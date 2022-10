Gestolen overalls van Net Brussel gelinkt aan Ecolo-minister?

De honderden gemaskerde klimaatextremisten die TotalEnergies blokkeerden droegen bijna allemaal overalls met het logo van de huisvuilophaling van het Brussels Gewest. Alerte twitteraars zorgen nu voor een golf van verontwaardiging. De bevoegde Ecolo-minister communiceert echter niet. De enige officiële reactie kwam van het huisvuilophalingsbedrijf. De Brusselse reinigingsdienst Net Brussel beter bekend als Bruxelles-Propreté stuurde afgelopen woensdag een persbericht uit waarin ze reageerden op tal van berichten op sociale media dat de gemaskerde klimaatactivisten van Code Rood die TotalEnergies in Feluy…

De honderden gemaskerde klimaatextremisten die TotalEnergies blokkeerden droegen bijna allemaal overalls met het logo van de huisvuilophaling van het Brussels Gewest. Alerte twitteraars zorgen nu voor een golf van verontwaardiging. De bevoegde Ecolo-minister communiceert echter niet.

De enige officiële reactie kwam van het huisvuilophalingsbedrijf. De Brusselse reinigingsdienst Net Brussel beter bekend als Bruxelles-Propreté stuurde afgelopen woensdag een persbericht uit waarin ze reageerden op tal van berichten op sociale media dat de gemaskerde klimaatactivisten van Code Rood die TotalEnergies in Feluy en Wandre afgelopen weekend blokkeerden, uniformen droegen van Net Brussel.

In het persbericht beweerde Net Brussel dat de uniformen of beter gezegd fluogele overalls al tien jaar geleden waren gedeclasseerd. De voorraad was naar hun sociale tewerkstellingsproject voor circulaire economie Recy-K overgebracht om er draagtassen van te maken.

Volgens het persbericht waren de honderden uniformen daar in 2021 gestolen. Net Brussel zou klacht hebben neergelegd (wanneer meldt het persbericht niet). Het agentschap wees er uitdrukkelijk op dat ze nooit uniformen met hun logo weggeven.

Het persbericht en de uitleg wekte vooral op Twitter de nodige hilariteit en ongeloof op. De uniformen zien er gloednieuw uit en honderden manifestanten droegen die nieuw uitziende uniformen. De twitteraar Lakhloufi Youssef riep op om een onderzoek in te stellen.

Stef Durnez | Doorbraak.be De topman van Net Brussel is Vincent Jumeau. Jumeau is van PS-signatuur. De gewestelijke dienst voor huisvuil Net Brussel valt via de Cel Openbare Netheid, Afvalbeheer, Circulaire Economie onder de verantwoordelijkheid van minister Alain Marron (Ecolo). Veel mensen legden meteen het verband tussen de overalls en het Ecolo-kabinet van Marron.

Code Rood is een coalitie van de actiegroepen Greenpeace, Fian Belgium, Youth For Climate (dat officieel al in 2021 vereffend werd volgens het Belgisch Staatsblad), Extinction Rebellion en Dégaze. Hun protestacties tegen TotalEnergies passen in hun strijd tegen fossiele brandstoffen.

De kabinetsmedewerker Florian Gilbert (Ecolo) reageerde zeer geprikkeld op een aantal tweets waarbij de ‘diefstal’ verdacht werd genoemd. Wat wel opviel is dat minister Marron nog steeds geen enkele officiële reactie de wereld in stuurde. Het gaat toch over een aanzienlijke diefstal bij een overheidsbedrijf uit zijn portefeuille.

Wat vele mensen opvalt is dat de overalls gloednieuw lijken. Ofwel koopt Net Brussel uniformen die ze nooit gebruiken en dan ‘declasseren’ wat een enorme geldverspilling lijkt. Ofwel zijn deze overalls niet de gestolen uniformen waarvan sprake.