Zuhal Demir gaat van hero via Nero to zero

Ik stak hier al meerdere malen de loftrompet over Zuhal Demir en haar eigengereide recht-toe-rechtaan-beleid. Maar! De Koerdische furie, die zichzelf ooit liet fotograferen als stoeipoes van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, is de trappers volledig kwijt. Zit ze aan de 3M-lijm? Hebben de giftige machtswalmen van het Martelarenplein haar arrogantie-neuronen geactiveerd? Of lijdt ze aan het ‘syndroom van Erdogan’? Misschien is het wel een combinatie van de drie.

Losse Limburgse handjes

De buitenproportionele manier waarop Demir vorige week rücksichtslos een aanval lanceerde op de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) in de verkrachtingszaak rond de Limburgse professor Filip D, was hallucinant. De voor verkrachting veroordeelde Filip D, is ‘o ironie’, professor pedagogie. Dat de professor in buurgemeente Bilzen van Zuhals woonplaats Genk woont, zal niet vreemd zijn aan haar hyperreactie.

Wat is dat trouwens toch met Limburgse professoren en losse handjes. Enkele jaren geleden was er ook de #metoo affaire rond professor Lode Vereeck uit Diepenbeek. Het is duidelijk, in Limburg spreken sommige professoren als schildpadden, maar ze bepotelen als duizendpoten.

De kooi van Zuhal

Misschien was Demir door electoraal angstzweet bevangen en dacht ze: ‘een “Zuhalleke” kan de peilingen terug relanceren.’ Het is misschien daarom dat ze een atoombom gooide om een waterpistooltje te neutraliseren. Ze zette daarmee collega-ministers Jambon, Diependale en Weyts te kakken. En dan nog diarree. Maar politieke pletwals Demir wijkt voor niemand. De aanval van de schikgodin – of was het eerder wraakgodin – was niet alleen ondoordacht, het was borderline krankjorum.

Zuhal zwalpt geborneerd van hero via Nero to zero. Straks benoemt ze haar Anatolische pony tot haar nieuwe kabinetschef. De oude kabinetslijder – met lange ‘ij’ – ontvluchtte haar kabinet. Na drie jaar ‘de furie’ intomen, gaf hij er onlangs de brui aan en liet hij kennelijk de kooi open. De gevolgen zijn duidelijk. Dat er voorlopig nog geen nieuwe kabinetschef werd gevonden om haar wilde haren te borstelen is veelzeggend.

De subsidiewaanzin van N-VA

Ook Bart De Wever moest lijdzaam toezien hoe Zuhal in dit post-Kaouakibi tijdperk oetlullig bekendmaakte dat N-VA 5,8 miljoen euro subsidies vrijmaakte voor een verjaardagsfeestje van de KU Leuven. Is de universiteit dan zo hulpbehoevend dat ze de viering zelf niet kan financieren? Neen, zeer zeker niet! De elitaire diplomafabriek aan de Dijle is allesbehalve armlastig. Ze belegden onlangs nog 1 miljard euro. U leest goed 1 miljard euro.

En dan nog gaan ze bedelen om ons belastinggeld. De slimmen leven met de dommen, zeker? Niet alleen Zuhal zou 1,4 miljoen euro schenken voor de champagnekurken van de KU Leuven. Ook Jambon en Diependaele deden hun duit in het zakje. Ze reserveerden elk 2,2 miljoen euro. De N-VA trok duidelijk nog geen subsidielessen uit het Kaouakibi-echec, want ze doen gewoon voort met ons belastinggeld door ramen en deuren te gooien.

De dode kat strategie

Nadat de advocaat van het slachtoffer liet weten dat de universiteit geen fouten maakte, zakte Demir al half onder de tafel. Maar haar déconfiture werd compleet toen de regeringscommissaris Marleen Deputter, nota bene aangesteld door Ben Weyts, na het grondig bestuderen van het dossier tot dezelfde conclusie kwam.

Om de media-aandacht van de traumatische afgang van Zuhal te maskeren, schoot de communicatiemachine van N-VA op gang. Gebruik makende van de dead cat strategy lanceerde Liantis een doorbraak in het PFOS-vervuilingsdossier. Een hoeradossier om de media-aandacht af te leiden. Het kabinet van Demir heeft het deadcatten dan weer niet onder de knie, want vrijdag lanceerden ze het mestactieplan 7, een dossier waarmee Demir opnieuw door het (stik)stof moet.

