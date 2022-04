Macron-Le Pen : faites vos jeux !

De les die je uIt de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen kan trekken, is dat de extremen hoog oplopen. Extreem links en extreem rechts maken samen 58,58% uit van het Franse politieke spectrum.

Als we de stemmen op Marine Le Pen (23,41%), Eric Zemmour (7,5%) en Nicolas Dupont-Aignan (2,07%) bij elkaar optellen, komen we uit op een totaal van 32,98% van mensen die de ideeën van extreem-rechts delen. Hieraan kan de Ciotti rand binnen de Republikeinen worden toegevoegd.

Extreem links verzamelt in totaal 25,6%, als volgt verdeeld: Jean-Luc Mélenchon (21,95%), Fabien Roussel (2,31%), Philippe Poutou (0,77%) en Nathalie Arthaud (0,57%).

Hidalgo, Pécresse en de groenen

Met 1,77% bijt de kandidaat van de Socialistische Partij, Anne Hidalgo, in het stof. En met haar 4,79% keldert Valérie Pécresse het klassiek rechts, het zogenaamd republikeins rechts, dat opgeroepen wordt om zichzelf te verscheuren.

De Groenen zijn er niet in geslaagd de kaap van 5% te passeren (4,58% voor Eric Jadot).

Macron

Ondanks een campagne die werd bemoeilijkt door de gezondheidscrisis en de oorlog in Oekraïne, kwam president Emmanuel Macron als winnaar uit de bus met 27,6%. Zijn duel met Marine Le Pen lijkt delicaat, ook al hebben Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Eric Jadot, Jean Lassalle (3,15%) en Philippe Poutout opgeroepen tot een spervuur tegen extreem-rechts.

Volgens de peilingen zou Emmanuel Macron moeten winnen met 51% tegen 49% voor Marine Le Pen. De kloof is duidelijk zichtbaar.

Zemmour

De grote verliezer in dit avontuur is Eric Zemmour, die zich gedwongen achter Marine Le Pen moest scharen nadat hij haar had bespot. Met zijn score van 7,5% is hij niet in staat inhoud te geven aan zijn ambitie: rechts bij elkaar brengen.

Er staat veel op het spel bij de parlementsverkiezingen die op de presidentsverkiezingen zullen volgen, want zij moeten de toekomstige huurder van het Elysée in staat stellen op een comfortabele meerderheid te rekenen. Dit is waar de voormalige premier, Edouard Philippe, al mee bezig is met zijn partij Horizon.

Het valt ook nog te bezien of Marine Le Pen klaar is om de door Eric Zemmour uitgestoken hand aan te grijpen. De opmerkingen van haar nicht, Marion Maréchal, die de voormalige polemiste steunt, laten ruimte voor twijfel: ‘De bal ligt bij haar. Ik hoop dat ze in staat zal zijn om de juiste allianties te sluiten. Een regering van nationale eenheid vormen, zoals zij heeft voorgesteld, met linkse politici zoals Chevènement en Arnaud Montebourg, lijkt mij in ieder geval volstrekt onredelijk en onrealistisch.’

24 april

Intussen kiest Jean-Pierre Chevènement voor Emmanuel Macron.

Het is ook dringend noodzakelijk een evenredige vertegenwoordiging in te voeren, om te garanderen dat de verschillende stromingen naar behoren vertegenwoordigd zijn in de Nationale Vergadering. Het is een kwestie van elementaire democratie.

Macron-Le Pen: plaats uw weddenschappen! Resultaat op 24 april.