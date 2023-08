Zelzate: harde beelden, softe media, zwijgende politici

Jongerenterreur in Zelzate, hét onderwerp van de voorbije week. Een groepje schoelies omsingelt een kind, duidelijk een stuk kleiner, en dwingt het op zijn knieën te gaan en hun voeten te kussen. Nadat de jongen in paniek en huilend ingaat op de eis van de bende, krijgt hij nog een aantal zware trappen tegen het hoofd, waarna iedereen lachend het slachtoffer achterlaat. Het is bepaald een confronterend filmpje. De meeste media blurren de gezichten en maken ook het slachtoffer onherkenbaar,…

Jongerenterreur in Zelzate, hét onderwerp van de voorbije week. Een groepje schoelies omsingelt een kind, duidelijk een stuk kleiner, en dwingt het op zijn knieën te gaan en hun voeten te kussen. Nadat de jongen in paniek en huilend ingaat op de eis van de bende, krijgt hij nog een aantal zware trappen tegen het hoofd, waarna iedereen lachend het slachtoffer achterlaat.

Het is bepaald een confronterend filmpje. De meeste media blurren de gezichten en maken ook het slachtoffer onherkenbaar, maar Filip De Winter en Tom Van Grieken postten het originele filmpje, door de daders zelf opgenomen en op de sociale media verspreid. Over de achtergrond en culturele identiteit van de daders bestaat weinig twijfel. Evenmin over die van het slachtoffer.

Omerta

Heel het land weet ondertussen dat Zelzate wordt bestuurd door een linkse coalitie van Vooruit en PVDA. Dat is geen fait divers, want je zou verwachten dat deze voorvechters van de multiculturele diversiteit ons eens tonen hoe het moet. De aanvoerder van dat centraal comité, burgemeester Brent Meuleman (Vooruit), is op vakantie in Spanje en kan er niet mee lachen. Zit je daar op het terras een croissantje te eten en koffie te slurpen met vrouwlief, belt de dienstdoende burgemeester vanop het thuisfront dat de Zelzaatse jeugd mekaar lyncht, dat de gazetten er vol van staan, dat de sociale media uitpuilen van de verontwaardiging, en dat zelfs Elon Musk kwaad is.

Meuleman wil nu wel meer identiteitscontroles, ook bij minderjarigen, een puur kosmetische maatregel om vooral te vermijden dat hij vervroegd zijn vakantie moet afbreken. Ja, hij is verontwaardigd. Voor de rest zijn politici, lokaal én nationaal, opvallend zwijgzaam over de choquerende beelden. Het is wel vakantie, maar toch…. Behalve het Vlaams Belang voelt niemand zich geroepen om zijn afkeer te uiten en nog minder om iets over de daders te zeggen. Waar zijn De Croo & Co nu met hun woke-idealisme? Of behoort die kleine, die werd afgetuigd, tot de geprivilegieerde ‘witte’ categorie die eens mag ondervinden wat kansarmoede is?

De mainstream media volgen deze mini-omerta, alsof het afgesproken was. Nog geen hoofdredacteur of opiniemaker van een krant of weekblad in zijn/haar pen zien kruipen om zich eens te laten gaan over de beelden en hun context. Voor hen is het een fait-divers, een vakantiefenomeen.

‘Happy slapping’

Instemming op het Vlaams Belang-commentaar kwam er wel uit onverwachtse hoek, namelijk van niemand minder dan Elon Musk, die de tweet van Tom Van Grieken beantwoordde met een uitroepteken, en een secundaire commentaar zelfs beantwoordde met ‘messed up’ (‘foute boel’). Oeps. Van Grieken is ook wel zo eerlijk om een ander filmpje te delen, waarin een meisje met een beperking wordt afgetuigd, en het zijn duidelijk zeer Arisch uitziende jongedames van bij ons die de meppen uitdelen, terwijl hun allochtone vriendjes voor cineast spelen. Het is duidelijk van waar de weldoende invloed uitgaat, en hoe zo’n bende ook functioneert via meelopers m/v.

