De pennemotjes ginken nor Oilsjt en zen dor gralek noig verschoeten

Je hoort mensen wel eens roepen om meer ‘positief’ nieuws. Niet de pennenvriendjes! Die schreeuwen om dom, belachelijk, bespottelijk, grotesk, geschift en mallotig nieuws om uit te diepen en over te converseren. Deze week werd hun wens weer meer dan ruimschoots ingewilligd.

Besjten vriendsj Erwintsj,

Ik geef toe, mijn poging om u in fonetisch Aalsters aan te spreken, zal wellicht van geen kanten kloppen, maar ik associeer de schone Aalsterse taal nu eenmaal met het overvloedig gebruiksj van de sjt-klanken aan het eindsj van een woordsj. Ongeveer zoals de Ch’ti dat in het Frans van Frans-Vlaanderen doen. Aalstenaren zijn de Vlaamse Ch’ti!

Aalst is bovendien veruit de grappigste aller Vlaamse steden. Een stinkende fabriek in het midden van het centrum? In Aalst kan dat gewoon. Controverse rond een carnavalswagen met joden? In Aalst doen ze er een jaar later nog een schepje bovenop. En ook deze week scoorde Aalst weer op mijn slappe lach-index met een compleet misplaatste campagne tegen zwerfvuil. De slogan op zich, daar was nochtans niks mis mee. ‘Op elke coole spot in Aalst… ligt een smerige pretbederver. #wegsfeer.’ Maar dan het beeld. Je ziet drie Afro-Aalsterse jongeren van couleur op de grond liggen. Alsof zij de smerige pretbedervers zijn. Pas in tweede instantie zie je dat ze tussen een hoop sigarettenpeuken liggen en dat die dus eigenlijk bedoeld werden.

Nu ken ik genoeg mensen die wel degelijk vinden dat de zwarte jongens de smerige pretbedervers zijn, maar het lijkt me zelfs voor de stad Aalst een stap te ver om zo’n boodschap officieel uit te sturen. Hoewel, bij de ajuinen kan alles. Jij opperde dat er mogelijk een ambtenaar met een slecht karakter dacht: ‘we zullen eens zien of we dit kunnen laten passeren.’ Geen idee of dat het geval was, maar het lijkt me niet.

Ik ben namelijk eens gaan kijken op de website van het Gentse (!) reclamebureau dat de affiche ontwierp en het eerste wat je daar te zien krijgt is een foto van medewerkers die er allemaal zo onvermoeibaar positief, verbindend en onuitstaanbaar enthousiast uit zien, dat je er binnen de vijf seconden compleet van verzuurt. De woke inhoud van hun teksten, doet mij dan weer vermoeden dat die prutsers zo ver van de realiteit staan dat ze niet eens doorhadden hoe racistisch hun affiche over zou komen. Dat burgemeester en communicatiedienst van toeten noch blazen wisten en de affiche ook maar ontdekten toen die al overal hing, past dan weer helemaal in de geest van Aalst en zijn grootse geschiedenis.

Gralekke goeie kammeroot Stef,

Het fenomeen dat zich hier voordeed kan men op de sociale media wel eens terugvinden onder de hashtag #accidentalracism. racisme, maar per ongeluk dus. Wat te denken over een Amerikaanse Medicare reclame waarin een gekleurd koppel ‘de vrijheid krijgt waar het voor gewerkt heeft’ (Hallo, slavernijverleden?!) . Of de pianomethode van de Kelly Kirby Kindergarten (KKK). Of nemen we de filmposter van The Perfect Race waarbij een bijzonder arisch ogende blondine op de voorgrond prijkt met een donkere man die haar bewonderend aankijkt. Maar het kan ook in de omgekeerde richting natuurlijk wanneer men een blauwogige blondine vergezelt van de tekst ‘crackers love cheese’ wat je vrij zou kunnen vertalen als ‘bleekscheten houden van kaas’.

Terug dichter bij huis vinden we nog een reclame van betaaldienst Payconiq met de tekst ‘ Bye bye portefeuille’ waarbij een donkere man electronisch betaalt maar het van ver lijkt alsof hij ‘even snel door de vestiaire gaat’. Dergelijke ongewilde ongemakkelijkheden zijn uiteraard hilarisch omdat ze iets blootleggen dat eigenlijk even ongemakkelijk is, namelijk dat het politiek correcte serpent zichzelf in de staart bijt.

De hele communicatiesector is overdreven doordrongen van het diversiteitsdictaat zodat ze uiteindelijk geen enkele kant meer op kunnen zonder iemand voor het hoofd te stoten. Het reclamebureau legde zoveel diversiteitsijver aan de dag dat ze uit het oog verloren hoe ongemakkelijk de beelden konden zijn. Maar ware het dan beter geweest mochten ze drie roomblanke jongeren gecast hebben? Kunnen die ongestraft in het daglicht van de slechte soort geplaatst worden? Mogen zwarten alleen in een positieve context opdagen en de blanke bij voorkeur als incapabele schlemiel?

