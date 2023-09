Word rijk: word burgemeester in Brussel!

Deze week las ik met belangstelling over een initiatief van Bernard Clerfayt (Défi), Brussels minister voor plaatselijk bestuur. Dat is een niet onbelangrijke functie. En Clerfayt is een verstandig man. Hij weet als voormalig burgemeester van Schaarbeek hoe het er aan toe gaat op lokaal niveau. Nu zit hij op gewestelijke niveau en ik ben er zeker van dat hij wel zijn idee heeft hoe Brussel beter bestuurd zou kunnen worden. Alleen weet ik even zeker dat hij eigenlijk wil…

Deze week las ik met belangstelling over een initiatief van Bernard Clerfayt (Défi), Brussels minister voor plaatselijk bestuur. Dat is een niet onbelangrijke functie. En Clerfayt is een verstandig man. Hij weet als voormalig burgemeester van Schaarbeek hoe het er aan toe gaat op lokaal niveau. Nu zit hij op gewestelijke niveau en ik ben er zeker van dat hij wel zijn idee heeft hoe Brussel beter bestuurd zou kunnen worden. Alleen weet ik even zeker dat hij eigenlijk wil dat alles bij het oude blijft.

Niemand met enige aanleg tot gezond verstand die niet van kwade wil kan verdacht worden, zal verdedigen dat 1.000 politieke mandaten in een stad van 1,2 miljoen inwoners noodzakelijk zijn voor een goed bestuur.

Een regionale en 19 gemeentelijke administraties leveren een recordaantal ambtenaren op die kunnen wedijveren met een overvloed aan kabinetsleden. De Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft dubbel zoveel medewerkers dan zijn Vlaamse confrater Jan Jambon (N-VA).

Volksraadpleging

Toen minister Clerfayt zowat een jaar geleden aankondigde dat hij de Brusselaars wou raadplegen over de politieke structuren van het Hoofdstedelijk Gewest leek dat een ware verademing. Want Franstalig politiek Brussel ziet achter elke kritiek op de overmacht van de gemeenten een Vlaams complot. Wie erover spreekt wordt als verrader gebrandmerkt.

Clerfayt noemde zijn initatief ‘De Toekomsten van Brussel’. Er kwam een online raadpleging, een aantal open avonden in alle gemeenten; nadien debatten eerst tussen de institutionele spelers, waarbij burgers zouden mogen aanschuiven. Het eindrapport zou door de minister voorgesteld worden in september.

Een echt groot succes is de democratische oproep van Clerfayt helaas niet geworden. Ik weet ook niet hoe de burgers op de hoogte werden gebracht van de mogelijkheid om hun stem te laten horen. Als inwoner van Brussel kreeg ik brief noch bericht. Het kostte ook enige moeite om de internetsite te vinden. Daar is nu het resultaat van de raadpleging te vinden.

Representativiteit

1.003 Brusselaars deden de moeite om online hun mening te geven over alles wat zij belangrijk vonden voor de ‘toekomsten’ van hun stad. Gemiddeld een dertigtal nam deel aan de gemeentelijke debatten. Echt representatief kan dat allerminst genoemd worden. Maar toch blijkt dat die kleine groep grote aanbevelingen suggereerde op het vlak van nodige hervormingen: er werd ondubbelzinnig gepleit voor een betere coördinatie tussen de gemeenten of zelfs hun afschaffing. In ieder geval lijkt een sterker gewest de wens van de participanten. Niemand wil dat alles bij het oude blijft. De inwoners van Brussel geven zo blijk van een grotere ambitie dan hun politieke vertegenwoordigers.

Het is niet bekend of Clerfayt zoals beloofd nog de tijd zal vinden om in september de conclusies van ‘De Toekomsten van Brussel’ voor te stellen. Enigszins alarmerend is dat hij intussen een beslissing heeft genomen, die zeer duidelijk aangeeft dat hij niet echt van plan is te luisteren naar al te hervormingsgezinde voorstellen van de burgers.

Parlementaire wedde voor burgemeesters

Hij wil namelijk de verloningen van de Brusselse burgemeesters verbeteren. Die zouden niet langer bepaald worden in verhouding met het aantal inwoners, maar voor alle 19 gelijk zijn en op het niveau van een parlementaire wedde komen. Het lijkt wel een manier om de positie van de Brussels burgemeesters nog aantrekkelijker te maken. Daarmee toont Clerfayt dat hij niet zinnens is om hun macht te beknotten en dat het behoorlijk naïef is om te hopen op een vereenvoudiging van politiek Brussel, door bijvoorbeeld de gemeenten tot districten om te vormen en het Gewest krachtiger te maken.

De Brusselse partijen hebben al heel lang een pax politica gesloten om niet aan de bestaande structuren te raken. De 19 gemeenten zijn een veilige haven voor politici. Wie op regionaal vlak in de oppositie belandt, kan overleven als schepen of burgemeester. Dat gaf een vooraanstaande Brusselse coryfee lang geleden zonder enige schroom toe. En op gemeentelijk vlak hebben de Vlamingen niet veel in de pap te brokken, wat de Franstalige politici een groot voordeel vinden.

Veel zal er dus niet veranderen, hoe vaak de burgers daarover ook zouden geraadpleegd worden. Tenzij het financiële onweer dat boven het Brussels Gewest hangt een weldoende hervorming onvermijdelijk maakt…