Yabiladi: ‘Nieuwe slachting onder Belgische Marokkanen tijdens tweede golf’

Wekenlang al bereiken ons berichten dat de Marokkaanse gmeenschap in Brussel — maar ook in Antwerpen — zwaar oververtegenwoordigd is op de CoViD-afdelingen van de ziekenhuizen. Die berichten komen steeds van bronnen die nauw betrokken zijn bij de zorg. Individuele dokters, verpleegkundigen en ander personeel dat verbonden is aan de ziekenhuizen. Maar niemand wilde ‘on the record’ over deze toestand getuigen. Uit angst voor de gevolgen van het uiten van een stigmatiserende stelling die botst met de politieke correctheid.

Onverdachte bron

Nu komt de bevestiging uit een onverdachte bron. Latifa El Hammoud, een Marokkaans parlementslid wonend in Brussel, trekt op haar Facebookpagina aan de alarmbel. Zowel een Franstalige als een Nederlandstalige (uit Nederland) internet-publicatie, specifiek gericht op de Marokkaanse diaspora, pikken het verhaal op.

Maandag titelt Yabiladi.com: ‘Nouvelle hécatombe parmi les Marocains de Belgique avec le 2ème vague’ (een nieuwe slachting onder de Belgische Marokkanen tijdens de tweede golf). Zij citeren El Hammoud. ‘De stijging van het aantal infecties en doden onder de Belgische Marokkaanse bevolking, en zeker die van Brussel, is verontrustend en triest. Er gaat geen dag voorbij zonder sterfgevallen, vooral bij de leden van de eerste generatie.’

Marokaanse ambassade aangesproken, geen cijfers beschikbaar

El Hammoud beweert in haar Facebookpost dat de spoed- en intensieve zorgafdelingen van de Brusselse ziekenhuizen vol liggen met vooral patiënten uit de Marokkaanse gemeenschap. Volgens haar is er sprake van paniek binnen de gemeenschap, veroorzaakt door contradictorische berichtgeving. Ze klaagt over het feit dat er geen cijfers beschikbaar zijn die specifiek handelen over de Marokkaanse gemeenschap, die met 400 000 leden de belangrijkste bevolkingsgroep binnen Brussel is. Ze roept de Marokkaanse diplomatieke vertegenwoordiging in België op om die cijfers bekend te maken en roept de leden van haar gemeenschap op om de regels strikt na te leven.

Cijfers specifiek voor de Marokkaanse gemeenschap zijn echter niet beschikbaar. De Belgische overheden en ziekenhuizen houden geen gegevens over etniciteit bij en kunnen die dan ook niet meedelen. Yabiladi.com contacteerde de Marokkaanse ambassade en kreeg als antwoord dat ook zij niet beschikten over geactualiseerd cijfermateriaal. ‘Bijna alle in België verblijvende Marokkanen hebben de dubbele nationaliteit. De sterftecijfers worden ook niet bijgehouden op basis van etniciteit of religie. Wij hebben dus jammer genoeg geen officiële bronnen om die te bevestigen. De enige betrouwbare informatie over sterftecijfers in de islamgemeenschap kan je vinden bij de islamitische uitvaartdiensten.’

Islamitische uitvaartdiensten: opmerkelijke oversterfte

Yabiladi.com neemt de tip ter harde en contacteert die uitvaartdiensten. Daar krijgen ze bevestiging dat er een sterke stijging is in het aantal CoViD-overlijdens. Een verantwoordelijke van de islamitische uitvaartdienst Arrahma spreekt van een verdriedubbeling van de sterfgevallen. ‘Normaal hebben we drie à vier doden per dag. Momenteel zijn dat er elf à twaalf. Drie-vierde daarvan zijn te wijten aan CoViD-19. Die overledenen mogen niet gerepatrieerd worden en moeten hier worden begraven.’ Er wordt in dat kader gewerkt aan een uitbreiding van de voor de islam bestemde percelen op het kerkhof.

‘Te lakse omgang met regels’

De verantwoordelijken van de uitvaartdienst wijzen op de lakse manier waarop met de regels wordt omgegaan. ‘Onze gemeenschap moet zich dringend bewust worden van de situatie en begrijpen waarom we zo zwaar getroffen worden. We gaan er niet komen door met dertig man tegelijk de families te komen condoleren. Onze gemeenschap moet zich in vraag durven stellen. We nemen dit veel te licht op en beseffen het pas wanneer we zelf ziek worden of een naaste overlijdt’

Mohamed Benamar woont in Asse, maar doet regelmatig boodschappen in Molenbeek, waar ook zijn zussen wonen. Hij is niet te spreken over de situatie in de wijken van de Marokkaanse gemeenschap. ‘Het is ongelooflijk. Het leven gaat daar gewoon door alsof er niets aan de hand is. Mondmaskers? Vergeet het. Sommigen dragen het als een “bavette” onder de kin, om het snel te kunnen opzetten wanneer de politie voorbij komt. Maar verder? Niets. Het leven gaat hier gewoon door. Aanschuiven in de winkels zonder respect voor de sociale afstand, samen in groep binnenshuis eten, drummen in de moskee, allemaal geen probleem.’

Geen paniek, integendeel

‘Er is geen sprake van paniek in de gemeenschap,’ vervolgt Benamar, ‘integendeel, ze lachen er mee. Ondanks de geruchten dat er vijftien overlijdens zijn per dag. De helft stelt dat als god wil dat ze leven, ze zullen leven en dat als god wil dat ze sterven, dat dat dan ook zo is. Dat staat volgens hen allemaal al van op voorhand vast. Het is een rampzalige mentaliteit!’

‘Ik heb zelf in de directe omgeving weet van een zestal overlijdens. Mijn twee zussen hebben de ziekte gehad. Het is allemaal te wijten aan een veel te lakse houding. Kussen, omhelzen, het gaat allemaal gewoon door. Vanuit de moskee moet je ook niets verwachten. Daar wordt geen informatie gegeven. Daar heb je niets aan.’

Brusselse ziekenhuizen zien geen dramatische verschillen

In het UZ Brussel en de Kliniek Sint-Jan in hartje Brussel wordt een oververtegenwoordiging bij de patiënten vanuit de Marokkaanse gemeenschap ontkend. Elke Colpaert van Sint-Jan ziet geen verschil qua patiënten met normale tijden. ‘Het profiel van de CoViD-patiënten is hetzelfde als dat van de patiënten die anders bij ons over de vloer komen. Gezien we in het centrum van Brussel zitten is dat een zeer divers publiek, maar we zien geen toeloop of drama in één bepaalde gemeenschap. Ik kan dit verhaal dus niet bevestigen.’

Edgard Eeckman van het UZ Brussel treedt de collega’s van Sint-Jan bij. ‘Wij zitten eveneens met een heel divers publiek, maar zien geen specifieke groepen domineren. Dat zijn ook geen gegevens die we bijhouden. De ene periode zijn er wat meer patiënten uit de Maghreb-landen, momenteel zijn er weer meer uit het Oostblok. Daar valt geen lijn in te trekken. Het heeft ook te maken met outbreaks. Dat zijn eigenlijk telkens momentopnames. Wij kunnen écht niet bevestigen dat er een plotse toeloop van Marokkaanse patiënten is.’