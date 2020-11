Beleggers houden van de Divided States of America.

Niets is wat het lijkt en zeker niet op de beurs. Al mijn jaren op de financiële markten hebben me geleerd dat zekerheden niet bestaan en dat de markt je altijd kan verrassen. Ook al voorspel je de uitkomst van een bepaalde gebeurtenis juist, dan nog kan de markt totaal tegenovergesteld reageren van wat je had verwacht. Wedmarkten overstuur op Election Night En zo gebeurde het ook na de presidentsverkiezingen van eergisteren. Net als in 2016 zaten de polls verschrikkelijk…

Niets is wat het lijkt en zeker niet op de beurs. Al mijn jaren op de financiële markten hebben me geleerd dat zekerheden niet bestaan en dat de markt je altijd kan verrassen. Ook al voorspel je de uitkomst van een bepaalde gebeurtenis juist, dan nog kan de markt totaal tegenovergesteld reageren van wat je had verwacht.

Wedmarkten overstuur op Election Night

En zo gebeurde het ook na de presidentsverkiezingen van eergisteren. Net als in 2016 zaten de polls verschrikkelijk fout in hun voorspellingen. Toen ik ging slapen om 4 uur na een nachtje de verkiezingen gevolgd te hebben, leek de kaart een bijna exacte kopie van de verkiezingen van 2016. De Belgische media die dachten dat Trump zou lijden onder de corona-epidemie, moesten net vaststellen dat de steun in sommige hard getroffen staten groter was dan in 2016. Net als veel Amerikanen die op Twitter geschokt reageerden op de grote steun die Trump nog steeds geniet. De Verenigde Staten zijn meer dan ooit The Divided States of America.

De schok was trouwens rond half drie zo groot, dat op de wedmarkten van FTX de kans dat Biden zou winnen helemaal omdraaide. Zo kon de gelukkige die om half drie Belgische tijd reageerde op de paniek, ineens vijf dollar krijgen per ingezette dollar, mochten de Democraten de presidentsverkiezingen winnen. Dit terwijl gokkers anderhalf uur daarvoor maar 1,40 dollar kregen.

Financiële markten reageren stoïcijns op onzekerheid

Maar tot daar de volatiliteit. En de Europese aandelenmarkten? Die waren eigenlijk opmerkelijk kalm. Meer zelfs, de reactie was net als het verkiezingsresultaat totaal onverwacht. Bijna elk analistenrapport dat ik gelezen had de afgelopen maand waarschuwde dat vooral een onduidelijke winnaar negatief zou zijn voor de markt. Terwijl iedere beursanalist die ik had geïnterviewd voorspelde dat zowel een duidelijke Trump-overwinning als een overwinning voor Biden positief zou zijn. Het enige dramatische scenario waarbij de markt zou dalen, was een ‘contested vote scenario’ waarbij de winnaar niet duidelijk zou zijn op verkiezingsnacht.

En wat zagen we? Bij de opening van de Europese beurzen noteerden de markten even een paar procent in het rood, maar amper een half uur later was niets van dat verlies nog te merken. Dat Trump de overwinning al had geclaimd en de Democraten waarschijnlijk niet de Senaat en het Congres zouden binnen halen, leek een fait divers.

Biden wint de Divided States of America

Maar is die reactie bij beleggers terecht? Zoals het er nu naar uitziet, zal Biden de verkiezingen winnen en leider worden van de Divided States of America. Voor veel Democraten een opluchting, maar wie verder kijkt moet als Democraat toch wel vloeken. Door het slechter dan verwachte resultaat, is de kans immers groot dat de Democraten geen controle zullen krijgen over de Senaat. Politiek gezien is dit pure horror, want dat wil zeggen dat Biden de komende vier jaar over tal van onderwerpen compromissen zal moeten sluiten met de Republikeinen.

De vrees dat zijn presidentschap gesaboteerd zal worden nog voordat het begonnen is, is dan ook gegrond. Wat wil zeggen dat van grote stimulusplannen, ambitieuze klimaatambities en ambitieuze maatregelen tegen Covid-19 niet veel in huis zal komen zonder de zegen van de Republikeinen. Dit terwijl the Supreme Court ondertussen een Republikeins overwicht heeft.

Maar beleggers reageren dus positief en daar vallen terechte redenen voor te geven. Zo leerde het verleden dat een situatie waarin het Congres en de Senaat door verschillende fracties ingenomen werden, zorgt voor minder radicaal beleid. De grote belastingen op techbedrijven en sterke reguleringen maken hierdoor minder kans om door te komen. Dat is ook de reden waarom de Amerikaanse technologie-index Nasdaq steeg met 3,9 procent. Enkel en alleen al de aandelen Apple, Microsoft, Facebook, Amazon en Alphabet stegen zo de dag na Election Day met 350 miljard dollar in beurswaarde.

Beleggers verwachten stimulus en lage belastingen

En ook de doorsnee Amerikaanse bedrijven lijken te zullen profiteren. Zo zal het moeilijk worden voor Biden om de belastingverlagingen van Trump terug te draaien, wat de bedrijfswinsten zal ondersteunen. En diezelfde bedrijven lijden nog steeds onder de gevolgen van de coronapandemie waardoor beide politieke partijen onder druk onvermijdelijk tot een deal zullen komen, al zal hij kleiner zijn dan gehoopt.

De Amerikaanse overheid zal in tussentijd enorm veel geld blijven pompen in de financiële markten, wat ook de economie moet blijven ondersteunen. Een zeer positieve omgeving dus voor financiële activa, wat veel belangrijker is dan de vraag wie nu aan het roer zal staan van de Divided States of America.

Timing stimulus blijft een groot vraagteken

Wel verwacht ik dat de markten nog wel nerveus kunnen worden. Niet zozeer door de contested vote, maar omdat de markten al lang wachten op een bijkomend stimuluspakket en de tijd voor veel Amerikanen toch begint te dringen. Indien we een verdeelde Senaat krijgen, belooft de timing en de omvang van de stimulus echter onzeker te worden. En aangezien voor nog zeker één senaatzetel een speciale verkiezing in januari nodig is, kan dat de komende weken nog voor wat turbulentie zorgen.

Ik verwacht dan ook dat beleggers de komende dagen hun portefeuilles tegen het licht zullen houden en bepaalde sectorbeleggingen zullen afwikkelen. Beleggers die anticipeerden op trades die inspeelden op een grote Biden-overwinning (door te beleggen in China, groeimarkten en hernieuwbare energie) zullen waarschijnlijk op korte termijn geneigd zijn om winst te nemen op deze posities. Dit terwijl oliegerelateerde beleggingen en Ruslandfondsen wel eens euforisch kunnen reageren nu Biden minder macht dreigt te hebben dan gevreesd. Waarna de focus zal beginnen verschuiven naar de cyclische aandelen die goed moeten presteren wanneer men weer een blik stimulusmaatregelen opendoet en de economie heropent.

Conclusie?

De wereld is eigenlijk niet veel veranderd. De pandemie en het stimulus verhaal zullen snel opnieuw de hoofdthema’s worden op de beurs. Tegelijkertijd zullen de rentes wereldwijd laag blijven door de vlucht naar veiligheid en de massale steun van centrale banken en overheden. En politiek gezien zullen de Verenigde Staten de komende vier jaar in een zeer verdeeld land leven. Maar laat net dat voor veel beleggers een aantrekkelijk vooruitzicht zijn.