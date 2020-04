Zet u niet in tranen neer, tijd voor passie

U hoeft geen christen te zijn om de muziek van Bach te smaken. Al zou het helpen. Deze tijd voor Pasen is het traditioneel druk in concertzalen en kerken door uitvoeringen van de passies van Bach. Dit jaar niet. Alle concerten zijn afgelast. Helaas.

Collegium Vocale Gent, Vlaamse wereldtop in het genre was voorbereid op zes concerten met Bachs Johannespassie en 14 concerten met de Mattheuspassie (waarin 90 zangers en instrumentisten betrokken zijn). Allemaal op het laatste moment afgelast. Niet enkel een streep door de rekening van het publiek, ook van de muziekanten.

Het is de uitdrukkelijke wens van de dirigent Philippe Herreweghe, de solisten, het koor en het orkest van Collegium Vocale Gent om u toch te laten meegenieten van dit prachtige werk van J.S. Bach. U geraakt niet meer tot in de concertzaal voor de Johannespassie maar zo proberen wij de Bachs meesterwerk toch tot bij u te brengen, en dus delen ze op hun website de beelden van de generale repetitie op vrijdag 13 maart nog opgenomen in Concertgebouw Brugge. En wij delen die graag met u.

Voor de muzikanten is de annulering van de concerten ook een financieel verlies. Daarom vraagt Collegium Vocale Gent, om aan een extra steun te denken voor de musici. Dat kan via een financiële bijdrage per overschrijving aan vzw Collegium Vocale, Drongenhof 42, 9000 Gent; IBAN BE 08 8939 4405 7013 – BIC VDSP BE91 met vermelding ‘Passies 2020’. U kan ook steunen via deze link. Het geld komt terecht in een fonds dat evenredig verdeeld wordt onder de muzikanten.

U kan hier alvast de volledige generale repetitie bekijken.

Als u geen beeld nodig hebt kan u ook via Youtube of Spotify luisteren naar de Johannespassie van Collegium Vocale.

Voor u denkt is er dan enkel de Johannespassie, dit jaar wordt toch het Mattheusevangelie gelezen? We bedienen u graag op uw wenken. De Mattheuspassie, olv René Jacobs, een andere Vlaamse Topper. Zonder beeld maar met des te meer klank.



En ach, terwijl we bezig zijn. Ook rené Jacobs heeft een prachtige versie van de Johannespassie. Die staat ook op Youtube. Zonder beelden, maar met des te meer klank.