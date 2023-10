Zit er iets in het water in Sint-Niklaas?

Het machtsmisbruik van Baby-Vooruit Voorzitter Conner Rousseau wordt blijkbaar met de dag erger. Gisteren, woensdag, publiceerde Het Nieuwsblad het SMS verkeer van Zijne Koninklijke Kwibus King Connah met de korpschef van Sint-Niklaas. Maar leest u vooral mee. Het illustreert op zijn zachtst gezegd de intimidatie-politiek die bij de socialistische familie blijkbaar al in de opleidingskampen wordt meegegeven. Eerder werd ook al bekend hoe ‘het joenk’ uit Sint Niklaas ook al gebruikers van sociale netwerken probeerde af te dreigen om een…

Het machtsmisbruik van Baby-Vooruit Voorzitter Conner Rousseau wordt blijkbaar met de dag erger. Gisteren, woensdag, publiceerde Het Nieuwsblad het SMS verkeer van Zijne Koninklijke Kwibus King Connah met de korpschef van Sint-Niklaas. Maar leest u vooral mee.

Het illustreert op zijn zachtst gezegd de intimidatie-politiek die bij de socialistische familie blijkbaar al in de opleidingskampen wordt meegegeven. Eerder werd ook al bekend hoe ‘het joenk’ uit Sint Niklaas ook al gebruikers van sociale netwerken probeerde af te dreigen om een satirisch filmpje over hem niet te delen en wisten we van hemzelf dat hij de redacties van News City (VTM, DeMorgen, HLN) had gecontacteerd om de reportages over zijn zatte kul-racisme niet te brengen.

Willockx

Dat deed me meteen denken aan iets wat ikzelf meer dan twintig jaar geleden meemaakte als hoofdredacteur van P-Magazine. Daar schakelde de redactiesecretaresse een telefoon door van een naar haar zeggen ‘woeste volksvertegenwoordiger’. Het bleek Freddy Willockx die van woede bijna zijn telefoonhoorn doorknaagde en me dringend aanmaande om mijn toenmalige columnist Hugo Camps op stel en sprong te ontslaan ‘of er zouden wel eens onaangename dingen kunnen gebeuren’.

Camps had een onvriendelijk stukje geschreven over Willockx, dat kon u al raden. Ik meldde de heer Willockx toen dat ik er niet over peinsde om Hugo Camps op straat te zetten, al zeker niet omdat een politicus dacht dat te kunnen eisen. Ik vraag me dus af of er iets in het water zit in Sint-Niklaas.

Roger Van Houtte

Nu waren het in die periode niet alleen de socialisten die hoofdredacteurs en uitgevers opbelden met de eis om hun onwelgevallige journalisten te ontslaan. Ik herinner me dat ook Guy Verhofstadt – toen premier – het ontslag bij Het laatste Nieuws eiste van politiek commentator Luc Van der Kelen. Ook dat kwam er nooit. Een politiek commentator die wél werd koud gezet op verzoek van Steve Stevaert was Roger Van Houtte van Gazet van Antwerpen, die volgens Stevaert te rechts was.

Toen ‘De Frut’ werd overgenomen door het Limburgse Concentra, de speeltuin van Stevaert, waar zijn kameraad Ernest Bujok de plak zwaaide, werd het weekdier Luc Rademakers er tot hoofdredacteur gepistoneerd en was het journalistieke lot van de brave Roger van Houtte meteen bezegeld. Het lijkt er overigens sterk op dat Vooruit probeert om het succesverhaal van toen te kopiëren.

Solidaris

In Hasselt kwam Stevaert aan de macht dankzij de steun van de clan Claes en het socialistische ziekenfonds De Voorzorg, waar Hilde Claes, de dochter van Willy en inmiddels ook niet onbesproken, voorzitter was. In Sint-Niklaas is het Christel Geerts, de moeder van Conner Rousseau, wier mentor ooit Freddy Willockx was, de spin in het rode web: zij is – toeval bestaat niet – de huidige voorzitter van de socialistische mutualiteit Solidaris.

Het verschil is dat in Hasselt Stevaert zijn populariteit opbouwde als cafébaas van Het Magazijn, terwijl Rousseau het in Sint-Niklaas probeert van aan de andere kant van de toog. In zijn gloriedagen had Stevaert de hulp van zijn kameraad Bujok bij Concentra, en dus Het Belang Van Limburg, én bij TV Limburg waarvan die de oprichter was.

Stevaerts café Het Magazijn was het ontmoetingspunt voor ‘Le tout Hasselt’ incluis reclameman en later politieke spin dokter Noël Slangen die mee Steve opstuwde in de vaart der volkeren. Met het bont en blauw van ‘Paars’ als gevolg. Maar Conner is duidelijk geen Steve, eerder een ongeleid projectiel wiens schouders de weelde van de peilingen niet kunnen torsen.

Wat uiteindelijk leidt tot censuur processen, het niet geheel subtiel tussenkomen bij een korpschef, en het afdreigen van een actrice die een satirisch filmpje maakt. En vervolgens jeremiëren dat de mensen de politiek niet meer vertrouwen en dat dat de schuld van rechts is.