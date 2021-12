Meer Europees Covidgeld voor Belgische inlichtingendiensten

België krijgt meer Europees ‘Covid-relancegeld’ voor het up-to-date houden van de digitale systemen van het gerecht, de politie en de veiligheidsdiensten dan gedacht. Door die investering krijgen onze inlichtingendiensten aan 5G aangepaste technologie. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Europees parlementslid Gerolf Annemans (VB-I&D) aan de bevoegde Europese Commissaris Valdis Dombrovskis (EVP). Kilometerheffing Brussel Dat België van de Europese Commissie een pak geld krijgt – 6 miljard euro – kon u afgelopen zomer al opmaken uit berichtgeving bij Doorbraak.…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

België krijgt meer Europees ‘Covid-relancegeld’ voor het up-to-date houden van de digitale systemen van het gerecht, de politie en de veiligheidsdiensten dan gedacht. Door die investering krijgen onze inlichtingendiensten aan 5G aangepaste technologie. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Europees parlementslid Gerolf Annemans (VB-I&D) aan de bevoegde Europese Commissaris Valdis Dombrovskis (EVP).

Kilometerheffing Brussel

Dat België van de Europese Commissie een pak geld krijgt – 6 miljard euro – kon u afgelopen zomer al opmaken uit berichtgeving bij Doorbraak. Zo wordt bijvoorbeeld de ontwikkeling van technologie voor de toekomstige kilometerheffing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door Europa gesponsord. Daarnaast viel ook op dat de Belgische veiligheidsdiensten aanspraak maken op heel wat vers gedrukt manna om hun afluister- en interceptietechnologie op peil te houden.

Samengevat: wanneer België zijn communicatie-netwerken overschakelt naar 5G-technologie, dan zouden de veiligheidsdiensten niet meer in staat zijn om ‘verdachte’ communicatie te intercepteren omdat communicatie via 5G te goed versleuteld is. Een Europese investering is nodig om ‘mee te kunnen’. Onze instanties hebben dan ook met succes gelobbyd om voor deze investering aanspraak te kunnen maken op een deel van de investeringskoek die de Europese Commissie voorziet voor de lidstaten. Na de crisis is het voor Europa de bedoeling om heel wat geld te pompen in de economische relance, en ook de digitalisering van overheden en economieën maakt daar deel van uit.

Overheid en justitie digitaliseren

Europees parlementslid Gerolf Annemans vindt dat echter hoogst merkwaardig, en stelde een parlementaire vraag over die bewuste investering in technologie voor de veiligheidsdiensten. Uit het antwoord van vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis blijkt dat het investeringsbedrag alleszins hoger is dan aanvankelijk begroot: ‘De verordening tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit schrijft voor dat elk nationaal herstelplan een streefcijfer van 20% digitale uitgaven moet halen, gezien het belang van de digitale transitie. De Commissie heeft in haar beoordeling vastgesteld dat de maatregelen ter ondersteuning van de digitale transitie goed zijn voor 27% van de totale toewijzing aan België. Het gaat onder meer om maatregelen om de overheidsdiensten en het rechtsstelsel te digitaliseren, de Belgische capaciteit op het gebied van cyberveiligheid uit te breiden en het rechtskader voor de uitrol van 5G te ontwikkelen.’

‘Sommige maatregelen in het plan zijn met name gericht op de versterking van de interceptiecapaciteit van de gerechtelijke politie en de instelling van een digitaal register voor het Belgische rechtsstelsel, de politie en de inlichtingendiensten. Een gespecialiseerde afdeling van de federale politie, belast met de interceptie van telecommunicatie voor alle politiediensten, zal worden versterkt in haar opdrachten van bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit,’ aldus Dombrovskis.

Politieke deal

Het antwoord laat verder nog weten dat de Europese Commissie van oordeel is dat deze investeringen voor België zeker in aanmerking komen voor Europees Covid-relancegeld. ‘Deze investeringen stellen politie, justitie en inlichtingendiensten in staat hun missies voort te zetten, zodat strafrechtelijk onderzoek en het verzamelen van informatie nog mogelijk blijven in het kader van de uitrol van 5G-technologieën.’

Voor Gerolf Annemans is het vreemd dat Europees Covid-relancegeld gebruikt wordt voor dit soort investeringen. ‘Dit zijn puur politieke deals die weinig met merites of noodzaak te maken hebben. Het feit dat het Poolse relanceplan voorlopig is opgeschort, maar brave leerling België wel aan de Europese cashmachine mag hangen, toont de morele verdorvenheid van dit systeem. Dit geld bestaat ook niet werkelijk, maar wordt zomaar op bestelling gecreëerd door de Europese Centrale Bank. Voor de allerbraafsten toch,’ zo zegt hij in een reactie aan Doorbraak.

Bij het ter perse gaan bleek dat het globale bedrag aan Covid-relancegeld voor België dan weer lager zou uitvallen dan begroot omdat de Belgische economie het volgend jaar beter zou doen dan verwacht. Het definitieve bedrag zou in de loop van 2022 België moeten toegewezen worden. Of de investeringen in digitale technologie uit het plan geschrapt worden, is onzeker. Wordt vervolgd.