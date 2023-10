Zweedse media over terreuraanslag: ‘België heeft een groot probleem met terrorisme’

Brussel werd op 16 oktober opgeschrikt door een terreuraanslag waarbij twee Zweedse voetbalfans het leven lieten. De dader is Abdeslam Lassoued, een zelfverklaarde IS-aanhanger. De aanslag is mogelijk een reactie op de recente Koranverbrandingen in Zweden. België staat intussen in rep en roer. Maar hoe kijken de Zweedse media naar wat er is gebeurd? En belangrijker: wat is hun oordeel over ons land? Alweer een aanslag, en alweer vond die plaats in het nu al internationaal beruchte Molenbeek. Dat laatste…

Brussel werd op 16 oktober opgeschrikt door een terreuraanslag waarbij twee Zweedse voetbalfans het leven lieten. De dader is Abdeslam Lassoued, een zelfverklaarde IS-aanhanger. De aanslag is mogelijk een reactie op de recente Koranverbrandingen in Zweden. België staat intussen in rep en roer. Maar hoe kijken de Zweedse media naar wat er is gebeurd? En belangrijker: wat is hun oordeel over ons land?

Alweer een aanslag, en alweer vond die plaats in het nu al internationaal beruchte Molenbeek. Dat laatste is geen overdrijving. De Zweedse media kennen Molenbeek voor twee dingen: ‘Het is de plaats waar Romelo Lukaku heeft gewoond.’ Maar het is ook ‘de kweekvijver voor jihadisme’ en ‘de verachtelijkste vorm van extremistisch islamisme’. Molenbeek is dan ook een waar begrip in de Zweedse media. Het is een synoniem van islamterreur. Molenbeek: de wijk van Romelo Lukaku en de jihadstrijd.

Falende veiligheidsdiensten

Op de aanslag zelf reageren de Zweden gechoqueerd. Maar verrast zijn ze niet. ‘Dat zoiets in Brussel gebeurt, is niet onverwacht’, stelt de Zweedse terrorisme-expert Hans Brun in de krant Expressen. ‘België is, samen met Frankrijk, een van de landen in Europa met het grootste probleem van jihadistisch terrorisme.’ Niet enkel Molenbeek heeft dus een bepaalde status, ook België is gekend als probleemland.

In het ochtendnieuwsprogramma van de Zweedse openbare omroep SVT herhaalde Brun zijn scherpe kritiek: ‘België heeft een groot probleem met terrorisme.’ Verder zei hij dat België ‘al decennialang een draaischijf is voor illegale wapens’ en dat er in het verleden ook al ‘aanslagen zijn gepleegd door lone wolves’. De schuld legt hij bij ‘een traditie van inefficiënte regeringen’ die ons land zou hebben. Brun spreekt in Aftonbladet, de meest gelezen krant van Zweden, ook zijn verbazing uit over het feit dat de dader nog zo lang op vrije voeten was.

Magnus Ranstorp, docent aan het Zweedse Defensiecollege, is ook niet mals voor België. In dezelfde krant Aftonbladet spreekt hij zelfs over het risico op nieuwe terreuraanslagen. ‘De politie en inlichtingendienst zijn zwakker dan bij de buurlanden’, zegt Ranstorp. België is volgens hem een ‘hotspot’ voor jihadisten en radicale moslims. De perceptie van de Zweedse media is dan ook dat onze veiligheidsdiensten volledig gefaald hebben.

Gevaarlijk land

België wordt tussen de regels van de Zweedse media door bestempeld als een gevaarlijk land. Als een land waar het onveilig is voor Zweden. Een ‘verkeerd’ land, waar je als Zweedse voetbalsupporter het risico loopt overhoop geknald te worden. Zweden die in Brussel wonen zouden bang zijn hun vlag uit te hangen. De Zweedse bondscoach Janne Andersson aarzelt zelfs om ooit nog zijn teamkleding te dragen buiten het stadion. In een artikel in Aftonbladet vraagt men zich af of het wel veilig is om met een Zweedse nummerplaat door Europa te rijden.

Er heerst angst. Teresa Küchler, Brussel-correspondent voor Svenska Dagbladet, verwijst naar het proces rond de aanslagen van 16 maart dat amper een paar maanden geleden afgerond is. ‘Toen dat vonnis vorige maand werd uitgesproken, hoopten velen van ons dat een gruwelijk hoofdstuk kon worden afgesloten.’ Maar dat gevoel duurde niet lang, meent ze. ‘De onrust is terug. En de angst, die verschrikkelijke angst.’ Wellicht was die hoop voorbarig, om niet te zeggen naïef. In ieder geval is ze nu definitief aan diggelen geslagen.

Persconferentie

Ook de Zweedse premier Ulf Kristersson uitte zijn onrust op een persconferentie afgelopen dinsdag. Volgens hem is het Zweedse volk en haar belangen sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo bedreigd geweest als nu. Verder stelde hij dat de Zweedse regering strenger moet controleren op illegale migranten, en dat deze het grondgebied effectief moeten verlaten. Ook moeten de Europese grenzen beter gecontroleerd worden en moeten de Zweedse veiligheidsmaatregelen omhoog.

Het is duidelijk dat de Zweden niet onder de indruk zijn van ons veiligheidsbeleid. België is in de ogen van de Zweedse media een gevaarlijk land om als Zweed te vertoeven. Een land waar de veiligheid niet op punt staat en waar er een politieke cultuur heerst van zwakke, inefficiënte regeringen. En echt ongelijk hebben ze niet.