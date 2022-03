Oekraïne: de strijd om strategische grondstoffen

Oorlog wordt gevoerd over angst, eigenbelang en eer, schreef Björn Soenens in een interessante analyse van het Rusland versus Oekraïne conflict voor VRT. Maar er is meer. Veel meer. Oorlog om grondstoffen Twee elementen (angst en eer) laat ik aan sociale wetenschappers over. ‘Eigenbelang’ refereert eerder naar het feit dat mensen ook altijd oorlogen gevoerd hebben over grondstoffen. Dat wordt bevestigd door het succesrijke digitale leerplatform ‘Khan Academy’, dat nogal wat concrete voorbeelden invult, waaronder Wereldoorlogen I en II. Als…

Oorlog wordt gevoerd over angst, eigenbelang en eer, schreef Björn Soenens in een interessante analyse van het Rusland versus Oekraïne conflict voor VRT. Maar er is meer. Veel meer.

Oorlog om grondstoffen

Twee elementen (angst en eer) laat ik aan sociale wetenschappers over. ‘Eigenbelang’ refereert eerder naar het feit dat mensen ook altijd oorlogen gevoerd hebben over grondstoffen. Dat wordt bevestigd door het succesrijke digitale leerplatform ‘Khan Academy’, dat nogal wat concrete voorbeelden invult, waaronder Wereldoorlogen I en II.

Als ik als chemicus een land zoals Oekraïne overloop, dan zie ik grote hoeveelheden lithium, aluminium, ijzer, lood, mangaan, nikkel, uranium, zeldzame aarden, petroleum, gas en graan. Maar hoe zit dat met de zeldzame aarden, die de nieuwe industriële revolutie vorm geven?

Zeldzame aarden

De Europese Unie (EU) zoekt al enkele decennia naar zeldzame aarden voor de groene energietransitie. Elektrische auto’s, windmolens , en zonnepanelen hebben lithium, kobalt, magnesium, aluminium, maar ook zeldzame aarden nodig. Ook de sterk groeiende petrochemische industrie, alle elektronica (uw kleuren TV en smartphone), en modern wapentuig kunnen niet zonder. Ze hebben exotische namen zoals neodymium, samarium, dysprosium, praseodymium, europium, terbium, yttrium…

Eerst dacht men dat de ‘onzichtbare hand’ van de kapitalistische economie die wel vanzelf zou vinden. Maar investeren in die ertsontginning houdt grote risico’s in. Zeker in een overbevolkte regio zoals West-Europa zijn de uiterst verontreinigende mijn activiteiten weinig realistisch. Meer en meer werd aangedrongen op een regulering en zoektocht door de EU zelf, maar het brengt niet veel aarde aan de dijk. De Duitse industrie heeft volle orderboeken, maar kan ze niet uitvoeren door gebrek aan grondstoffen.

De EU zoekt naarstig naar 30 producten, waarvan er 21 te vinden zijn in Oekraïne. Zo dichtbij, maar zo dicht tegen de grote Russische beer. Dat wordt op eieren lopen. Kiev was vorig jaar in september uitgenodigd bij de EU-alliantie omtrent batterijen en kritische ruwe materialen voor high tech en energietransitie. Oekraïne tekent een ‘strategisch partnerschap’ voor ruwe materialen, en de westers gezinde Oekraïners dromen er al van om op te schuiven naar de Europese Unie en een NAVO-deelname af te dwingen. Dit is meer dan één doorn in het oog van Poetin.

Donbas-regio

Zeker ook als je weet dat zelfs de Donbas-regio, vlak aanleunend bij Rusland, in grote mate beschikt over de strategische ertsen, vooral lithium. Poetin gaat geen transitie naar NAVO of aanleunen bij het Westen dulden als de honing op armafstand van de Russische beer ligt.

