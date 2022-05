Wouter Bekes solistische sonate met loftrompet

De Vivaldi-regering is dood. Niemand wil haar begraven, want ze kunnen de electorale kostprijs van de begrafenis niet betalen. Het lijk ontbindt verder en verandert de Wetstraat in de onwelriekende dreef. Zelfs de reanimatiekit van Calvo’s herschrijven van de regeringsverklaring kent geen liefde. Alexander De Croo en Egbert Lachaert hebben iets gepresteerd wat hun papaatjes niet konden. Hun partij en het land op twee jaar tijd naar de kl*ten helpen. Bravo. Bravissimo. Verbod op verbieden Quickie stickie, onze minister van…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De Vivaldi-regering is dood. Niemand wil haar begraven, want ze kunnen de electorale kostprijs van de begrafenis niet betalen. Het lijk ontbindt verder en verandert de Wetstraat in de onwelriekende dreef. Zelfs de reanimatiekit van Calvo’s herschrijven van de regeringsverklaring kent geen liefde. Alexander De Croo en Egbert Lachaert hebben iets gepresteerd wat hun papaatjes niet konden. Hun partij en het land op twee jaar tijd naar de kl*ten helpen. Bravo. Bravissimo.

Verbod op verbieden

Quickie stickie, onze minister van boetes, verboden en steekvlampolitiek, ontvlamde deze week opnieuw een scheet van opgeblazen lucht. Omdat er steeds meer gokverslaafden zijn, wil hij de gokreclame afschaffen. Nochtans weet Quickie beter. Er wordt geen reclame gemaakt voor marihuana – naar verluidt zijn drug van voorkeur – en toch puilen de ontwenningscentra uit van drugsverslaafden.

Dat de enige overgebleven echte liberaal, George-Louis Bouchez, zou steigeren, wist Van Quickenborne, dus hij negeerde hem bewust. Na wat cinema in de media nodigde hij Bouchez uit om samen in de Senaat een jointje te roken. Een liberale vredespijp. Maar ze zullen er wel geen reclame rond maken. De eerste politieke partij die een verbod op verbieden in zijn programma plaatst, krijgt mijn stem in 2023/2024.

Krom gewerkt gerecht

Intussen schreeuwen rechters en procureurs het uit. Justitie draait vierkant. De rechters zijn krom gewerkt. Ze hebben personeel en middelen te kort en kunnen de maffia en het zwaar banditisme niet meer in kaart brengen. Het gerecht heeft wel nog net geld genoeg om een heksenjacht te organiseren op de Vlaamse jeugdbeweging ‘Schild en Vrienden’, die in hun jeugdig enthousiasme schuine moppen uitwisselden en soldaatje speelden.

Maar voor zware misdadigers, drugsdealers, cybercriminelen en mensenhandelaars die tijdens wraakacties lichamen vierendelen. Neen! Daar hebben ze geen tijd meer voor. Als Open Vld straks onvermijdelijk onder de 10% zakt in de peilingen, dan dient sjezende steekvlamrufter Van Quickenborne best zijn ontslag in. Hem vervangen door een liberaal wordt moeilijk, want die hebben ze bij Open VLD niet meer.

Nothing tot prove

Nadat hij verraden werd door Judas, en Kaïn hem vergiftigde met fake news, verspreidde Wouter Beke als volleerde christen en hypocritijnzer de blijde boodschap van zelfverheerlijking. Wouter Beke heeft zijn examen zelf geschreven, vervolgens afgelegd en daarna verbeterd en geanalyseerd. Resultaat: hij gaf zichzelf 99 procent en is summa cum laude afgestudeerd aan de ministerschool. Had ik mijn universiteitsstudies zo mogen afwerken, dan was ik nu professor filosofie i.p.v. fucking ambtenaar met een satirische pen.

Tijdens Wouters ministeriële uitvaartspeech deed zijn solistische sonate met loftrompet pijn aan oren en ziel. Zijn egocentrische onanie werd ondersteund door zijn rouwende echtgenote. Zoals de katholieke traditie het wil volledig in het zwart gekleed en af en toe vechtend tegen opwellende traantjes die ze dieptreurig met een spierwitte zakdoek van achter haar Harry-Potter-brilletje absorbeerde. Doodzonde dat de Oscars en de Ensors al waren uitgereikt. Als apotheose mocht Beke’s dochtertje haar papa een shame sweater overhandigen met daarop de woorden die elke dikke nek narcistisch raaskalt: ‘nothing to prove.’

Iconoclasme

In de lege cd&v-kerk echoot de stilte van biechtstoel tot engelenbeeldjes. De aankondiging van de verkiezing van een nieuwe paus start met een beeldenstorm. Enkel Crevitd overleefde als icoon van de degeneratie van de Vlaamse christendemocraten de kaalslag van de Mahdi-generatie. Op een zinkend schip vluchten de ratten als eersten. De ooit zo trouwe zuilen ACW, ACV, UNIZO en Boerenbond namen alvast de eerste reddingssloep. De enige zuil die de bouwvallige kerk nog ondersteunt is deze van de burgemeesters. Maar ook de lokale broodheren zien geen brood meer in het merk CD&V en denken luidop aan een vaandelvlucht in 2024.

Tijdens het laatste avondmaal stond Mahdi op, nam het brood in z’n handen, brak het en zei: “Neemt en vlucht gij allen, want dit is mijn laatste brood.’ Amen.

Dit was niet op de afbraak: