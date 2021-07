Zeger Debyser over Deltavariant: ‘Hoofd koel houden, voeten op de grond’

De mondmaskerplicht in de open ruimte is momenteel zo goed als overal afgeschaft. Enkel in Antwerpen geldt er nog een verplichting in drukke winkelstraten, wanneer dit aangegeven is door een bord. De meeste steden houden een stok achter de deur waar niet voldoende afstand kan bewaard worden. Daar geldt de verplichting om een mondmasker te dragen, al lijkt dat eerder een aanbeveling te zijn die moeilijk te controleren en te handhaven is. Overal blijkt men wel verplicht te zijn een…

De mondmaskerplicht in de open ruimte is momenteel zo goed als overal afgeschaft. Enkel in Antwerpen geldt er nog een verplichting in drukke winkelstraten, wanneer dit aangegeven is door een bord. De meeste steden houden een stok achter de deur waar niet voldoende afstand kan bewaard worden. Daar geldt de verplichting om een mondmasker te dragen, al lijkt dat eerder een aanbeveling te zijn die moeilijk te controleren en te handhaven is. Overal blijkt men wel verplicht te zijn een mondmasker bij te hebben. Verder blijft de regel dat mensen binnen in winkels en openbare gebouwen gemaskerd moeten zijn.

De versoepelingen die er steeds meer voor zorgen dat we terug in een normaal straatbeeld terecht komen, lijken toch bij sommigen ongerustheid op te wekken. Het nieuws over het oprukken van de Deltavariant geeft een aanzet om onheilsvoorspellingen te lanceren en de angst in leven te houden. Dit mochten we donderdag nog merken tijdens de uitzending van Terzake. Prof. Zeger Debyser is viroloog en gemeenteraadslid voor N-VA in Leuven, waar hij de laatste tijd ijverde voor de afschaffing van de mondmaskerplicht in de open ruimte. Leuven was de laatste Vlaamse stad om die verplichting af te schaffen.

Geen maskers meer in open lucht

Debyser: ‘We weten dat de besmettingen gebeuren in gesloten ruimtes, die niet goed geventileerd worden. In de open ruimte is overdracht van het virus quasi onbestaande. Daarom wenste onze fractie ook dat de maskerade in de open lucht op de schop ging. Daar is veel weerstand tegen gekomen, onder andere van burgemeester Ridouani (Vooruit), die me op een bepaald moment verweet een ‘versoepelaar’ te zijn. Ondertussen heeft ook Leuven zich bij de andere steden gevoegd en is het dragen van een mondmasker in de open ruimte niet meer verplicht.’

Ondertussen zijn steeds meer burgers gevaccineerd. De meest kwetsbaren hebben een prik ontvangen. Is het niet stilaan tijd om de mondmaskerplicht in zijn totaliteit af te schaffen, ook binnenskamers?

Daarvoor vind ik het nog te vroeg. Laat ons toch nog voorzichtig zijn. We merken wereldwijd dat de Deltavariant oprukt en bij sommigen zorgt dit voor bezorgdheid. Zoals ik al zei gebeurt de overdracht van het coronavirus bijna uitsluitend binnen. Ik ben van mening dat we de mondmaskerplicht binnen nog best even handhaven, omdat de besmettelijkheid van deze variant toch hoger lijkt te liggen.’

U haalt de Deltavariant aan. Gisteren bekeek ik Terzake waar een aantal experten doemscenario’s naar voren brachten. Zij verwezen naar een aantal landen, zoals India, het VK en Israël, waar de besmettingen weer toenemen. Ik heb de coronadata gecontroleerd van die landen. De besmettingen nemen wel toe, maar de ernstige gevallen met ziekenhuisopname en overlijden blijven uit. Volgens sommigen wijst dit op het endemisch worden van het virus…

