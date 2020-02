Wordt Koen Geens de beul van Vlaanderen?

Het was weer een memorabele week, de Europese Unie heeft een Britse balorige zoon minder, koning Fluppe I heeft er een zusje bij, de Open smurfen kregen met Lachaert een donkerblauwe kandidaat voorzitter en de Wetstraat zag de parousie van Geens, een geslachtsloze engel zonder titel. Het Openbaar Ministerie van Gent poogde euthanasie te plegen op de ‘euthanasiewet’, maar het juridisch drama kende een onverwachte peripetie. Hoewel onverwacht, je kon vergif innemen op de uitspraak.

Delphine Boël – van België – von Saksen-Coburg Gotha

Donderdagmiddag op de babyborrel van de gestelde lichamen, kwam koning Filip I trots meedelen dat koning Albert II er een dochter bij had. ‘Mijn pápaa eeft ér een dochter bij’ annonceerde hij met bibberende stem. Waarna hij vol euforie verkondigde: ‘ut ís een vrouwtje’.

Tien jaar moest Delphine vechten om op de koekendoos van de dynastie ‘von Saksen-Coburg Gotha’ te mogen figureren. Nochtans heeft Albert II een fotografisch geheugen, enkel zat er geen SD-kaart in de camera toen hij in de badkamer over een stuk zeep uitgleed, tussen de benen van Sybille de Selys Longchamps viel, en haar met zijn koninklijk sperma bevruchtte, en zo Delphine verwekte. De vraag die op iedereens lippen brandt, is of Paola de scheiding aanvraagt nu het ‘scheefpoepen’ van Albert bewezen is?

Ik moest deze week ook tot vervelens toe aan mijn familie in Nederland uitleggen dat Filip onze koning is. Wel neen, riepen ze verwonderd, in de kranten staat koning Albert II. In Nederland heet de voormalige koningin Beatrice nu gewoon prinses Beatrice, ze stond haar titel immers af aan haar zoon. Logisch, niet? In deze bananenrepubliek hadden we tot enkele jaren terug drie koninginnen (Fabiola, Paola, Mathilde) en twee koningen (Albert en Filip). Beseffen we eigenlijk zelf wel welk idioot figuur we in het buitenland slaan? We zijn wereldwijd voer voor satirische programma’s en hilarisch billenkletsende moppen.

De smurfenguerrilla

Grote smurfin Rutten wil het land leiden, maar ze slaagt er nog niet in een buurtwegel in Aarschot open te stellen. Er zijn echter wel verzachtende omstandigheden. Was het nu net die boom zeker waartegen ze de Open Vld te pletter reed op 26 mei, die omgevallen was op de buurtweg. Je kan het haar niet kwalijk nemen dat ze haar eigen blunders en onbekwaamheden niet kon voorspellen, dat kon zelfs Guy Verhofstadt niet.

Brussels kerstekindje Els Ampe en Bart Tommelein de ‘Kennedy van Oostende’ ̶ verwijzend naar Edward Kennedy ̶ vechten om media-aandacht in hun strijd voor het regentschap van het vervallen smurfenstadje. In zijn krachtmeting struikelde Tommelein over zijn eigen enthousiasme door het lanceren van een idioot voorstel. Hij pleit voor een regering van experten, en dit in tegenstelling tot de egosytone, narcistische leken, die nu stemmenstratego spelen in de Wetstraat. Of hoe je in je eigen bed plast, om je bedje te spreiden in de Melsensstraat.

Omdat zoomer Louis Verhofstadt met zijn 24 jaar nog net iets te jong is om zich kandidaat te stellen, en Alexander De Croo en JJ De Gucht diepgang missen, moest Oost-Vlaanderen noodgedwongen een kandidaat zonder blauwe pedigree naar voor schuiven. Of Lachaert de lachende derde wordt zal afhangen van wie de steun van Van Quickenborne, Dewael en De Block krijgt. Tip voor Egbert, neem Louis Verhofstadt als running mate en je wint met een straatlengte voorsprong.

De beul van Vlaanderen

Koen Geens werd op dag 250 na de verkiezingen het veld ingestuurd om definitief de richting van een nieuwe regering aan te duiden. Un clignoteur royal, et pour les Flamands: een koninklijke pinker. Gaan we links, rechts, rechtdoor, achteruit of zet Geens de vier pinkers op en gaan we naar verkiezingen. Geens is de reïncarnatie van de oertsjeef Gaston Eyskens, een flegmatische droge komiek die de windhaan in de Wetstraat berijdt als een volleerd pirouettedanser. Welke kerk een tsjeef binnenstapt, is geen exacte wetenschap, en net zo onvoorspelbaar en verrassend als een blikseminslag.

De recente vrijage van de hypocritijnzers van CD&V met de stormtroepen van de N-VA betekent niets. Behalve dan dat De Wever en co best hun rugdekking verhogen en een steekwerende vest aanschaffen. Tsjeven, hebben geen woord, enkel een Machiavellicode gedekt door een Judasaureooltje. Als Geens het premierschap aangeboden krijgt, zal hij op zijn vreugdevuur smalend N-VA en Vlaanderen te knetteren gooien. Geens wordt zo de beul van Vlaanderen, maar in 2024 ook de guillotine van België.