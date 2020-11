Wuhan feest en China geneest

Een mens moest zich even in de ogen wrijven toen hij eergisteren naar de Franse televisie keek. Op het achtuurjournaal van de commerciële zender TF1 was een reportage te zien over de Chinese miljoenenstad Wuhan en hoe het leven er vandaag aan toe gaat. Inderdaad, Wuhan, de metropool met zijn elf miljoen inwoners waar eind vorig jaar de corona-ellende begon die onze planeet nu al tien maanden in haar greep houdt en honderden miljoenen mensen de facto onder huisarrest plaatst.…

Een mens moest zich even in de ogen wrijven toen hij eergisteren naar de Franse televisie keek. Op het achtuurjournaal van de commerciële zender TF1 was een reportage te zien over de Chinese miljoenenstad Wuhan en hoe het leven er vandaag aan toe gaat. Inderdaad, Wuhan, de metropool met zijn elf miljoen inwoners waar eind vorig jaar de corona-ellende begon die onze planeet nu al tien maanden in haar greep houdt en honderden miljoenen mensen de facto onder huisarrest plaatst. Wuhan, de stad waar het leven gedurende meer dan twee maanden stilviel. De metropool waar in februari en maart geen kat op straat te bespeuren was. Wie zijn huis durfde verlaten, vloog de gevangenis in.

Communistische staatsbureaucratie

Wij klagen wel eens over de coronamaatregelen die ons opgelegd worden. Her en der — in Duitsland, Italië, Oostenrijk of Polen – durven mensen zelfs betogen tegen die maatregelen. Het levert de deelnemers aan zulke verboden betogingen of andere lockdownfeestjes bij ons hooguit een fikse boete op. In China moest je dat de voorbije lente niet proberen. De ijzeren vuist van de communistische staatsbureaucratie is daar te intimiderend voor.

Zelfs miljardairs moeten in China nog steeds braaf in het gelid lopen. Kijk maar naar Jack Ma, de stichter van Alibaba, het Chinese Amazon, en met een vermogen van veertig miljard dollar de rijkste man van het land. Hij bestond het enkele weken geleden in verdoken termen kritiek te uiten op Xi Jinping door te zeggen dat er dringend hervormingen moeten komen in China. Prompt werd de geplande beursgang afgeblazen van Ant, het moederbedrijf achter betaalapp Alipay, de financiële poot van AliBaba. De Chinese toezichthouder gaat strengere regels uitvaardigen voor economische mastodonten als Alibaba en Tencent in de toekomst.

De Chinezen willen ook strengere regels voor het verstrekken van bedrijfskredieten, wat de betaalapp Alipay van Jack Ma na de beursgang van Ant net van plan was te gaan doen voor kleinere bedrijven die niet terecht kunnen bij de traditionele banken. Wat een van de grootste IPO’s (Initial Public Offering) uit de geschiedenis had moeten worden, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Jack Ma zal er geen boterham minder om eten, maar kent nu zijn plaats. Naar verluidt heeft Xi Jinping de beursgang van Ant persoonlijk tegengehouden. Hij kon de kritiek van Ma op zijn beleid maar matig appreciëren. Zelfs Trump zou daar zelfs niet aan hebben durven denken.

Feesten en dansen

Terug naar Wuhan, waar het leven – en daar ging de reportage van TF1 over – de voorbije zomer weer zijn normale gang heeft genomen. Wie naar de beelden keek die de Frans-Chinese journaliste Justine Jankowski gemaakt had, waande zich in het Las Vegas of Benidorm van vóór corona of in de door toeristen overspoelde soek van Marrakesh. De bars, restaurants en discoteken zitten overvol en moeten volk weigeren. De jeugd feest en danst als nooit tevoren. Zonder mondmasker. Dat is niet meer verplicht. De mensen die op straat nog een mondmasker dragen, doen dat meer uit gewoonte, hoor je Justine Jankowski zeggen.

En van social distancing is al helemaal geen sprake meer. ‘Wuhan heeft het virus overwonnen’, hoor je de mensen met een zekere trots zeggen. Kortom, de Wuhanezen zijn trots op hun stad, waar het officiële coronasterftecijfer nog steeds hetzelfde is als enkele maanden geleden. De dodenbalans staat er nog altijd op 4634 sterfgevallen. Zeldzaam zijn de Chinezen die zich daar openlijk vragen bij stellen. Justine Jankowski vond een inwoner van Wuhan, Zhu Tao, die dat wel durfde. Zijn tante belandde enkele maanden geleden in het ziekenhuis met een ooginfectie, en overleed na enkele dagen. De officiële doodsoorzaak? Een longinfectie. Geen Covid-19.

Handelsakkoord

Maar niemand die daar vandaag nog bij stilstaat. De pretparken worden vandaag door 40% meer mensen bezocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Buitenlanders kunnen China nog niet binnen, maar het binnenlands toerisme doet het eens zo goed, vertelt Cédric Martin aan Justine Jankowski. Hij is de Franse manager van het Grand Hyatt Hotel in het centrum en prijst zich gelukkig met de aantrekkingskracht die Wuhan op binnenlandse toeristen uitoefent. Meer dan 70% van zijn hotelkamers zijn ingenomen. Terug naar pre-coronatijden. In maart moest hij op bevel van de autoriteiten nog 300 kamers vrijmaken voor een deel van de 8000 artsen die naar Wuhan waren gestuurd om de strijd tegen Covid-19 aan te gaan.

Wuhan feest en China geneest. Zo zou je het kunnen samenvatten. China heeft gisteren een van de grootste handelsakkoorden afgesloten met veertien van zijn buurlanden, bondgenoten en vroegere vijanden zoals Zuid-Korea en Japan, Zuidoost-Aziatische landen en gewezen westerse kolonies zoals Australië en Nieuw-Zeeland. Daarmee creëert Beijing op de oevers van de Stille Zuidzee een gemeenschappelijke markt die 30% van de wereldbevolking en 30% van het mondiale bbp vertegenwoordigt.

China is de winnaar

François Lenglet, de huiseconomist van TF1, formuleerde het treffend toen nieuwslezeres Anne-Claire Coudray hem erover ondervroeg. ‘De creatie van deze economische mastodont is een nieuwe overwinning voor Beijing. Nu het land het virus heeft klein gekregen, consolideert China zijn economische macht, op een ogenblik dat de EU maar ook de VS, onder meer door de brexit en de pandemie, verlamd is en worstelt met een recessie. Het is de paradox van 2020: het in China geboren coronavirus heeft uiteindelijk de economische macht van het Rijk van het Midden versterkt.’

Zal Europa hier lessen uit weten te trekken?