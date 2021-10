‘Zon is te duur’

'Te duur'. Mijn gastvrouw Emile (23) was duidelijk toen ik vroeg waarom zo weinig mensen in Zuid-Afrika zonnepanelen op hun dak leggen. Dat is hoogst merkwaardig. Met 3200 uren zonneschijn per jaar - meer dan het dubbele van wat we in Vlaanderen gewend zijn - zou je verwachten dat zonnepanelen er overal te zien zouden zijn. Zeker toen ze me daarna ook vertelde dat er in haar wijk één- of tweemaal per week 'blackouts' waren: geen stroom ‘s avonds tussen…

‘Te duur’. Mijn gastvrouw Emile (23) was duidelijk toen ik vroeg waarom zo weinig mensen in Zuid-Afrika zonnepanelen op hun dak leggen. Dat is hoogst merkwaardig. Met 3200 uren zonneschijn per jaar – meer dan het dubbele van wat we in Vlaanderen gewend zijn – zou je verwachten dat zonnepanelen er overal te zien zouden zijn.

Zeker toen ze me daarna ook vertelde dat er in haar wijk één- of tweemaal per week ‘blackouts’ waren: geen stroom ‘s avonds tussen 8 en 11. Er is in de afgelopen jaren weinig geïnvesteerd in nieuwe centrales en het aantal inwoners is blijven toenemen. Het verlieslatende Eskom, een overheidsmonopolist, wordt geplaagd door torenhoge schulden en verouderde centrales en heeft een afschakelplan in werking.

Internationale akkoorden

Het ontbreekt de Zuid-Afrikaanse regering niet aan goede wil om haar steentje bij te dragen tot het verminderen van CO2-uitstoot. Alle internationale akkoorden zijn getekend en Zuid-Afrika wil tegen 2050 35% minder C02 uitstoten.

Maar tussen woord en daad staan prijzen in de weg en politieke bezwaren. Om de armsten in haar bevolking (en dat zijn er nogal wat) niet té hard te treffen, houdt de regering de energieprijzen kunstmatig laag. Met prijzen van 1.6 ZAR (€0.093) per KWH en 18 ZAR (€1.04) per liter benzine zijn die ongeveer de helft van bij ons. 83% van de elektriciteit wordt opgewekt met – uiterst goedkoop – steenkool, waar Zuid-Afrika overvloedig van voorzien is. Steenkool is bovendien het belangrijkste exportproduct en eentje waar meer dan 500 000 mensen hun brood mee verdienen.

Ver oor die berge waar son altyd skyn

De logica zou veronderstellen dat ‘zon’ de oplossing is voor Zuid-Afrika. Het land heeft uren zonneschijn genoeg en in de Karoo ruimte zat om zonnepanelen te zetten. Een paar projecten zijn al opgestart en de ambitie is om zon op te schalen van 2% naar 20% van de elektriciteitsproductie tegen 2030.

Maar zonnepanelen blijven een dure investering en je moet die energie dan nog in tijd en ruimte kunnen verplaatsen. Terwijl steenkool voor het opscheppen ligt en steenkoolcentrales ook ’s nachts kunnen draaien. Maar met Eskom is die vraag ‘nogal irrelevant’: er is te weinig geld om de bestaande centrales te onderhouden. Laat staan om er nieuwe te bouwen. Zowat alle nieuwe initiatieven zijn dan ook (buitenlandse) privé-initiatieven met langetermijncontracten.

Zonnepanelen dan maar op elk huis en bedrijf? Je zou verwachten dat individuen en bedrijven op een rendabele manier de zon kunnen gebruiken om hun eigen energie op te wekken. Maar zonnepanelen en batterijen blijven duur, de besparingen zijn beperkt en als je blackouts wil opvangen, is de kost van een dieselgenerator een fractie van die van zonnepanelen. Heel veel zonnepanelen zijn er daarom niet te zien buiten de grote steden.

Geen geld

Om wind en zon competitief te maken, zou het land zonne-energie zwaar moeten subsidiëren of de steenkool- en oliesector zodanig belasten dat de prijzen een veelvoud worden van vandaag. Voor het eerste is geen geld. De belastbare basis in Zuid-Afrika is klein: minder dan 30% van de bevolking betaalt belastingen en sociale noden zijn gigantisch. Massaal geld bijdrukken en lenen zoals we dat in Europa doen, is minder evident voor een relatief kleine economie. De rand heeft het al moeilijk tegenover de dollar.

Voor het tweede is er absoluut geen draagvlak. Niemand zit te wachten op energieprijzen die een veelvoud worden van vandaag. In een land waar afstanden groot zijn en openbaar vervoer zowat onbestaande is, blijft betaalbare benzine en elektriciteit levensnoodzakelijk om het economisch leven aan de gang te houden. De protesten en sociale onlusten in het verleden bij belastingverhogingen, tonen duidelijk dat er weinig begrip is voor welke maatregel dan ook die energieprijzen de hoogte in zou jagen. De Green party van Zuid-Afrika, de enige partij die pleit voor hogere energieprijzen, haalt minder dan 1% van de stemmen in de Western Cape, de enige provincie waar ze nog opkomt.

Nul komma nul 2

Voor elektrische wagens is in Zuid-Afrika dan ook weinig ruimte. Het elektrische net is onbetrouwbaar en heeft nu al te weinig capaciteit. Gemiddelde afstanden zijn veel groter dan bij ons en wie heeft geld om te investeren in laadpalen ‘voor de rijken’? Zelfs in de grote steden zijn openbare laadpalen moeilijker te vinden dan de spreekwoordelijke naald in de hooiberg.

Elektrische voertuigen blijven in Zuid-Afrika dus beperkt tot het groepje ultrarijken of niche toepassingen zoals toeristentreintjes. In 2020 werden 92 elektrische voertuigen ingeschreven. Of 0,02% van het wagenpark.

Iets voor rijke landen

De klimaatdiscussie is in Zuid-Afrika veeleer een ver-van-mijn-bed show. Iets voor rijke landen. Probleem nummer 27 na armoede, corruptie, covid, gezondheidszorg, onderwijs, watertekorten, immigratie vanuit zuidelijk Afrika, veiligheid, plaasmoorden, politiegeweld, inflatie, stijgende benzineprijzen, electriciteitsvoorziening, rugby en Winnie Mandela town.

Op nieuwssites zoals news24 of Maroela is het lang scrollen voor je een artikel tegenkomt dat over klimaat handelt. Zoek naar ‘Glasgow’ en je krijgt een stortvloed van artikels over de ‘Glasgow rangers’, een populaire rugbyploeg. ‘Eerst geld van de rijke landen en dan zien we wel wat we kunnen doen’ is zowat de teneur van Zuid-Afrika’s president Cyril Ramaphosa. Die heeft met de komende gemeenteraadsverkiezing overigens belangrijker dingen aan het hoofd dan een klimaatconferentie in Glasgow.

Glasgow ligt ver van Pretoria en het zal nog wel even duren voor het Westerse probleem van klimaatverandering hier überhaupt op de radar komt. Emile maakt zich ondertussen veel zorgen over heel wat dingen in haar land. Maar zonnepanelen en klimaatverandering zitten daar niet tussen.