in vroege of late werkshiften. Of gewoon meer van hun auto houden. De protesten gingen op een bepaald moment zo ver dat door de gemeente geplaatste verkeersborden en verkeersremmers door de bevolking werden gesloopt. Om opnieuw zoals vanouds te kunnen rondrijden. In zowel Anderlecht als Schaarbeek dwong dat onverwachte protest de gemeentebesturen op de knieën.

Dat is niet alleen een zaak van gemeenten met veel allochtonen. Ook in het burgerlijke Ukkel wil het gemeentebestuur wel een circulatieplan, maar liefst niet binnen de Good Move-filosofie. Dat komt omdat ‘Good Move’ voor vele Franstalige inwoners van het Brussels Gewest een te radicale breuk is, die dan ook nog eens met weinig ontzag voor de ‘lokale democratie’ – de gemeentebesturen – wordt doorgevoerd. Enig wantrouwen ten opzichte van de als erg Vlaams gepercipieerde fietswoede is daarbij nooit veraf.

Ook verliezers

Daar waar bij het Vlaams-Brusselse Bruzz eerder triomf doorschemert over de geslaagde plannen van Brussel-Stad, daar toont de oer-Brusselse krant Le Soir zich sceptischer. In Le Soir mag de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) zich op de borst kloppen dat het circulatieplan er vooral komt dankzij hem en ‘omdat we alles volledig zelf hebben uitgetekend, zonder dat het Brussels Gewest eraan te pas kwam’.

Maar Le Soir besteedt ook aandacht aan de verliezers van het nieuwe Brusselse circulatieplan. Kappers, lokale winkeliers en koerierdiensten komen aan het woord en zeggen onomwonden dat de huidige situatie voor hen slechter is dan vroeger.

In zoverre dat journalist Julien Thomas in zijn editoriaal stelt dat de resultaten dan wel mooi ogen, maar dat het de kiezer is die volgend jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen het definitieve oordeel zal vellen. Daarbij merkt Thomas op dat het plan wellicht alleen maar degelijk kan werken in de Vijfhoek. Alleen daar bezit de bevolking zelf te weinig auto’s en is ze klaar voor een andere manier van mobiliteit.

Wie niet met het openbaar vervoer of de fiets naar Brussel wil of kan, doet er goed aan zijn of haar traject eerst te plannen via deze website.