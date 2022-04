Zeger Debyser nieuwe kandidaat-burgemeester in Leuven?

Na het plotse vertrek van Lorin Parys uit de N-VA zat de Leuvense partijafdeling even met de handen in het haar. De partij verloor niet alleen haar fractieleider in de gemeenteraad, maar ook een toegang tot de hogere partijregionen. Parys was ook ondervoorzitter en rechterhand van voorzitter Bart De Wever. Vrijdag stond sowieso al de verkiezing van het nieuwe partijbestuur op de agenda in Leuven. Een herschikking van de oppositiefractie in de gemeenteraad kon daar nog wel bij. Voormalig ondervoorzitter…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Na het plotse vertrek van Lorin Parys uit de N-VA zat de Leuvense partijafdeling even met de handen in het haar. De partij verloor niet alleen haar fractieleider in de gemeenteraad, maar ook een toegang tot de hogere partijregionen. Parys was ook ondervoorzitter en rechterhand van voorzitter Bart De Wever.

Vrijdag stond sowieso al de verkiezing van het nieuwe partijbestuur op de agenda in Leuven. Een herschikking van de oppositiefractie in de gemeenteraad kon daar nog wel bij. Voormalig ondervoorzitter Karel Mortier wordt de nieuwe lokale voorzitter, ondersteunt door Liesbeth Stroobandt die hem als ondervoorzitter opvolgt. Zeger Debyser neemt het fractievoorzitterschap op zich.

Spannende week in Leuven

‘Het is een spannende week geweest’, stelt Debyser. ‘We hoorden pas zondagavond dat Lorin Parys zou vertrekken. Op dat moment was het alle hens aan dek. Lorin vervulde vele rollen die we moesten invullen. Eén daarvan is het fractievoorzitterschap in de gemeenteraad hier in Leuven. Het toeval wil dat we vrijdag een nieuw bestuur moesten aanduiden. We hebben de toewijzing van een nieuwe fractievoorzitter dan ook op de agenda gezet.’

‘Ik was vice-fractievoorzitter en deed dus al een deel van het werk, maar zo’n benoeming moet toch democratisch gelegitimeerd worden. Want je weet nooit of er geen anderen zijn die die positie ambiëren. Dit proces is echter vlot verlopen en de beslissing om mij aan te duiden als nieuwe fractieleider was unaniem.’

‘We hebben dan ook een nieuw bestuur aangeduid’, vertelt Debyser. ‘De nieuwe voorzitter van de Leuvense afdeling is de jurist en advocaat Karel Mortier, die al ondervoorzitter was en Johan Schoofs opvolgt. Liesbeth Stroobandt is de nieuwe ondervoorzitter. Zij is ook jurist en partijmedewerker in de federale Kamer. Fred Debrun zal de vrijgekomen zetel in de gemeenteraad opvullen.’

‘De rol van verbindingsofficier vanuit Leuven naar N-VA nationaal zal Katrien Houtmeyers op zich nemen. Zij zit voor Leuven in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en kan zo de Leuvense belangen op het hogere niveau verdedigen. Dat wil niet zeggen dat zij de positie van nationaal ondervoorzitter van Parys zou overnemen. Over die opvolging zal de partijraad later beslissen. Maar wij hebben nu de Leuvense puzzel al gelegd.’

Betekent dit dat u in 2024 als kandidaat-burgemeester de lijst gaat trekken?

‘Dat is wat voorbarig’, klinkt het. ‘Over de lijst voor 2024 is nog niet gesproken. We moesten eerst orde op zaken stellen binnen de huidige werking na het vertrek van Parys. Leuven is een centrumstad, hetgeen betekent dat ook N-VA nationaal bij de samenstelling van de lijst betrokken zal worden.’

‘In 2024 zijn er ook eerst Vlaamse en federale verkiezingen, voor de lokale stembusgang. De samenstelling van die lijsten zal ook belangrijk zijn en mee bepalen wie welke rol in Leuven kan vervullen. Parys stond op de derde plaats op de Vlaamse lijst. Het hangt er vanaf of een Leuvenaar terug een verkiesbare plaats krijgt op één van die lijsten.’

Maar hoort u de lokroep van de burgemeesterssjerp?

