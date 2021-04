Wordt Covid-19 Macron’s Bérézina?

Na het ‘virus uit China’ van ex-president Trump, hebben we nu de ‘Engelse variant’ van president Macron. Die ‘Engelse variant’ van het virus komt niet noodzakelijk uit Engeland, maar werd daar als eerste geïdentificeerd, toen hij ook al in andere landen voorkwam. Macron heeft een derde, nog strengere lockdown afgekondigd, die met Pasen van start gaat, en volgens hemzelf vooral te danken is aan deze zogenaamde Engelse variant... Maar ook aan de weerspannigheid van zijn onderdanen, pardon burgers, die maar…

Na het ‘virus uit China’ van ex-president Trump, hebben we nu de ‘Engelse variant’ van president Macron. Die ‘Engelse variant’ van het virus komt niet noodzakelijk uit Engeland, maar werd daar als eerste geïdentificeerd, toen hij ook al in andere landen voorkwam.

Macron heeft een derde, nog strengere lockdown afgekondigd, die met Pasen van start gaat, en volgens hemzelf vooral te danken is aan deze zogenaamde Engelse variant… Maar ook aan de weerspannigheid van zijn onderdanen, pardon burgers, die maar niet willen luisteren naar zijn adviezen. En natuurlijk helemaal niet aan Macron’s eigen onvermogen in deze crisis.

Helaas voor de president nemen steeds minder mensen hem serieus: zijn populariteit is terug bij af, op 20%. En de politieke oppositie is zijn gestuntel meer dan beu.

Excuses?

Behalve zijn claque is iedereen het erover eens dat Macron steken heeft laten vallen in zijn beleid ten aanzien van de epidemie. In minder temperamentvolle landen schijnen excuses een vruchtbare strategie te zijn voor politici, maar in Frankrijk werkt dat zo niet. Bondskanselier Merkel verontschuldigde zich pas nog voor haar eerder aangekondigde plannen om Duitsland op slot te gooien met Pasen, en prompt steeg haar populariteit.

Een belangrijke Franse politicus – laat staan een president – die een mea culpa uitsprak, ken ik niet. En zeker voor deze president zijn het altijd anderen die het hebben gedaan: experts hebben hem niet goed voorgelicht, het volk volgt de regels niet, hij wordt niet begrepen, Engeland ligt dwars met vaccins, enzovoort… Macron bijt zich liever de tong af dan toe te geven dat hij zelf misschien beter andere beslissingen had kunnen nemen. Én hij lijdt aan een opvallende aversie tegen Engeland.

Engeland schofferen

Op 31 maart sprak de president het volk toe om die derde lockdown af te kondigen. Al was dat buiten de orde, toch kon hij het niet laten Engeland te schofferen. Onder meer door te pochen dat Frankrijk het land over een paar weken zou inhalen met het aantal gevaccineerden. Een vreemde opmerking: het aantal volledig gevaccineerden in het Verenigd Koninkrijk is al 40 keer groter dan de 12% Fransen die alleen nog maar een eerste prik kregen. En er zijn te weinig vaccins. Macron is net als premier Rutte van Nederland op de Europese Unie gevaren voor de toelevering.

Het enige waarmee Frankrijk Engeland inhaalt, is het aantal coronadoden. De vaccins die er wel zijn – weet ik van mijn Franse huisarts – mogen volgens typisch Franse bureaucratische richtlijnen alleen naar zeer bepaalde groepen gaan. Die richtlijnen zijn soms ondoorgrondelijk en onwrikbaar, zodat er zelfs vaccins ongebruikt blijven.

Dreiging met exportbeperkingen

Evenzeer buiten de orde merkte de president op dat Engeland binnenkort zonder vaccin zal komen te zitten – een nauwverholen dreiging met exportbeperkingen op binnen de EU geproduceerde vaccins. Engeland is overigens al druk bezig de productie naar binnen de grenzen over te hevelen. Dat Boris Johnson grootmoedig heeft toegezegd te veel geproduceerd vaccin naar Europa te sturen, moet voor Macron de ultieme krenking zijn.

