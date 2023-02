Woke-aanval op J.K. Rowling gaat ongenadig door

Vorige week kwam het computerspel Hogwarts Legacy uit. Het speelt zich af in het universum van Harry Potter. Maar politieke activisten roepen op tot een boycot. De bedenker van Harry Potter, J.K. Rowling, legt zich immers niet zomaar neer bij de woke-orthodoxie rond trangenderisme. En dat mag niet, vinden ze.

De verhalen van Harry Potter raakten duidelijk een snaar bij het brede publiek. De boeken en films van de hand van de Britse auteur J.K. Rowling leverden samen ongeveer 7,2 miljard euro op de afgelopen jaren. Nu komt er een groot computerspel bij, Hogwarts Legacy. Maar er is veel vijandigheid.

De game-industrie is al een tijdje groter dan de filmindustrie en ook de game-industrie wordt geplaagd door de macht van woke. Eerder was er al gamergate, die aantoonde dat woke-journalisten hun politieke agenda opdringen aan het brede publiek; nu bewijst Hogwarts Legacy hoe ongezond de situatie is.

Geen garantie op succes

Het spel krijgt op zich lovende reacties. Het dompelt je onder in een open wereld in een RPG-setting. RPG staat voor role-playing game of rollenspel waarbij spelers een fictioneel karakter besturen en een verhaallijn volgen. Grafisch ziet alles er uitstekend uit en de wereld van Harry Potter wordt perfect afgebeeld. Spelers kunnen bekende en minder bekende tovenarij inroepen om de vele vijanden te verslaan en een avontuurlijke queeste te doorlopen.

Dat, gecombineerd met de bijzonder grote schare aan fans over heel de wereld, zou er in feite voor moeten zorgen dat het spel nu al een succes is. Maar er is een probleem: J.K. Rowling liet zich al meerdere keren kritisch uit over de verregaande eisen van de woke-transgenderbeweging.

De Britse auteur verzet zich tegen beschrijvingen als ‘mensen die menstrueren’ en verkiest het ouderwetse ‘vrouwen’ Ook vindt ze het bijvoorbeeld een slecht idee om mannen die vrouwen seksueel hebben aangerand naar een vrouwengevangenis te sturen omdat ze aangeven zich vrouw te voelen. Een discussie die sterkt leeft in Schotland vandaag, waar deze problematiek mee ligt aan het opstappen van premier Nicola Sturgeon. Een andere uitspraak van J.K. Rowling: ‘Als je toiletten en kleedkamers openstelt voor iedere man die het idee heeft dat hij een vrouw is, dan zet je de deur in feite open voor iedere man die maar wil binnenkomen.’

Vrouwenrechten

Een genuanceerde onderzoeksjournaliste merkte op dat J.K. Rowling zich inzet om kwetsbare vrouwen te beschermen bij de kruising van transrechten en vrouwenrechten, maar die nuance wordt niet door iedereen gemaakt. J.K. Rowling wordt al jaren als transfoob betiteld door extreemlinks en in de media. Het gevolg is dat ze al jarenlang geïntimideerd wordt en doodsbedreigingen ontvangt. Zoveel zelfs dat ze naar eigen zeggen haar huis ermee kan behangen.

Hoewel ze de carrière lanceerde van menig schrijver en acteur met haar creatieve werk, keerden die haar al de rug toe en J.K. Rowling was zelfs niet welkom op de reünie rond twintig jaar Harry Potter. Nochtans kon niemand ooit een écht transfoob citaat van haar aanhalen.

Royalty’s

En ook al was J.K. Rowling niet eens betrokken bij de productie van het spel, zal ze toch royalty’s verdienen. Dat wekt haat op bij links. Zoveel zelfs dat verschillende game-sites afstand nemen van de ‘controversiële uitspraken’ van J.K. Rowling en bezoekers er niet over mogen discussiëren. Ondanks unaniem lovende commentaren over het spel op zich verklaren redacties ‘achter rechten van transgenders te staan’ en het ‘niet eens te zijn met J.K. Rowling’. De spellen- en amusementswebsite IGN Benelux bijvoorbeeld, zegt dat J.K. Rowling transfobe uitspraken heeft gedaan en transfoob is. ‘We willen benadrukken dat we transrechten steunen en dat transidentiteiten valide zijn.’ De site Gamesradar heeft het over haar ‘pijnlijke retoriek tegen de transgendergemeenschap’.

Naast de boycot kwam er nog een andere pest-reactie. Op sociale media plaatsen activisten spoilers, ze verklappen dus de verhaallijn en het einde van het spel zodat het spel in waarde zakt en mensen het niet meer zouden willen spelen.

Ironisch genoeg heeft het spel zelf enorm veel vrijheid en kan een speler zelfs een transgender-karakter maken om mee te spelen. Dat houdt de media niet tegen om enkele opvallende conclusies te maken. De NOS in Nederland contacteerde transgender-activist Gwendolyn Kampen. Die maakt de vergelijking met genieten van het werk van de veroordeelde pedofiel R. Kelly. De specialist bij de VRT, Obi Mundorff, noemt J.K. Rowling dan weer ‘problematisch’. Zelf zal ze het spel tweedehands kopen, zodat J.K. Rowling er financieel niet kan aan verdienen.