Debyser: ‘Ik doe hier in Leuven vanuit idealisme aan politiek en heb de job van burgemeester niet nodig. Ik heb namelijk al mijn roeping en passie gevonden in de wetenschap (Debyser is professor Moleculaire Virologie aan de KU Leuven, nvdr.). Maar ik wil vanuit dat idealisme ook graag iets verwezenlijken.’

‘In Leuven kan er nog veel verbeterd worden. Dat betekent dat een bestuursmandaat altijd een optie is. Daarom moet je natuurlijk op een lijst gaan staan. Maar dat betekent niet dat je die lijst moet trekken. Als schepen kan je eveneens zaken verwezenlijken. Het burgemeesterschap is niet de enige functie die je in dat kader kan ambiëren. Overigens is het zo dat je in de politiek zelden krijgt wat je vraagt. Het gaat meestal omgekeerd: ze moeten jou vragen voor een bepaalde functie. Ik stel mij liever dienstbaar op zonder eisen te stellen.’

‘Een andere vraag zou zijn of ik voor de rest van mijn dagen in de oppositie wil zetelen. Dan is het antwoord duidelijk ‘neen’. In 2024 zal ik twaalf jaar die rol vervuld hebben. Dat is twaalf jaar de stem van de mensen die niet tevreden zijn vertegenwoordigen. Daar leer je veel uit. Ik weet wat er goed gaat, maar ik zie ook waar de pijnpunten zitten. Zo zit het politiek spel ineen: na een tijd krijg je een machtswissel en krijgt de oppositie de kans om andere accenten te leggen. Zaken die de huidige meerderheid niet ziet, kunnen dan worden aangepakt.’

‘Het zou goed zijn voor Leuven mocht er eens een wissel van de macht komen. Als grote fractie kan de N-VA daar dan een rol in spelen. Gezien ik nu wat ervaring heb opgedaan, wil ik daar zeker aan bijdragen. Maar het zou onkies zijn om daar nu bepaalde eisen rond te gaan stellen. We zullen zien wat de toekomst brengt. Misschien komt er nog wel een – hopelijk niet zingend – wit konijn. Veel journalisten stellen ook terug de vraag of Theo Francken naar Leuven zou verhuizen.’

Theo lijkt – als potentieel konijn – bijzonder goed voorzien van wortelen en klaver in Lubbeek. Hij is daar succesvol burgemeester. Ik weet niet of een verhuis naar Leuven hem zou bevallen. Is daar binnen de partij sprake van?

‘Bij de vorige verkiezingen circuleerde die vraag al. Veel journalisten vinden dat blijkbaar een interessante piste. Ik zal maar zeggen dat het een mediagenieke vraag is. Eentje waar ik overigens geen antwoord op heb.’

Even terug naar het vertrek van Lorin Parys. Dat kwam toch als een donderslag bij heldere hemel. U zei dat jullie in Leuven pas zondagavond het nieuws ontvingen.

‘Tja… Ik heb toen wel even gevloekt. We waren stomverbaasd. Het is allemaal heel snel gegaan. Misschien was dat ook het beste. Lorin heeft persoonlijk de mededeling gedaan op de gemeenteraad en is vrijdag ook op de bestuursvergadering langsgekomen om uitleg te geven. Het past binnen zijn professionele manier van werken dat hij dit allemaal correct heeft aangepakt.’

‘Ik heb acht jaar met hem opgetrokken en lief en leed gedeeld. Ik heb ook heel veel van hem geleerd qua communicatie en strategie. Lorin Parys was uitermate professioneel met politiek bezig. Hij was meer een beroepspoliticus en minder gedreven door idealisme, wat bij mij meer het geval is. Ik heb graag als wingman met hem samengewerkt tijdens de voorbije campagnes.’

‘Er werd in een bepaalde pers gesuggereerd dat hij een opportunist zou zijn, maar ik spreek dat tegen. De N-VA heeft hem destijds gevraagd, nadat hij de Open Vld had verlaten. Hij is dus niet overgelopen, zoals sommigen beweren. Lorin Parys heeft met zijn werkkracht enorm veel betekend voor de partij, als ondervoorzitter en adjudant van Bart De Wever. Ik ben er van overtuigd dat hij zijn kwaliteiten nu in zijn nieuwe uitdaging met eenzelfde gedrevenheid zal inzetten. Ik wens hem dan ook oprecht alle succes toe.’