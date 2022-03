Wouter Beke en de verschoningscommissie

De zijbeuken van de tot kapel gedegradeerde kathedraal van de orde der hypocritijners – ook wel smalend CD&V genoemd – zakken weg in een moeras van aanhoudende onbekwaamheid. De tijd dat Roomse ridders de scepter zwaaiden in de Wetstraat ligt ver achter ons en de verrijzenis van christelijke competentie is zelfs voor bijbelvreters een verre utopie geworden. Brokkenpiloot eerste klas Wouter Beke is al zo vaak onder het kruis gevallen dat ik vermoed dat hij lijdt aan epilepsie of narcolepsie.…

De zijbeuken van de tot kapel gedegradeerde kathedraal van de orde der hypocritijners – ook wel smalend CD&V genoemd – zakken weg in een moeras van aanhoudende onbekwaamheid. De tijd dat Roomse ridders de scepter zwaaiden in de Wetstraat ligt ver achter ons en de verrijzenis van christelijke competentie is zelfs voor bijbelvreters een verre utopie geworden.

Brokkenpiloot eerste klas

Wouter Beke is al zo vaak onder het kruis gevallen dat ik vermoed dat hij lijdt aan epilepsie of narcolepsie. Maar zoals vaak in de politiek moet je blunderen om te schitteren. Beke haalde meermaals de gouden medaille als brokkenpiloot en mag zijn partij verder naar de Filistijnen rijden. Politiek masochisme uit schrik voor de negatieve effecten van een terecht ontslag.

Wouter Beke slaagde erin om zijn partij naar de grootste historische verkiezingsnederlaag te leiden sinds haar ontstaan. In de jaren vijftig van de vorige eeuw haalden ze nog 60% van de stemmen, vandaag amper 15%, en de peilingen geven zelfs minder dan 10% aan. Nadat de twaalf apostelen de zeven campagnezonden van broeder Beke vergaven, eigende hij zichzelf de belangrijke ministerpost van ‘Welzijn’ toe. Als beloning voor zijn slechte leiding van de partij bedacht hij zichzelf met een loon van tienduizend euro per maand, met als toetje een chauffeur en gouden tankkaart.

Eenmaal minister en bij het uitbreken van de coronacrisis veranderden de woonzorgcentra onder zijn toezicht in uitpuilende moratoria. De doden stapelden zich op door Wouters wanbeheer. Hij stond erbij, keek er naar en stamelde zich door interviews als een kleuter op Tik Tak of Tik Tok. Deze dodendans deed hem de das niet om en Wouter mocht verder klungelen.

Kindermishandeling

De contact tracing verliep in het begin zo chaotisch dat zelfs een chaoot er zich niet thuis voelde. Toen de aanbestedingsoplichting rond contact tracing aan het licht kwam, was Beke plots Pontius Pilatus en minimaliseerde hij de overduidelijke betrokkenheid van de CD&V-machine achter de aanbesteding. Hij beet zich vast in de pilaar van de kapel van de orde der hypocritijnzers en mocht verder klungelen.

Toen tal van schandalen met betrekking tot adoptie uit het buitenland aan het licht kwamen, was het zijn plan om een adoptiepauze in te voeren. Hij wou snel, snel zijn verantwoordelijk ontlopen door een leger papierversnipperaars op te laten draven. Zijn collegaministers verbanden zijn idioot idee naar de mesthoop van domme ideeën. Beke droop knarsetanden af, maar mocht verder klungelen.

Toen een baby’tje stierf in een kinderopvang in Mariakerke fronste hij even de wenkbrauwen en leek hij gewoon verder te gaan: ‘business as usual’. Het is pas toen via HLN aan het licht kwam dat het CD&V -instituut ‘Kind & Gezin’ herhaalde klachten over de slechte werking van de kinderopvang had genegeerd, dat Wouter opschrok uit zijn winterslaap. Pas nadat bleek dat zelfs veroordeelde kindermishandelaars gewoon verder een kinderopvang konden uitbaten, vond hij het nodig om een audit aan te vragen. Eerder niet!

Verschoningscommissie

Politieke verantwoordelijkheid bestaat niet meer in ons land. Beke neemt enkel ontslag als men hem een persoonlijke fout kan aanwrijven. Reeds in 2020 waren er klachten, Beke deed niets. Niets doen is een persoonlijke fout. Daarvoor heb ik geen onderzoekscommissie nodig. Nu krijgt hij een onderzoekscommissie cadeau van het Vlaams Parlement. Een onderzoekscommissie is een verschoningscommissie. Ze onderzoekt hoe ze een minister kan vrijspreken en hoe ze ambtenaren onder de bus kan gooien. Besluiten van een onderzoekscommissie worden zelden of nooit uitgevoerd. Bezigheidstherapie voor parlementsleden op zoek naar profilering. Er zou eens een onderzoekscommissie moeten komen om na te gaan hoeveel bevindingen uit de rapporten van onderzoekscommissie ooit werden uitgevoerd.

Als de berg een muis baart

Alsof het nog niet genoeg was voor de orde van de hypocritijnzers kwam Vincent van Peteghem in de Kamer nog eens zijn politieke onmacht demonstreren. Wild gesticulerend en met geveinsde woede schreeuwde hij uit dat hij niets te zeggen had in de regering. De teksten van zijn KB voor onmiddellijke accijnsverlaging voor brandstof en de permanente verlaging van de BTW naar 6% voor gas en elektriciteit waren klaar, enkel kreeg hij ze binnen de regering niet goedgekeurd. Als een klein kind dat zijn zin niet kreeg, werd hem een lachsalvo vanuit de oppositie naar zijn hoofd geslingerd. Wanneer een muis van een lilliputterspartij een poging doet om te brullen als een leeuw, maar als een castraat achter de pupiter wegsmelt, dan ken je de kracht van zowel muis als partij. Nihil.

De Roomse ridders worden in 2024 door de kiezers tot slagroom geklopt. CD&V’ers met ambitie op een parlementszitje veranderen best van partij, want in 2024 zal de kiesdrempel de kapel van de orde van de hypocritijnzers op slot gooien. In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen.

