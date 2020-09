En wat na Navalny?

De anti-Navalny-krachten in Rusland zijn duidelijk aan zet. Onze trouwe lezers herinneren zich nog het relaas over de wat naïeve jonge student Jegor Zjoekov. Die werd tijdens de relletjes rond de samenstelling van de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in Moskou op 19 augustus 2019 aangehouden. Hij studeerde er politieke wetenschappen aan de befaamde Economische Hogeschool. Zjoekov was een van de leiders van het verzet tegen de uitschakeling door de overheid van een aantal niet-gewenste kandidaten. Hij werd aangehouden en tot…

De anti-Navalny-krachten in Rusland zijn duidelijk aan zet. Onze trouwe lezers herinneren zich nog het relaas over de wat naïeve jonge student Jegor Zjoekov. Die werd tijdens de relletjes rond de samenstelling van de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in Moskou op 19 augustus 2019 aangehouden. Hij studeerde er politieke wetenschappen aan de befaamde Economische Hogeschool. Zjoekov was een van de leiders van het verzet tegen de uitschakeling door de overheid van een aantal niet-gewenste kandidaten. Hij werd aangehouden en tot 3,5 jaar voorwaardelijk veroordeeld.

‘Gevaarlijke’ studenten en professoren

Tijdens het proces hield hij een wat verwarde toespraak waarin hij op een scherpe manier het beleid van president Poetin aanklaagde. Hij achtte hem persoonlijk verantwoordelijk voor de armoede en gebrek aan vrijheid in het land. Die rede werd via internet vooral in de studentenwereld verspreid. Het regime reageerde en schafte de afdeling politieke wetenschappen van de Economische Hogeschool, met een aantal ‘gevaarlijke’ professoren, af.

Zjoekov moest zijn studie afbreken. De vrije radio Ekho Moskvy, waarvoor hij als journalist werkzaam was, ving hem op. Natuurlijk nam hij het voor Navalny op en klaagde hij het regime aan.

Reeds eerder kon hij ontsnappen aan een poging om hem te molesteren. Op 30 augustus had hij echter minder succes. Twee vagebonden sloegen hem verrot. Zijn gezicht is zwaar toegetakeld. Men vreest ook voor ernstige hersenschade. Het werk van onbekende groepjes die het regime verdedigen.

De gevaarlijke cateraar van Poetin

Maar ook een andere vriend van Poetin en vijand van Navalny, Jevgeni Prigozhin, gaat in de aanval. Deze oligarch met de bijnaam ‘de cateraar’ of ‘de kok’ van Poetin is de oprichter van privémilitie de Wagnergroep die onder andere in Oekraïne optreedt en ook in Afrika actief is.

Deze gevaarlijke figuur werd zoals ook anderen door Navalny ‘uitgeplozen’. De rechtbanken veroordeelden hem tot zware boetes wegens eerroof en het verspreiden van valse beweringen. Plots moet de directeur van de anticorruptiestichting van Navalny, de advocate Lyubov Sobal, 460.700 dollar betalen. De stichting bezit dit geld niet en Sobal en andere verantwoordelijken kunnen in de gevangenis terecht komen.

De Siberische missie van Navalny

Dit brengt ons tot Navalny. Nu is bekend wat hij in Siberië deed. Naast het voorbereiden van de plaatselijke verkiezingen dan. Een paar dagen geleden bracht zijn anticorruptiestichting een 40 minuten durende film uit: Wie nam bezit van de Siberische hoofdstad (Novosibirsk) en hoe kunnen we de stad bevrijden? In een eerste deel van zijn film brengt hij het verhaal over de samenwerking van corrupte politici en de bouwmaffia. Komen zijn belagers uit die kringen?

Toch novitsjok

De gepensioneerde Russische geleerde Vladimir Oeglev werkte mee aan de uitvinding van het novitsjokzenuwgif. Volgens een recente officiële verklaring van de Duitse regering (2 september) is dat verantwoordelijk voor de erbarmelijke toestand waarin Navalny zich nu bevindt. Oeglev gelooft echter niet in de theorie van de vergiftigde thee. Hij denkt eerder dat zijn ondergoed is besmet. Een druppeltje novitsjok volstaat.

Zoals bekend is dit hetzelfde gif waarmee de overgelopen spion Skripal en zijn dochter in Engeland werden besmet. Ze overleefden gelukkig de aanval. Het waren toen duidelijk leden van het GRU, de geheime dienst van het Russisch leger, die de aanval organiseerden.

Ondertussen geloven de dokters in Omsk nog steeds niet in de theorie van de vergiftiging. De verklaring van de Duitse regering zullen ze waarschijnlijk niet willen aannemen. Ook Poetin zal dit loochenen.

De post-Navalny-periode

Poetin lijkt zich nog weinig te bekommeren om de aanslag op Navalny. Voor hem is kous af. Navalny is uitgeschakeld en zijn netwerk zal ontmanteld worden. Misschien beroept hij zich op de resultaten van een peiling van het onafhankelijke Levada-instituut van november 2019. Slechts 9% van de Russische bevolking vond de acties van Navalny positief. 25% van de Russen vonden zijn acties negatief. De overigen kenden hem niet of waren onverschillig.

President Poetin is vooral bezig met de gebeurtenissen in Wit-Rusland. In een tv-uitzending verdedigde hij Loekasjenko. Later gaf hij echter toe dat er in zijn land een probleem was. Voor hem is het belangrijk dat Wit-Rusland binnen de Russische invloedssfeer blijft en niet naar het Westen overloopt. Indien dit zou gebeuren, zou Rusland verplicht zijn in te grijpen. Op welke manier werd niet gezegd. Maar de toon was dreigend.