‘Dat lijkt zo te zijn, maar het is misschien nog wat vroeg om die conclusie te trekken. We weten dat de ziekenhuisopnames meestal twee weken achterlopen op het aantal besmettingen. Maar vooral de gegevens uit het VK en Israël zijn zeer relevant voor ons. Wij hebben het geluk dat ze daar eerder met de Deltavariant geconfronteerd worden. Verder hebben ze – zeker voor Vlaanderen – een vergelijkbare vaccinatiegraad. Dat betekent dat we de situatie daar goed moeten opvolgen, want dit gaat ons veel leren over wat wij mogen verwachten. Wanneer het zo is dat enkel de besmettingen stijgen, zonder gevolgen te hebben voor ziekenhuisopnames en overlijden, kunnen we opgelucht adem halen.’

‘Het is belangrijk dat we nu kijken naar de hospitalisatiecijfers in plaats van naar de besmettingen. In het VK gaan die – alleszins voorlopig – maar weinig omhoog. Het aantal overlijdens blijft stabiel. In Israël zijn de cijfers nog beter. Daar hebben ze nog een betere vaccinatiebescherming omdat iedereen al een tweede dosis heeft gekregen. Daar blijken de besmettingen al terug te lopen. Ik herhaal dat het VK en Israël goede voorbeelden zijn die we moeten bekijken, want zij voorspellen wat er bij ons te gebeuren staat.’

Toch worden we terug geconfronteerd met paniekzaaiers die blijven benadrukken dat het aantal besmettingen stijgt…

‘Natuurlijk gaan de besmettingen terug stijgen, vooral bij kinderen en jongeren omdat die niet of nog niet gevaccineerd zijn. We gaan die nu ook allemaal uitgebreid testen, omdat ook zij op vakantie willen vertrekken. Daardoor ga je zien dat de besmettingscijfers gaan stijgen. Het is de kunst om nu naar de hospitalisatiecijfers te kijken. Wanneer die binnen twee weken binnen de perken blijven, moet je geen paniek zaaien en moet je ook geen extra maatregelen treffen. Wij hebben het voordeel dat we kunnen kijken naar het VK en Israël. Wanneer ze het daar onder controle kunnen houden, zal dat bij ons ook het geval zijn.’

Even terug naar de mondmaskers. Er lopen nog steeds mensen rond die in open lucht een mondmasker dragen…

‘Inderdaad. De mensen zijn geconditioneerd. Gedurende een lange periode werd de mensen angst aangepraat. Ik heb al tegen mensen gezegd dat ze op straat hun mondmasker mogen afdoen. Dan krijg je als antwoord dat ze nog geen tweede dosis van het vaccin hebben ontvangen. Ik kan dan enkel meedelen dat er in de buitenlucht geen probleem bestaat qua overdracht.’

‘De mondmaskers binnen is een ander verhaal. We weten dat de besmettingen in de binnenruimtes plaatsvinden. Laat ons – zeker met de Deltavariant – toch nog voorzichtig blijven. Hou dus voorlopig binnen de maskers nog op, tot iedereen zijn tweede dosis heeft gehad. Of toch zeker de ouderen en de kwetsbaren. Ik hoop dat wanneer die mensen hun tweede dosis hebben ontvangen en de cijfers voor ziekenhuisopnames laag blijven, we die maatregel ook best kunnen afschaffen. Dat zal ergens eind augustus, begin september zijn.’

Vreest u met deze genuanceerde boodschap niet in het kamp der corona-ontkenners te worden geplaatst?

‘Laat ons het hoofd koel en de voeten op de grond houden. Ik hoop dat we de ratio kunnen bewaren en dat de paniekzaaiers niet terug de bovenhand krijgen. Daar schieten we qua volksgezondheid niets mee op. Momenteel lijken er steeds meer mensen het publieke forum te vinden die zich corona-centristen noemen. Prof Francois Balloux heeft die term geïntroduceerd. Zij zijn betrokken bij de zaak en staan voor een open debat, met nuance. Ik sluit mij daar graag bij aan. Noem mij dus maar een corona-centrist.’