China was er trouwens ook al als de kippen bij om het lithium daar te ontginnen. De Australische maatschappij ‘European Lithium’ (let op de naam!) zou in november 2022 rond komen met de start van de ontginning van lithium in twee westerse gebieden van Oekraïne. Genoeg om batterijen te maken voor de Europese autoindustrie. Maar toen was er… Poetin.

Rijk waar de zon nooit ondergaat

Die laatste droomt immers zelf van deze zeldzame aarden (en van lithium), die ook overvloedig te vinden en te ontginnen zijn in zijn rijk waar de zon nooit ondergaat en de bevolkingsdensiteit 40 maal lager ligt dan die van België. Er is dus weinig last te verwachten van milieuprotest van Siberische nomaden om maar iets te noemen.

Bovendien beschikt hij over voldoende petroleum, gas, uranium, … om de energie te leveren voor de energievretende activiteiten in de mijnen. Milieuverontreiniging? Er is water genoeg en de Russische rivieren stromen naar het Arctische noorden. Geen probleem voor de ‘zuiders-residerende-consument-mens’. Wel voor de natuur, maar die komt niet de straat op.

Droomscenario

Een droomscenario voor Poetin: Rusland op de top van de toeleveringsketen van energie en strategische ertsen hijsen. Rusland terug op de geopolitieke wereldkaart zetten. Om de benodigde technologie te bekomen zal hij wel even beroep moeten doen op China. En wat doen we met Oekraïne?

Poetin duldt geen concurrentiële grondstoffen leverancier zoals Oekraïne, dat meer en meer bij de EU en de Verenigde Staten (VS) aanleunt. Oekraïne kan Europa naast voeding ook voorzien van het broodnodige gas en olie. Daarnaast meteen ook van lithium, een hoop metalen en zeldzame aarden. De VS zullen ook wel hun vinger in de pap krijgen.

Nu halen Europa en de VS die metalen voornamelijk in China. Daar waar de Verenigde Staten redelijk zelfvoorzienend zijn voor grondstoffen, is de Europese Unie dat helemaal niet. Het is een reus op lemen voeten. Hoe kan je een ‘green deal’ en klimaatneutraliteit tegen 2050 nastreven als je geen grondstoffen hebt?

Je wordt dan iets minder afhankelijk van olie- en gasimport, maar je hebt dan China nodig. Dat laatste schroeft zijn zeldzame aarden bevoorrading positie wat terug van 97% in 2010 naar zo’n 70% nu en heeft een voldoende grote interne markt. De EU komt van de regen in de drop terecht. Ze mag zich aan een versnelde verschuiving van de inkomsten verdeling verwachten ten gunste van bijvoorbeeld de ‘BRICS’-landen: Brazilië, Rusland, Indië, China, en Zuid-Afrika.

Slag om Oekraïne

De slag om Oekraïne is dus wel degelijk erg belangrijk voor de EU, voor Rusland en voor de wereld. Judoka Poetin gaat zijn greep niet lossen. Hoe dan ook zal het resultaat alleen zijn dat Oekraïne zijn olie, gas, en uiterst vervuilende strategische metaalindustrie zal ontplooien, onder welk regime dan ook.

De wereld pakt zijn problemen aan via opschroeven van technologie-, energie- en voedingsproductie. Vermindering van graan uit Oekraïne betekent immers hongersnood in een deel van de wereld. Automatisch wordt dit gecorrigeerd door omzetting van natuur in landbouwgrond elders in die wereld.

De energietransitie leidt op haar beurt naar minstens even grote milieuschade als het gebruik van het vervloekte petroleum. Dit laatste gaat trouwens groeien in belang: de chemische industrie verviervoudigt haar activiteiten van 2000 tot 2030. We moeten immers meer en meer mensen van meer en meer producten voorzien. Onze groene en andere denkers moeten deze immorele oorlog in Oekraïne aangrijpen om ook hun andere dogma’s, bijvoorbeeld hun anti familieplanning dogma, te herzien. Anders wordt het ippon voor de homo sapiens.