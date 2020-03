Corona: Zangfeest jaar uitgesteld

De Raad van Bestuur van het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) heeft in een bijzondere zitting van vrijdag 13 maart 2020 akte genomen van het overheidsverbod om een manifestatie, in casu het Vlaams Nationaal Zangfeest, te organiseren in de Lotto Arena op zondag 29 maart 2020. Het 83ste Vlaams Nationaal Zangfeest zal plaats hebben op zondag 21 maart 2021.

Het ANZ zegt in een persmededeling dat het graag samen met duizenden Vlamingen de mooiste Vlaamse liederen van vroeger en nu had gezongen maar de volksgezondheid primeert. Er lag een voorstel van de Lotto Arena op tafel om het Zangfeest uit te stellen naar oktober 2020. Maar daar ging de rvb van het ANZ niet op in.

Politieke boodschap van het Zangfeest

Met de persmededeling van het ANZ kwam ook een politieke boodschap: ‘Het dreigend gevaar van de verengelsing van ons onderwijs baart ons grote zorgen. De Vlaamse Beweging heeft in het verleden heel veel inspanningen gedaan om het onderwijs in Vlaanderen te vernederlandsen. Deze inspanningen willen wij niet teloor zien gaan onder druk van de internationalisering ten voordele van het Engels. Het Nederlands is een cultuur- en onderwijstaal en mag niet gedegradeerd worden tot een tweederangstaal.’

‘Het ANZ is het verder volkomen eens met de voorzitter van de PS, Dhr. Paul Magnette, toen die zei … j’en ai marre. Wij zijn het inderdaad ook meer dan beu. Nu Noord en Zuid in dit land het roerend eens zijn dat ze het echt beu zijn om verder samen te leven, is er maar één juiste oplossing: de echtscheiding met onderlinge toestemming. Dit is de enige duurzame weg. Het is daarom, in het belang van alle inwoners van dit land, hoog tijd voor het finale gesprek. Het ANZ roept alle Vlaamse partijen op om eensgezind dit gesprek te voeren met het zuiden van het land.’