De scholen gaan na Pasen weer dicht, voor minstens vier weken, evenals ‘niet essentiële’ winkels. En al maken nog zoveel restaurateurs zich van kant, ook de horeca blijft potdicht. Niemand mag zich nog verder dan 10 kilometer van zijn huis begeven, althans niet zonder dwingende reden.

Eén positief ding: die gekke ’attestations’ zijn van de baan – de verklaringen die je buitenshuis bij je moest hebben, zelfs als je even naar de bakker ging. Niet omdat Macron zich heeft bedacht, maar omdat een Franse rechter ze heeft afgeschoten als ‘ongrondwettelijk’.

Vaccinatiesceptici

Frankrijk telt relatief de meeste vaccinatie-sceptici van Europa, wat president Macron gedeeltelijk zelf kan worden aangewreven. Hij deed niks anders dan één van de in Frankrijk gebruikte vaccins, uiteraard dat van AstraZeneca, verdacht te maken. Afgelopen januari zei hij nog dat het maar matig werkt, en al helemaal niet voor mensen boven de 65. Dat werd door het Europese Geneesmiddelenbureau tegengesproken.

Te laat: in Frankrijk heeft slechts 23% vertrouwen in dit vaccin, tegen 75% in Engeland… Het pijnlijke is dat de bron van Macrons opmerking over het AstraZeneca vaccin en mensen van boven de 65 bekend is: het stond abusievelijk in een Duitse krant – Handelsblatt, en werd snel rechtgezet. In Frankrijk wordt sinds eind april het Britse vaccin weer gewoon gebruikt voor iedereen boven de 65.

21.000 doden per maand

Er vallen op dit moment 21.000 doden per maand in Frankrijk, althans volgens officiële cijfers. Het equivalent van één neergestorte Airbus per dag, rekende afgevaardigde Éric Ciotti van de centrumrechtse Republikeinen voor. Parijs en omstreken zijn verreweg het zwaarst getroffen. Onlangs trokken Parijse artsen aan de alarmbel omdat opnieuw een tekort dreigt aan bedden op intensieve zorg. Ze waren kwaad omdat de overheid veel van die bedden sinds de laatste golf alweer opgedoekt schijnt te hebben.

Dat kwam hen op verwijten te staan van parlementsleden en andere politici van Macron’s La République en Marche (LREM). Kritische geluiden over de grote leider vallen blijkbaar slecht. Voor afgevaardigde Eric Ciotti lijdt het geen twijfel dat de president consequent verkeerde keuzes heeft gemaakt, en net als de EU voortdurend achter de feiten aanhobbelt. ‘Het vaccin uit Rusland bijvoorbeeld had al lang goedgekeurd moeten worden, daar wacht de EU alleen om politieke redenen mee.’

Altijd één stap te laat

Hij sprak over een ‘gezondheids-Bérézina’. U weet wel, die verloren slag in Rusland van die andere kleine Napoleon, waarin zoveel Fransen het leven lieten. ‘Deze regering is altijd één stap en één beslissing te laat,’ aldus Ciotti.

De eeuwige kankerpit op links, Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise, noemde Macron’s optreden schandalig: ‘Alles is al beslist en nu mogen wij komen klappen (…) De president is kennelijk de beste viroloog van Frankrijk.’ Marine Le Pen liet zich natuurlijk ook niet onbetuigd. Zij waarschuwde voor economische chaos en drong aan op het inkopen van Russisch of Chinees vaccin.

Toch is de politieke situatie het enige wat president Macron nog redelijk onder controle lijkt te hebben. Ondanks zijn falende beleid zien zijn kansen om in 2022 een tweede termijn binnen te halen er niet slecht uit. Dat is vooral te danken aan het schrijnende gebrek aan tegenstand.

Edouard Philippe

Er lijkt maar één Franse politicus te zijn die tegen Macron goede kansen heeft: Edouard Philippe, de burgemeester van Le Havre en Macron’s vorige premier. Een man met charisma en in peilingen met voorsprong de meest populaire politicus van Frankrijk.

Precies daarom heeft Macron hem in 2020 de wacht aangezegd, en de volstrekt kleurloze dorpsburgemeester Jean Castex in zijn plaats benoemd. Philippe heeft in ieder geval één kwaliteit die Macron lijkt te missen: een grote mate van menselijkheid. Maar boven Le Havre is nog geen witte rook gesignaleerd…