G7-top op zijn Duits: open en democratisch met scherpschutters en ‘Ausweis, bitte!’

Op 3 en 4 november kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken van de zeven vooraanstaande industriële staten Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bijeen in Münster, de ‘groenste stad van Duitsland’.

Geheel in overeenstemming met het open democratische karakter van de happening lagen scherpschutters op de daken, waren straten en winkels afgesloten, vlogen helikopters af en aan en werden plaatselijke belastingbetalers gedwongen thuis te werken. Alleen op vertoon van paspoort en een heel dringende reden mochten mensen het stadscentrum van woensdagavond tot vrijdagnacht betreden.

Niemand pijn doen

De politieke elite van de vrije westerse wereld ontmoette elkaar op uitnodiging van de uiterst charmante Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock in de aan België en Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Alexandra Dorndorf, hoofdcommissaris van de gemeentelijke politie, liet van tevoren weten op alles te zijn voorbereid: ‘We hebben ons hier intensief op voorbereid. Wij beschikken over een groot aantal ervaren krachten die regelmatig demonstraties begeleiden. Wij verwachten dat alle demonstranten zich aan de regels houden: vreedzaam protesteren, niemand pijn doen, niets vernielen. Het is ook duidelijk dat wij consequent zullen optreden tegen onruststokers.’

Burgemeester Markus Lewe gaf een exclusief interview over de top aan kwaliteitskrant Bild. Over de beperkingen in het openbare leven ter wille van de G7 zei de eerste burger van Münster: ‘Allereerst ben ik iedereen hier op de Prinzipalmarkt, de winkeliers, artsen en vele anderen, dankbaar dat ze dit hier gedurende deze dagen tolereren. Dat zijn zeker aanzienlijke beperkingen die ze hier ondervinden. Ik ben de burgers dankbaar dat zij ook de restricties in het openbaar vervoer accepteren. Ik ben iedereen dankbaar die dit doet’, aldus Lewe. De vooral zeer dankbare CDU-politicus ziet in de G7-top een kans voor zijn stad als vredesstichter: ‘De Friedenshalle is meer dan een museum. Wij hebben altijd al gezegd dat het niet alleen achteromkijken is, maar ook vooruitkijken.’

Diplomatie in plaats van wapenleveringen

Duitsland is een revolutionair land dat geregeld op zijn kop wordt gezet door losgeslagen vakbonden, ontspoorde generaals en wilde guerrillabewegingen. Daarom was het ook meer dan terecht dat vanaf woensdagavond 22.00 uur zogenaamde Sperrzones werden ingericht. En ongeveer 3 500 ordebewaarders zorgden voor de veiligheid van de honderd genodigden.

Direct op donderdagmorgen bleek dat de voorzorgsmaatregelen werkten. De bijeenkomst Onderhandelen in plaats van schieten! Zorg voor vrede! op de Prinzipalmarkt bij de Lambertikirche had de grootste demonstratie van donderdag moeten worden met 5.000 geregistreerde deelnemers. Maar volgens de krant Westfälische Nachrichten gingen slechts een paar honderd mensen de straat op.

Legitimatiebewijs! Papieren!

Die waren volgens de krant dan ook bijzonder hardnekkig: van 14.00 uur tot in de regenachtige avonduren eisten ze van de ministers algemene ontwapening en — met het oog op de oorlog in Oekraïne — diplomatie in plaats van wapenleveringen. Peace Cooperation Münster organiseerde het protest samen met Pax Christi en de Peace Society Münster. De toespraken werden afgewisseld met muzikale begeleiding en poëzie.

Hoewel inwoners van de stad uitsluitend op vertoon van hun legitimatiebewijs én een geldige gedocumenteerde reden toegang kregen tot het stadscentrum, kregen de activisten van Fridays for Future gewoon vrij baan. De milieuactivisten lieten hun luide roepstem met trots weergalmen door de stad waar eens de vrede van Westfalen werd ondertekend.

Meer dan duizenden strijders tegen weersveranderingen stroomden bijeen op de Schlossplatz om voor ‘globale Klimagerechtigkeit‘ te demonstreren. Philip Voß, een van de sprekers, nam geen blad voor de mond: ‘Wij hebben geen kritiek op de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7, maar alleen op het klimaatbeleid van de respectievelijke landen.’ Rake woorden die in het stadhuis zeker voor verrassing zorgden.

Vrede door recht

De salonfähige versie van Fridays for Future zorgde ondertussen eveneens voor verrassingen door haar diepe inzicht in de wereldpolitiek. Zo legde Annalena Baerbock aan de totaal overrompelde genodigden uit hoe belangrijk het is een gemeenschappelijk front tegen Rusland te vormen. En kennelijk met een knipoog naar het nakende Sint-Maarten sprak ze zichtbaar ontroerd over de noodzaak van een ‘gezamenlijke steun voor Oekraïne in de winter’.

Ook vermaande ze haar buitenlandse collega’s de fouten in het Ruslandbeleid niet met China te herhalen. Ondanks de zeker slopende debatten oogde de Duitse groene politica na afloop nog steeds monter. Tot twee keer toe sprak ze tot genoegen van de regionale pers een bijzonder lof uit voor Münster. Ze herhaalde dat de locatiekeuze voor de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 een zeer bewuste keuze was. ‘Vrede door recht — daar staat Münster sinds de Vrede van Westfalen voor. En vrede door recht — dat is ook waar de G7 voor staat’, aldus Baerbock.

Af- en aanvliegen

Voor een evenement van dit niveau, dat tot zoveel eensgezindheid en nieuwe inzichten leidde, mochten de genodigden natuurlijk wel eventjes zondigen tegenover het klimaat. Hoewel voor de gemiddelde Duitser de ‘Klimawandel‘ allang de zweep is geworden die uitgroeide tot een waardig opvolger van de coronamaatregelen, vlogen de internationale politici af en aan dat het een lieve lust was. Andres Heinemann, woordvoerder van de luchthaven Münster-Osnabrück toonde zich verheugd over de drukte en verklaarde tegenover de lokale pers: ‘Aan het einde van de dag stonden wel twintig vliegtuigen op de baan.’ Ook Annalena Baerbock kwam met de Airbus naar Münster. Een kleine misser die de revolutionairen van Fridays for Future gelukkig door de vingers zagen.