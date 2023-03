Paul Magnette: het ruime leven na 2024

Paul Magnette is met 93% van de partijstemmen herkozen als PS-voorzitter. Hij had dan ook geen uitdager. Fundamenteler is: welke richting wil hij met zijn partij uit in 2024. Ecosocialisme? ‘Magnette is intelligent genoeg om te beseffen dat hij beter zijn opties open houdt.’ ‘Eigenlijk heeft Paul Magnette nog geen verkiezingen gewonnen’, zo zegt RTBF-journalist Bertrand Henne, niet zonder ironie, op maandagochtend na de verkiezing van de nieuwe oude partijvoorzitter, op het veel beluisterde radioprogramma Matin Prémière. ‘Hij is immers…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Paul Magnette is met 93% van de partijstemmen herkozen als PS-voorzitter. Hij had dan ook geen uitdager. Fundamenteler is: welke richting wil hij met zijn partij uit in 2024. Ecosocialisme? ‘Magnette is intelligent genoeg om te beseffen dat hij beter zijn opties open houdt.’

‘Eigenlijk heeft Paul Magnette nog geen verkiezingen gewonnen’, zo zegt RTBF-journalist Bertrand Henne, niet zonder ironie, op maandagochtend na de verkiezing van de nieuwe oude partijvoorzitter, op het veel beluisterde radioprogramma Matin Prémière. ‘Hij is immers pas in 2019 na de parlementsverkiezingen voorzitter van de PS geworden.’

‘Magnette is een erfgenaam van Elio Di Rupo, een kind van het apparaat, net zoals Georges-Louis Bouchez dat is bij de MR’, zo gaat Henne verder. ‘Wat Magnette geërfd heeft is, is een socialistische partij die dan wel overal aan de macht is, maar historisch laag scoort.’ Volgens Henne moet Magnettes voornaamste opdracht dan ook nog komen: ‘Magnette moet vermijden dat zijn partij ooit vervangen wordt door de PTB als voornaamste linkse partij in Wallonië.’

Ruim leven

Meteen komt daar de vraag bij kijken: hoe wil Magnette dat vermijden? Officieel luidt het antwoord: ‘Ecosocialisme’. De PS-voorzitter schreef er onlangs nog een boek over, dat de linkse kiezer alvast duidelijk moet maken dat socialisme en milieu elkaar niet uitsluiten. Titel: La vie large.

Magnette doelt met die titel op het feit dat een groen verhaal voor hem allerminst een verhaal van ontbering is. Zo vertelt Magnette in de februari-editie van het linkse blad SamPol (Samenleving & Politiek): ‘Socialisten zijn geen asceten. We willen het ruime leven, la vie large, voor iedereen en vooral voor diegenen die het moeilijk hebben. We zullen voor een stuk anders moeten gaan leven, zeker. Maar als we de transitie collectief aanpakken, zal het leven voor velen net beter worden.’

Herbebossing

Magnette lijkt in SamPol vooral te lonken naar coalities met Ecolo. ‘In Wallonië schreven PS en Ecolo het regeerakkoord. We gingen ermee naar MR, de enige mogelijke partner, want PTB wou haar verantwoordelijkheid niet nemen en Les Engagés waren vooral désengagés. Het is een sterk akkoord op vlak van betonstop, hervorming van het landbouwbeleid, herbebossing, enzovoort. Op federaal niveau liggen de kaarten moeilijker. Daar zijn minder middelen.’

‘PTB geeft onmiddellijke koopkrachtantwoorden aan iedereen, maar heeft geen visie op de transitie’, gaat Magnette verder. ‘Ze is meer populistisch dan links. Bovendien wil PTB geen verantwoordelijkheid nemen. Haar strategie is om in 2024 in een paar steden aan de macht te komen, in 2029 in een tiental steden, en in 2034 heel misschien in de Waalse gewestregering te stappen. We zullen eerder koolstofneutraal zijn dan dat de PTB bereid is te regeren’, zo klinkt het schamper bij Magnette.

Precedent Charleroi

‘Magnette zegt geen neen tegen de PTB, maar ook geen ja’, zo klinkt het bij Philippe Destatte, directeur van de Waals-regionalistische denktank Institut Destrée. ‘Als het erop aan komt, zal hij niet twijfelen om met de PTB en met Ecolo te regeren. In Charleroi was hij immers in 2018 oprecht bereid om met hen te regeren’, zegt Destatte aan Doorbraak.

‘Zijn uiteenzetting over ecosocialisme is volgens mij eerder een manier om de spanning met Ecolo op te drijven. Hij weet immers dat de ecologisten meestal verkiezingen verliezen als ze aan de macht zijn, en dat hij met een ecologische boodschap net groene kiezers aan de PS kan binden. Met de PTB zijn de zaken altijd veel rechtlijniger bij Magnette. Hij sluit niet uit dat hij met hen zal regeren. Anders dan bijvoorbeeld een Bart De Wever in Vlaanderen, die ik op zijn woord geloof wanneer hij zegt dat hij geen coalitie wil met het Vlaams Belang.’

Verschillende petjes

‘Maar Paul Magnette is veel te intelligent om nu al partijen vooraf uit te sluiten als coalitiepartner in 2024. Als de kiezer een coalitie met MR zou mogelijk maken, dan zal hij bereid zijn om deels een liberaal petje te dragen. Als Ecolo en PTB groot zullen zijn, dan zal hij zijn linkse petje dragen.’

‘Uiteindelijk is de grootste kloof binnen de PS momenteel niet de vraag of er met deze of gene partij moet geregeerd worden, maar eerder de vraag hoe de Waalse en Brusselse PS nog met elkaar verzoend kunnen worden. Want die hebben radicaal andere belangen. De Waalse PS wil Wallonië versterken’, aldus Destatte.