World Press Photo 2023: nog tot 15 augustus

De World Press Photo-tentoonstelling vindt jaarlijks gedurende de zomermaanden in verschillende steden over de gehele wereld plaats. Doorbraak bezocht een van de exposities en geeft een voorproefje van wat er te bekijken valt.

De Oekraïense tragedie

De winnende foto komt van de Oekraïner Evgeni Maloletka. Het toont de zwangere Irina Kalinina op een brancard. Ze werd op 9 maart 2022 tijdens een Russische luchtaanval getroffen. Zowel haar baby Miron als de vrouw zelf stierven kort daarna aan de gevolgen. Het beeld is een van de bekendste rond de vernietiging van de Oekraïense havenstad Marioepol. Ook de andere foto’s van Maloletka uit de door oorlog geteisterde voormalige Sovjetrepubliek zijn ondanks hun gruwelijkheid het bekijken waard.

Deen in Afghanistan

De Deense fotograaf Mads Nissen, die al in 2021 de World Press Photo van het jaar maakte, is ook dit jaar met een aantal zeer sterke beelden vertegenwoordigd. De mooiste is zonder twijfel gemaakt voor de muur van de voormalige Amerikaanse ambassade in de hoofdstad van Afghanistan. Onder de geschilderde tekst ‘Er is geen God behalve Allah, Mohammed is zijn boodschapper’ is een straatverkoper te zien die talibanvlaggen, posters en andere extremistische koopwaar aanbiedt. Op de voorgrond staat een duister kijkende man.

Coronamaatregelen zonder kritiek

Indruk maakt ook een foto door Fabiola Ferrero uit Venezuela. Te zien is hoe een man een vrouw draagt door een kniehoge modderige rivier onder een betonnen brug aan de grens tussen Venezuela en Colombia.

Een nadere blik op de beschrijving leert dat het niet alleen over de vlucht van zeven miljoen mensen gaat. Reden van de onvrijwillige tocht door de rivier waren destijds de wereldwijd genomen maatregelen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan. De droge vaststelling dat de brug was afgesloten ‘wegens de covid-19-pandemie’, wijst erop dat de organisatie rondom de omstreden beperkingen geen politieke boodschap wil afgeven.

Seksuele minderheden

Geheel anders ligt de kwestie van de politieke boodschap bij een serie foto’s onder de titel Golden Gays door de Filipijnse Hannah Reyes Morales. ‘De Golden Gays vormen een gemeenschap van oudere LGBTQI+-mensen op de Filipijnen, die tientallen jaren hebben samengeleefd en elkaar hebben ondersteund… De jury prijst de manier waarop dit verhaal de warmte, vreugde en waardigheid van de gemeenschap heeft vastgelegd’, aldus de beschrijving.

Te zien is hoe Odessa Jones (55) optreedt voor haar weldoeners in Manila op 24 juli 2022. Ook is er een foto van een optreden in het kader van een schoonheidswedstrijd in een winkelcentrum en een ontspannen kiekje in het tehuis.

Misplaatste foto’s

Ronduit misplaatst zijn de foto’s van de Italiaanse Simone Tramonte. In de categorie Langetermijnprojecten belandde onder andere haar beeld van zwemmende Denen tegen de achtergrond van het offshore windenergiepark Middelgrund.

De beschrijving ontpopt zich als botte sluikreclame: ‘… het park dat mede-eigendom is van 8.552 elektriciteitsgebruikers en meer dan 40.000 huishoudens in Kopenhagen bedient’. De andere vier foto’s van de fotografe verschillen nauwelijks van standaardachtergronden die door Windows en co. gratis ter beschikking worden gesteld.

Vluchtende mannen

Zoals verwacht wordt ook aandacht besteed aan het vluchtelingenthema. Cesar Dezfuli portretteerde een tiental van 118 bootopvarenden die in 2016 werden aangetroffen voor de kust van Libië. Het verdere leven van de jongemannen die door de Spaans-Iraanse werden gefotografeerd, wordt in korte zinnen beschreven. Een van de teksten luidt: ‘Alpha Ouman (28) kreeg van de Italiaanse autoriteiten een verblijfsvergunning en vond een baan als fruitplukker in Palagiano, Italië. Hij droomt ervan in Italië herenigd te worden met zijn vrouw en zijn literatuurstudie voort te zetten.’ Of Ouman wil dat zijn vrouw bij aankomst in de EU zijn baan overneemt zodat hij rustig kan gaan studeren, wordt in de beschrijving niet vermeld.

Tot 15 augustus is de expositie te zien in Cultureel Centrum Scharpoord, in Knokke-Heist.