Dat geeft huis-, tuin- en keukensociologen de gelegenheid om de vis te verdrinken in wollige theorietjes. Vermits al die gruwel door de daders netjes gefilmd wordt zou, jawel, de smartphone de grote schuldige zijn, en behoort dit fenomeen tot een globale jeugdcultuur. Oef, niets aan de hand! De jongeren amuseren zich maar wat. We citeren even Catherine Van de Heyning en Michel Walrave (UAntwerpen) op de VRT-site:

‘Jongeren zijn vergroeid met hun smartphone… (…) Daarmee leggen ze heel veel momenten in hun leven vast. De uitzonderlijke, maar ook de doodgewone. Ze halen hun camera in een reflex boven als ze zich een gebeurtenis willen herinneren. Ze leven in een “snapshotculture”, een cultuur van momentopnames. Het zit ingebakken in hun leefwereld. Voor sommige jongeren gaat dat zo ver dat ze gevoelsmatig geen verschil merken tussen het filmen van een concert of het filmen van een vechtpartij.’

Meteen plakken de twee kandidaat-Nobelprijswinnaars er ook een term op: ‘happy slapping’, het filmen van mishandelingen van leeftijdsgenoten als nieuwe uitlaatklep van de jeugd. Welke jeugd? Dé jeugd! ‘Het is moeilijk om een profiel van de daders te schetsen’, houden de twee vol. Van belang is om in te zetten op ‘mediawijsheid’. Nou moe. Dat is wat Zelzate dringend moet inrichten: cursussen mediawijsheid.

Moslimsuprematisme

Een snapshot-cultuur, echt? Het profiel van de daders moeilijk te schetsen? Het wordt tijd om even een paar puntjes op de i’s te zetten, en nog eens de analyse van socioloog Ruud Koopmans te citeren. Volgens onderzoek verklaart ruim de helft van de Belgische moslims zich fundamentalist en plaatst de koran boven de grondwet. Vanuit die attitude vertrekken er een aantal lijnen. Ten eerste doet het een toxische machocultuur bloeien, waarbij de thuisreligie het alibi vormt voor een vijandbeeld tegen onze samenleving. Het ouderlijk gezag is zwak tot onbestaande. De bende opereert als een mini-militie tegen onze normen en waarden.

Dat is de tweede laag: een mentaliteit van zich-niet-te-hoeven aanpassen aan een wereld van ongelovigen (kafirs) die mogen mishandeld worden. Het latente moslimsuprematisme staat in schril contrast met de sociologische onderkant waarin deze jongemannen zich bevinden, die ze steevast als het gevolg zien van discriminatie en racisme. Dus hoeven ze zich ook niet in te spannen om sociale promotie te maken: de maatschappij is de schuldige.

Dat levert meteen de derde laag op: de pampercultuur uitgedragen door onze politici en opiniemakers, de eeuwige riedel over kansarmoede, en het idee dat wij als ‘witte’ allochtonen daarvoor verantwoordelijk zijn. De daders zijn dus in feite slachtoffers, en vice-versa: dat is de grote goocheltruc van het wokisme, en geeft het allochtone ressentiment munitie.

Weerbaarheid

Allochtone jeugdbendes cultiveren alle onderdelen van deze mix. School en werk interesseren hen niet, men gaat voor een uitkering en wat rondhangen, de drugshandel is de kortste weg naar een inkomen en status. In een volgende fase breidt deze subcultuur zich uit naar beïnvloedbare autochtone jongeren: het is een besmettelijke mix van gemakzucht, zelfbeklag en agressie. Andermaal is het anti-discriminatiediscours van partijen als Vooruit en PVDA de motor van deze negatieve spiraal.

Zelzate dient een wake-up call te zijn voor de hele samenleving, maar dankzij de zwijgzame media blijft het vooral gefundenes Fressen voor het Vlaams Belang waar de champagne voor 2024 al koud staat. Wat te doen op korte termijn, nu op dit moment? Stuur uw kind naar een cursus zelfverdedigingstechnieken, dat is een raad die ik u kan geven. Leer wat weerbaarheid is, en dat we niet volgens het christelijke motto de andere wang moeten aanbieden. En maak duidelijk dat je niet alleen bent. Leerkrachten en ouders, leg opnieuw uit wat solidariteit is, en leer de reflex aan om tussen te komen en je vrienden te helpen, in plaats van weg te sluipen of stiekem te filmen.

De rest zal zich, inderdaad, in 2024 uitwijzen. De rekening zal toch gepresenteerd worden, vermoedelijk ook in Zelzate.