Bart Goemaere overloopt de beursactualiteit (Aflevering 2)

Met Bart Goemaere, uitgever van het succesvolle beleggers blad Beurstips/Tuyaux Bourse overloopt Doorbraak de financiële actualiteit.

Wat zijn de belangrijkste trends voor 2023? Welke inflatie mogen we verwachten en hoe evolueert de rente? Komt er een doorbraak van de goudkoers in 2023? Welke technische factoren zouden dat kunnen beïnvloeden? En wat met het spaarboekje? Is dat nog een goed idee in tijden waar de inflatie wellicht hoog zal blijven? Tot slot: wat met de cryptomarkt. Hoe zal doe verder evolueren in 2023? Welke risico’s zijn er daar en is dat een goed alternatief?