Racisme heeft geen kleur, om het eens kleurloos te stellen.

Mieterse maat Vanmol,

Hopelijk zit je stevig in een degelijke stoel terwijl je dit leest, want ik moet je helaas melden dat het in Brussel gonst van de geruchten dat onze geliefde Eurocommissaris Frans Timmermans – de van de ratten besnuffelde klimaatgek met net-zero hersenen – wel eens terug zou kunnen keren naar Nederland om premierskandidaat te worden voor PVDA-GroenLinks. Erger nog: hij zou enkel gaan voor ‘het torentje’. Dus hij komt enkel om ook écht premier te worden. Jij kan er om lachen, maar ik woon wel aan de Nederlandse kant van de grens, he.

Ik weet niet wat voor paddestoelen ze bij PvdA/GroenLinks op dagelijkse basis gebruiken en hoeveel, maar dat ze niet door hebben hoe het verpletterende verkiezingssucces van de BoerBurgerBeweging een enorme afwijzing was van àlles waar TimmerFrans en zijn bezopen plannen voor staan… Zijn ze daar zwakbegaafd, zo gek als een klapdeur, van het padje af, of gewoon satan zelf?

Als Frans Timmermans – God sta ons bij – werkelijk premier van Nederland wordt, dan acht ik de kans groot dat hij grote delen van Zeeland plus Zuid- en Noord-Holland terug aan de zee geeft. Dat hij een rijbewijs met punten introduceert voor de winkelkarretjes bij Appie Heijn. Dat hij vleesvervangers die te veel op vlees lijken uit de handel laat nemen. Dat hij een holocaust organiseert voor varkens en koeien. En daarna voor schapen. Dat hij katten en honden verbiedt. Dat hij uiteindelijk ook de CO2-uitstoot van wolven te hoog vindt en ze persoonlijk gaat neerschieten. Verder zal hij ongetwijfeld zeventig keer het bnp van Nederland uitgeven voor een vermindering van de temperatuur op aarde van 0,000000000000001 procent. De snelheid op het volledige wegennet zal teruggebracht worden tot 5 kilometer per uur, om wandelen terug concurrentiëler te maken ten opzichte van fietsen of autorijden (dat laatste alleen nog toegelaten voor staatsambtenaren en bedrijfsleiders). En vanzelfsprekend is dat nog maar het begin van een uitgebreider maatregelenpakket.

Welwielende Stef,

Nu je toch over autorijden begint, wist je dat even plassen voor je in de auto stapt je overlevingskansen bij een auto ongeval aanzienlijk verhoogt? Dat zeg ik niet, dat zegt Nicholas Romano, een arts-assistent in opleiding en aandachtshoer op TikTok. Nurse Nich heeft het even voor ons uitgevogeld en wat blijkt? Botsen met een volle blaas verhoogt de mortaliteit aanzienlijk. Voornoemde blaas kan dan namelijk makkelijker scheuren. Nu zijn jij en ik wel wat gezeik gewend, maar als dat inwendig is, dan is dat toch niet van dien aard dat het uitnodigt tot gelach en jolijt. Neen, dat is dodelijk.

Mij zal je dan ook nooit in een wagen zien stappen met een volle blaas. Met Frans Timmermans bijvoorbeeld. De kans is trouwens klein dat iemand ooit bij Bol Frenske in de auto kan stappen want TimmerFrans neemt zelfs zijn privéjet om naar de koer te gaan. Frans had trouwens een goeie week deze week. Zijn ‘wet ter verarming van de hele Europese bevolking en doorsluizen van megawinsten naar bevriende klimaat-bedrijven’ – in de omgang ook wel eens de ‘natuurherstelwet’ genoemd – is ternauwernood goedgekeurd geraakt.

Europa heeft nu vrij spel om de boeren zo hard te koeioneren dat je zelf een rund moet zijn om nog te willen boeren. Zo zullen landbouwgebieden die liggen op drooggelegde veengronden teruggegeven worden aan de goden van het veen. En zal men rivieren zoveel mogelijk vrij laten lopen, waarmee rivieren stilaan meer rechten krijgen dan de burger die wél ingedijkt en gekanaliseerd moet worden. En zo zal de natuur hersteld worden in zijn oorspronkelijke vorm.

Hoever wil men eigenlijk gaan met die ‘oorspronkelijke vorm’? Is men tevreden met het Vlaanderen van de Ferrariskaarten (anno 1771) of zal men met niets minder dan de wijdse vlakten vol zaadvarens uit de Trias (250 miljoen jaar geleden) genoegen nemen? Zien we dra naast de wolf de velociraptor terugkeren in onze contreien? Gaat men de continenten middels een gigantische krik terug tot één Pangea boetseren?

Eén ding is zeker Stef, bij de EU zitten ze al met genoeg fossielen.

Tot volgende week, klaterbeek!