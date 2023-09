Zoon van Kadyrov slaat koranverbrander in elkaar

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov publiceerde op 25 september een video waarin te zien is hoe zijn zoon Adam een man mishandelt. Het slachtoffer zou een koran hebben verbrand. De beschrijving bij de opname luidt: ‘Er is nog steeds een discussie gaande over het feit dat Adam Kadyrov de verbrander van de heilige koran, Nikita Zhuravel, een handlanger van de Oekraïense veiligheidsdiensten, in elkaar heeft geslagen. Was het wel of was het niet zo? Hij sloeg hem inderdaad en deed…

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov publiceerde op 25 september een video waarin te zien is hoe zijn zoon Adam een man mishandelt. Het slachtoffer zou een koran hebben verbrand.

De beschrijving bij de opname luidt: ‘Er is nog steeds een discussie gaande over het feit dat Adam Kadyrov de verbrander van de heilige koran, Nikita Zhuravel, een handlanger van de Oekraïense veiligheidsdiensten, in elkaar heeft geslagen. Was het wel of was het niet zo? Hij sloeg hem inderdaad en deed wat juist was.’

Vechtende jongetjes

Adam Kadyrov is een van de veertien officieel erkende kinderen van de Tsjetsjeense leider en zijn twee vrouwen. Al op achtjarige leeftijd werd Adam als Mixed Martial Arts (MMA)-vechter de ring ingestuurd. Samen met zijn oudere broers Zelimchan en Achmet trad hij in de hoofdstad Grozny op voor de Grand Prix Akhmat 2016.

Fjodor Jemeljanenko, toenmalig president van de MMA-bond noemde het een schande dat achtjarige jongetjes elkaar sloegen. De Tsjetsjenen scholden de Russische vechtsportlegende wegens zijn kritiek uit voor ‘flikker’. Vreemd genoeg mocht hij toch nog tot 2018 aanblijven als president van de bond. Jemaljanenko’s nauwe band met de Russische president kwam daarbij zeker gelegen.

Gekochte overwinningen

Ondanks de kritiek van officiële Russische zijde, werden de toernooien met de inmiddels 15-jarige Kadyrov-spruit lustig voortgezet. Het viel daarbij op dat de tegenstanders van Adam zich niet verweerden. In ruil voor een nederlaag mocht een van de verliezers een geldprijs van het fonds Akhmat Kadyrov in ontvangst nemen.

Dat soort overwinningen wordt kennelijk ingefluisterd door vader Kadyrov. Deze benoemde zichzelf in 2004 tot chef van de Tsjetsjeense boksbond. Ook zou hij ‘meester in het boksen’ zijn. Een titel die kan worden verkregen na twee andere meesters tijdens een nationaal kampioenschap te hebben verslagen. Daarbij had geen enkele andere titelhouder ooit tegen de Tsjetsjeen gebokst.

Instagram

Natuurlijk is het niet alleen knokken en steggelen wat de klok slaat. De familie Kadyrov is eveneens zeer religieus. Op de Instagram-pagina van Adam is te zien hoe hij aandachtig in de koran leest. De beschrijving luidt: ‘Hoe vol de agenda ook is, hoeveel taken er ook zijn, je moet altijd tijd vinden welgevallige daden voor God te verrichten! Zo leerde het ons onze lieve Vader, Held van Rusland, Ramzan Akhmatovich Kadyrov, van kinds af aan!’

Religieuze haat

De afstraffing van Nikita Zhuravel past dus perfect in het beeld dat de Tsjetsjeense machtselite uit wil stralen. Het negentienjarige slachtoffer uit Volgograd zou een video van 11 seconden op een Oekraïens internetplatform hebben geplaatst. Daarop is de plaatselijke moskee te zien en iemands hand met een koran met enkele brandende bladzijden.

Op een video van het Russische nieuwsagentschap ria.ru volgde iets later een ‘vrijwillige bekentenis’. Zhuravel zou zijn verbranding in opdracht van de Oekraïense geheime dienst hebben opgenomen om ‘religieuze haat te verspreiden’.

Wetsovertreding

De foltering van Nikita Zhuravel in het detentiecentrum van Grozny is een grove schending van de Russische wet. De betreffende paragraaf van het wetboek van strafrecht luidt: ‘Gedetineerden hebben het recht om beleefd te worden behandeld door het personeel van de penitentiaire inrichting. Zij mogen niet worden onderworpen aan wrede of vernederende behandelingen of bestraffingen.’ De woordvoerder van het Kremlin weigerde commentaar te geven op het incident.