NAVO-top in Vilnius: kaarten op tafel leggen en onderhandelen

Plan A van de NAVO is mislukt: Oekraïne zover krijgen dat Rusland ineenstort, waardoor de NAVO de Zwarte Zee (de Krim, Sebastopol) kan inpalmen, en controle krijgt over Russische grondstoffen. De Oekraïense proxy-manschappen, westerse munitie en tanks van plan A zijn opgesoupeerd. Alleen clusterbommen en uranium-235-bommen zaaien kan nog wel, en eventueel een ‘vuile bom’.

Ook plan B mislukte. Europa’ s gastoevoer saboteren (Nord Stream), bijvoorbeeld. De Kertsj-brug saboteren lukte ook bijna, eerst ontkend en nu erkend als Oekraïense actie. Wie de Kachovka-dam saboteerde en Prigozjin wild om zich heen liet razen is nog niet boven water gekomen, maar ook deze acties veranderden de machtssituaties aan de frontlijn niet. Plan A en plan B zijn begraven. Maar gewoon plan C uitvoeren, namelijk onderhandelen, zit er zo te zien en horen dus mogelijk nog niet in voor de NAVO-top in Vilnius op 11 en 12 juli.

Nog vuilere oorlog

Bommen, raketten, tanks en manschappen zijn erdoor gejaagd zonder resultaat, dus dit werkt niet. Maar we hebben nog duizenden clusterbommen, en hopen bommen met een uranium-238-omhulsel. Beide zullen vreselijke burgerslachtoffers maken. Maar… nood breekt wet? De VS zouden beter moeten weten na vroegere ervaringen met ‘Agent Orange’, en met napalm. Vooral het gebruik van dat laatste zorgde voor een storm van verontwaardiging toen in 1972 de eerste foto’s van de gevolgen ervan de wereld rondgingen.

Clusterbommen zijn bommen die zo’n 200 kleine bommetjes uitstrooien. Slechts een deel ervan ontploft, en de rest blijft jarenlang mensen teisteren die er toevallig mee in aanraking komen. Ze worden nu ook gebruikt door Oekraïne en door Rusland, maar deze van Oekraïne zijn dus opgebruikt. Extra leveringen door het Westen zal het gebruik van Russische clustermunitie zonder meer aanzwengelen. De vuile oorlog schuift op naar een nog vuilere oorlog.

Radioactieve oorlogsvoering?

Het Westen en Rusland hebben ook nog bommen met een uranium-238-omhulsel. Vooral het Verenigd Koninkrijk leverde ze al rijkelijk aan Oekraïne. Uranium-238 is het minder gevaarlijke broertje van uranium-235. Het is een afvalproduct van de zuivering van uranium-235, dat in kerncentrales en kernwapens dienstdoet. Maar hoe geraak je af van dit — minder gevaarlijke — broertje? Je maakt er sterke omhulsels voor artilleriebommen van, die beter door de wand van een tank knallen. Alleen: die bomomhulsels worden bij ontploffing verbrand tot as. Het toxische uranium-238-poeder geraakt dus verspreid in het milieu.

Als ook clusterbommen en uraniumbommen niet helpen, dan blijft nog een derde mogelijkheid over: een vuile bom. Steek uw hoog radioactief kernafval in een conventionele bom, en laat die ontploffen op de centrale van Zaporozje. Gegarandeerd vormt zich een paddenstoelwolk, die een kilometertje hoogte kan halen. Je kan de ganse wereld wijsmaken dat de radioactiviteit die in de wolk vrijgekomen is afkomstig is van de kerncentrale, en niet van het kernafval dat je er zelf ingestoken hebt. Het psychologisch effect is gegarandeerd. En het conflict kan ten top gedreven worden. Nu we toch met radioactieve wolken vechten, is de stap naar een tactisch minikernwapen voor dit doel heel klein. Je maakt geen doden maar laat iedereen migreren, weg van besmette zones.

Westerse oorlogsmedia

Hoog tijd dus om uit de oorlogsmodus te stappen. Onze media hebben zich reeds lang in die modus voluit en kritiekloos begeven. Tegenstanders afschilderen als ziekelijke schurken, proxy’s tot helden verheffen. Succes na succes beschrijven door gebruik van superieure wapens. Je komt niet in The Washington Post, The New York Times, de BBC, The Guardian, Reuters, Belgische kranten en tv als je dit spel niet meespeelt. Gelukkig is de wereld veel groter en meer toegankelijk dan het gedeelte dat deze media omspannen.

Experten die het woord voeren zijn actieve militairen, journalisten, of academici wier carrière afhangt van hun bereidheid NAVO-oorlogspsychologie toe te passen. Dit is niets nieuws in de geschiedenis of in de wereld. In mijn vak werden wetenschappers gedurende honderd jaar gruwelijk verguisd indien ze in het bestaan van atomen geloofden. Tot uiteraard de leugenbommen barsten, en er moest bijgedraaid worden. Onze media moeten inzien dat dit moment voor Oekraïne aangebroken is. Alles is opgebruikt, honderdduizenden levens vernietigd, en de oorlogsgrens is geen meter opgeschoven.

De rol van onze media heeft ziekelijke proporties aangenomen. Die media verzwijgen dat Rusland momenteel volop grondstoffen uitvoert naar Amerika en Europa. Ook de handel met België is drastisch toegenomen. FN Herstal-investeerders zijn fier op de hun toegekende bonus. Die kranten en andere media hebben de meeste Europeanen wel een afkeer doen krijgen van Rusland, via dagelijkse eenzijdige vertelsels. Dat imago is dankzij hen niet meer goed te krijgen. Deze leugenbommen zijn niet vol te houden, beste media. Uw lezers en kijkers gaan zich van u afwenden. Plan C, kaarten op tafel leggen en onderhandelen is nu de logische Vilnius-boodschap.