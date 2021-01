WK veldrijden 2021 in Oostende gered

Eén van de dingen om naar uit te kijken in 2021? Voor de sportliefhebbers hoort daar zeker het WK veldrijden bij, de hoogmis van het veldritseizoen. Kroont Mathieu van der Poel, Wout Van Aert of toch nog iemand anders zich tot wereldkampioen? Het antwoord op die vraag zal dit jaar gegeven worden in Vlaanderen, meer bepaald in Oostende. Het is al een succes dat het WK in coronatijden kan doorgaan. Daar hebben de verschillende actoren zich voor ingezet. Onder meer…

Eén van de dingen om naar uit te kijken in 2021? Voor de sportliefhebbers hoort daar zeker het WK veldrijden bij, de hoogmis van het veldritseizoen. Kroont Mathieu van der Poel, Wout Van Aert of toch nog iemand anders zich tot wereldkampioen? Het antwoord op die vraag zal dit jaar gegeven worden in Vlaanderen, meer bepaald in Oostende.

Het is al een succes dat het WK in coronatijden kan doorgaan. Daar hebben de verschillende actoren zich voor ingezet. Onder meer via een extra financiële inspanning van de overheden. Enigszins opmerkelijk, in tijden waar mensen nog meer dan anders moeite hebben om de eindjes aan mekaar vast te knopen, dat financiën worden vrijgemaakt om een sportevenement te redden. Het geeft meteen ook wel het belang aan dat aan zo’n WK veldrijden gegeven wordt.

Goede samenwerking

‘Als je zo’n WK wil organiseren, moet je al een fee aan de UCI betalen’, legt Bart Tommelein (Open VLD), burgemeester van Oostende, uit. ‘Er zijn berekeningen gemaakt voor een WK met publiek en zonder publiek. Ik kan zeggen dat de Vlaamse overheid en de stad Oostende zich ertoe verbonden hebben om samen 300.000 euro te betalen, bovenop de reeds geleverde prestaties.’ Als het WK geannuleerd zou worden, zouden de stad Oostende en de Vlaamse overheid het eerder geïnvesteerde bedrag kwijt zijn.

Om tot het uiteindelijke akkoord te komen, moest de samenwerking tussen de verschillende instanties wel goed verlopen. ‘Dat is vrij goed gegaan. Er waren wel wat complicaties, omdat de UCI in Zwitserland gevestigd is en in Zwitserse frank rekent, terwijl wij met de euro werken. Ik ken uiteraard Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) heel goed. We zijn nog samen naar Zwitserland gegaan. De Vlaamse overheid en de stad Oostende hebben zich steeds gezamenlijk opgesteld bij de besprekingen en conference calls gehouden met UCI-voorzitter David Lappartient.’

Lof voor Van Den Abeele

Dus niet enkel in de besprekingen tussen de overheden onderling waren cruciaal, ook het overleg met de wielerinstanties. ‘Ook het contact met Tom Van Damme en Belgian Cycling was goed. Onze medewerkers en ook Peter Van Den Abeele van de UCI hebben zich fel ingezet.’

Het WK veldrijden 2021 is dus gered, met wel één groot verschil in vergelijking met andere edities. Er zal uiteindelijk geen publiek worden toegelaten. ‘Er is lang nagedacht over een WK met publiek. Er kon dan een grote tribune gebruikt worden en zoals bij de voetbalmatchen in bubbels van vier gewerkt worden. Het werd stilaan steeds meer duidelijk dat het een WK zonder publiek zou worden.’

(G)een toeristisch event

Vooral een tegenvaller voor de stad van burgemeester Tommelein. ‘Voor het sportieve gebeuren is dat niet zo verschrikkelijk. Als je bijvoorbeeld ziet hoe van der Poel, Van Aert, Pidcock en Iserbyt strijden op de Citadel van Namen. Het WK is een topevent op zich. Het maakt vooral iets uit voor de stad Oostende, want het moest ook een toeristisch event worden. De hotels, de horeca, dat ging op honderd procent draaien. Het WK kan wel doorgaan, maar de mensen krijgen Oostende niet te zien. We zullen ons moeten tevreden stellen met prachtige beelden van het parcours en het strand.’

Al vond Oostende wel een manier om eventueel toch veldritliefhebbers naar de kust te lokken: via de tentoonstelling ‘Droogvis, Slijk en Algipan — Vlaamse Meesters van de cross’. Bart Tommelein was alvast helemaal enthousiast na zijn eigen bezoek aan de tentoonstelling. ‘Fantastisch! Deze is ook steeds toegankelijk voor publiek. Je moet wel reserveren, geloof ik. Maar zo kunnen we toch mensen warm maken voor het WK.’

Veiligheidscel

Praktisch scheelt het wel een flinke slok op een borrel dat er geen publiek toegelaten is op het WK zelf. Zo geen inkomsten van fans, maar organisatorisch vergt het wel werk om er voor te zorgen dat er geen mensen op en rond het parcours opduiken die geen bevoegdheid hebben om daar te zijn. ‘Er is een veiligheidscel die erover waakt of er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn. We moeten rekening houden met de strengste coronamaatregelen. Het kan dat er versterking van de politie van op het federale niveau komt, maar het is de veiligheidscel die dat uitmaakt.’

Er is reeds vroeg begonnen met de opbouw van het parcours, zelfs op een moment waarop het helemaal nog niet zeker was of het WK wel kon plaatsvinden. Een berekend risico? ‘De brug staat er al lang’, verwijst Tommelein naar de brug die de Wellingtonrenbaan met het strand verbindt en voor het nodige spektakel moet zorgen. ‘Zelfs op een moment dat we nog één en ander overeen moesten komen, moest ik zeggen: de brug staat er al. De kostprijs voor de opbouw van dat eerste deel van het parcours, zat in de begroting rond het WK.’

Het WK zal doorgaan

Enkele maanden was er onzekerheid of er al dan niet een WK veldrijden in 2021 zou komen. Heeft het er ooit naar uitgezien dat het WK werkelijk afgelast zou moeten worden? ‘Niet echt, maar je moet daar altijd rekening mee houden. Ben Weyts en ik hebben er wel altijd toe gewerkt om het WK te kunnen laten doorgaan’, besluit Tommelein.

En zo zal geschieden, in het weekend van zaterdag 30 en zondag 31 januari. De dames elite rijden hun kampioenschap zaterdag, de mannen crossen zondag voor de wereldtitel. De start is telkens voorzien voor 15u. Dan gaat het veldrijden op zoek voor opvolgers voor Ceylin del Carmen Alvarado en Mathieu van der Poel. Ook categorieën als junioren en beloften zullen wellicht mogen crossen in Oostende, al is daar nog geen volledig uitsluitsel over.