Bart Goemaere: ‘Onhaalbare Net Zero klimaat doelstellingen zorgen straks voor gigantische inflatie’

In deze Doorbraak TV gaan we dieper in op de gevolgen van de Net ZERO klimaat doelstellingen. Derde aflevering van onze serie met Bart Goemaere, hoofdredacteur van het succesvolle beleggersblad beurstips.com Over actuele thema’s die ons vermogen en onze welvaart raken.

Bart Goemaere legt uit waarom de klimaat doelstellingen in de echte wereld onhaalbaar en onrealistisch zijn en welke de praktische gevolgen daarvan zijn voor onze welvaart en ons welzijn. Hier alvast de meest prangende uitspraken.

‘Het probleem is niet het mijnen van uranium. Het probleem is, eens je het uranium gemijnd hebt, dat je een cyclus van twee jaar nodig hebt voor je een uranium brandstof staaf hebt. Er is nu al een massale vraag aan het ontstaan naar kernbrandstof. 40 pct van het gemijnd uranium komt uit Kazachstan. Men gaat ook andere producenten moeten zoeken.’

‘De voorbije decennia is te weinig geïnvesteerd in uranium mijnen. Het duurt minstens 10 jaar om een nieuwe mijn op te starten. Dus die prijzen voor zowel uranium als de brandstof staven zullen gigantisch de lucht in gaan… ‘

‘De beste kerncentrales zijn degene die al gebouwd zijn, want die kosten ons niks extra. Waarom gaat men die dan in godsnaam sluiten als die voor een vorm van basisenergie zorgen? Wereldwijd is er een trend richting méér bouw van kerncentrales. In Azië was die trend al volop bezig. Ook China en Indië zijn volop aan het investeren in kerncentrales en je ziet die trend ook terugkomen in het Westen. De komende jaren worden gekenmerkt door méér kerncentrales en het upgraden van bestaande kerncentrales. Dat is wat België had moeten doen.’

‘De goudkoers is de afgelopen tijd te snel gestegen en er is nu een lichte terugval. Het is nu een goed moment om je goud posities voorzichtig, beetje bij beetje te gaan uitbreiden.’

‘De grote trend de volgend decennia wordt de evolutie richting minder vervuilende energie. Als belegger moet je nu inzetten op de effecten van die energietransitie en de de-globalisering en de re-shoring van de maakindustrie.’

‘Klimaat activisten eisen dat er wordt afgestapt van fossiele brandstoffen, maar Europese NGO’s gaan steeds het verzet aanvoeren als er een nieuwe mijn moet worden geopend, bijvoorbeeld in Ecuador, terwijl dat essentieel is voor de klimaat transitie.’

‘In de geschiedenis van de mensheid is er 700 miljoen ton koper gemijnd. De komende 22 jaar gaan we evenveel (700 miljoen ton) nodig hebben als we willen dat de wereldeconomie met 3 pct per jaar groeit. Dat zal érgens vandaan moeten komen. De komende 10 jaar moeten we minstens 100 grote kopermijnen hebben willen we die energietransitie doen slagen. Een van die landen is Ecuador. En daar liggen dan Westerse NGO’s dwars.’

‘Als belegger is het duidelijk dat mijnbouw aandelen in portefeuilles een belangrijke plaats zullen innemen. De mooiste mijnen zijn al gemijnd. We moeten steeds dieper gaan graven, dat kost steeds meer energie, die mijnen geraken uitgeput. Volgens data zat er vorige eeuw nog gemiddeld 2 pct metaal in het erts, vandaag is dat al gedaald naar 0,7 pct… Dat is een trend die zich de komende jaren verder zal zetten. Men zal dus minder hoog renderende mijnen moeten gaan openen omdat de beste mijnen al gemijnd zijn. Dat wordt een gigantische uitdaging om voldoende metaal naar boven te halen om die energie transitie te doen slagen. Mijn besluit is dan ook dat de doelstelling van net zero tegen 2050 praktisch compleet onhaalbaar is.’

‘Wereldwijd zijn de koper voorraden op de beurzen historisch laag. Dat is niet enkel voor koper zo, maar bijvoorbeeld ook voor zink en andere metalen. Door de investeringen in de energietransitie moet de grootste piek nog komen. Iedereen ziet dat we met gigantische tekorten gaan zitten.’

‘Mensen die door de overheid verplicht worden om hun huis te renoveren, die verplicht elektrisch moeten verwarmen, die kijken aan tegen een fenomenale prijsstijgingen. Dezelfde 50m koperkabel zal veel malen duurder worden.’ ‘We gaan dus naar een zeer hoge klimaatinflatie. De sterk stijgende kostprijs van al die metalen gaan we allemaal voelen in onze portefeuille omdat we verplicht gaan worden die energie transitie te doen.’ ‘We gaan niet minder vervuilen, de vervuiling zal met een factor toenemen omdat we met dat dogma zitten van energietransitie.’