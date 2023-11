WK 2034 in Saudi-Arabië ernstige bedreiging voor Europese voetbal

Saudi-Arabië mag in 2034 het wk voetbal organiseren. De lawine aan kritiek minder dan een jaar geleden naar aanleiding van het WK 2022 in Qatar raakt de FIFA niet. De wereldvoetbalbond heeft maar één criterium meer: zoveel mogelijk geld. Australië liet vandaag weten dat het geen kandidatuur zal indienen voor het WK voetbal over elf jaar. De weg ligt nu helemaal open voor een wereldbeker in de grootste en rijkste golfstaat. Voorzitter Gianni Infantino manipuleerde – het moet gezegd –…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Saudi-Arabië mag in 2034 het wk voetbal organiseren. De lawine aan kritiek minder dan een jaar geleden naar aanleiding van het WK 2022 in Qatar raakt de FIFA niet. De wereldvoetbalbond heeft maar één criterium meer: zoveel mogelijk geld.

Australië liet vandaag weten dat het geen kandidatuur zal indienen voor het WK voetbal over elf jaar. De weg ligt nu helemaal open voor een wereldbeker in de grootste en rijkste golfstaat. Voorzitter Gianni Infantino manipuleerde – het moet gezegd – op briljante wijze de door hemzelf ingevoerde regels voor de toewijzing van een WK.

Infantino volgde in 2015 Sepp Blatter op, nadat de FBI met harde feiten aantoonde dat de WK’s van 2018 in Rusland en 2022 in Qatar gekocht waren. Ruim de helft van de 23 leden van het Uitvoerend Comité van Fifa hadden hun zakken gevuld. Om de corruptie te voorkomen, besliste de nieuwe top van het wereldvoetbal dat voortaan alle 211 leden mochten stemmen. Zoveel bonden omkopen, was onbegonnen werk.

Slinkse maneuvers

Acht jaar later heeft Infantino echter zo slinks gemaneuvreerd dat niemand nog kan stemmen en rolde zo de rode loper uit voor de petrodollars uit Saudi-Arabië. Zijn voorganger voerde een beurtrol in van de continenten voor de organisatie van het WK. Infantino besliste dat in 2030 zowel Europa (Portugal en Spanje), Afrika (Marokko) en Zuid-Amerika (Argentinië, Paraguay, Uruguay) aan de beurt waren en aangezien er in 2026 in Noord-Amerika (VS, Canada, Mexico) gespeeld wordt, bleven Azië en Australië over. De AFC (Asian Football Confederation) liet meteen weten slechts één kandidaat naar voor te schuiven: het steenrijke Saudi-Arabië. Australië kreeg nauwelijks de tijd om een kandidatuur in te dienen en besefte dat het kansloos was tegen de zandstaat.

Geld, geld, geld

De Canadees Victor Montagliani, een van de vicepresidenten van de Fifa, wond er geen doekjes om. Het bestuur van de wereldvoetbalunie had te veel macht weggegeven en moest stoppen met het traditionele biedproces, oordeelde hij. Het WK staat voor 95 procent van de inkomsten en er moet nog slechts één criterium gelden: welk gastland kan het meeste geld genereren voor de bobo’s in Zürich.

En dus moest het in 2034 Saudi-Arabië worden. Dat er weer een storm van protest zal losbarsten in de beschaafde wereld, neemt de Fifa er graag bij. Saudi-Arabië is immers op het gebied van mensenrechten, persvrijheid (desnoods wordt een kritische journalist zoals de Saudische Amerikaan van de Washington Post Jamal Kashoggi in mootjes gehakt), lgbtq-rechten, of de behandeling van arbeidsmigranten nog een flink stuk dramatischer dan in Qatar.

Voetballand

‘Wij zijn een voetballand’, vertelde de voorzitter van de Saudische voetbalbond in een eerste reactie op het goede nieuws. Een giller van formaat. De Saudi’s gaven het voorbije jaar bijna één miljard euro uit om topspelers als Cristiano Ronaldo, Neymar, Mané, Benzema, Mahrez en vele anderen naar de woestijn te lokken. Desondanks gingen in het ‘voetbalgekke’ Saudi-Arabië de voorbije maanden de toeschouwersaantallen achteruit. Maar liefst negen teams van de Saudi Pro League kregen minder bezoekers over de vloer. Regerend kampioen Al-Ittihad viel terug van een gemiddelde van 40.453 aanwezigen naar 29.044. Nog acht clubs kregen dit seizoen minder klanten over de vloer. Alleen de vier clubs die eigendom zijn van het Public Investment Fund (PIF) van kroonprins Mohamed bin Salman hebben een gemiddelde van meer dan 10.000 toeschouwers.

Abha heeft slechts een gemiddelde van 1.988 betalende kijkers. Toen Al-Ettifaq (de ploeg van coach Steven Gerrard en jongens als Georgino Wijnaldum en Jordan Henderson) tegen Al-Riyad verloor, waren er slechts 696 toeschouwers.

De Saudi Pro League is een competitie met schandelijk overbetaalde, vaak oudere voetballers, die zich kapot lopen te zweten aan halve snelheid in de broeierige woestijn. Volgens sommigen het eindspel van het kapitalistische voetbalmodel.

Hoe dan ook, het West-Europese voetbal moet op korte termijn zich behoorlijk wat zorgen maken. De sport, en zeker de populairste sport, is een uitgelezen kans om aan ‘sportswashing’ (het opkalefateren van het imago door middel van de sport) te doen. Het staat zo goed als vast dat de Saudi’s in het komende decennium miljarden gaan investeren in nieuwe spelers en dat ook jonge voetballers zullen weggelokt worden met grof geld. Op die manier zal ook de markt nog meer verstoord en de prijzen de hoogte ingejaagd worden. Het PIF werd een paar jaar geleden bovendien eigenaar van Newcastle United, een club uit de Engelse Premier League op, en heeft plannen om ook in andere landen clubs op te kopen. Het is de hoogste tijd dat de Europese Unie wakker wordt of het voetbal geraakt helemaal de band met de ‘communities’ kwijt.