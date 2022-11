Professor Frank Furedi: ‘Ecocide is poging om ons te ontmenselijken’

In België is het ondertussen zover. Zakia Khattabi en Vincent Van Quickenborne zorgden ervoor dat 'ecocide' opgenomen wordt in het strafwetboek. 'Waarom is dat een slecht idee', vroegen we aan professor Furedi. 'Wetten zijn er niet enkel om te bepalen wat je wel en niet mag doen. Wetten hebben wat wij een expressieve dimensie noemen: ze sturen een bredere boodschap. Dat is het belangrijkste wat ecocide betreft. Als je een plant uittrekt dan is het geweld dat je die plant…

In België is het ondertussen zover. Zakia Khattabi en Vincent Van Quickenborne zorgden ervoor dat ‘ecocide’ opgenomen wordt in het strafwetboek. ‘Waarom is dat een slecht idee’, vroegen we aan professor Furedi.

‘Wetten zijn er niet enkel om te bepalen wat je wel en niet mag doen. Wetten hebben wat wij een expressieve dimensie noemen: ze sturen een bredere boodschap. Dat is het belangrijkste wat ecocide betreft. Als je een plant uittrekt dan is het geweld dat je die plant aandoet plots vergelijkbaar met als je een kind zou slaan. Het is een poging om ons bestaan te ontmenselijken. De grens tussen mens en natuur erodeert volledig. Dat heeft belangrijke propagandawaarde. Het verlaagt onze morele status als mensen. Maar de gevolgen reiken nog verder. Als je wetten begint uit te vaardigen die menselijk gedrag criminaliseren, dan schep je eigenlijk een totalitaire omgeving waar menselijk gedrag onder ongeziene controle komt. Zo bereiken we nieuwe dieptepunten.’

Professor Frank Furedi is emeritus professor sociologie aan de Universiteit van Kent en is daar bekend als de meest geciteerde socioloog van het land. Hij is een gerespecteerde en invloedrijke intellectueel. Hij is de auteur van 26 boeken, hoofdzakelijk over identiteit, angst en thema’s in verband met de cultuur oorlog. In zijn laatste boek ‘The Road To Ukraine’ gaat hij op zoek naar de oorzaken van de oorlog met Oekraïne.

Furedi start vandaag als Executive Director van het Mathias Corvinus Collegium in Brussel, een Hongaarse denktank die de Brusselse EU-elite nu al nerveus maakt. Op dinsdag 15 november organiseert MCC Brussel een eerste studiedag in aanwezigheid van MCC-voorzitter en politiek directeur Balazs Orban.

We hadden het voorbije weekend al een gesprek met de professor over zijn ambities met het MCC Brussel, waarom Hongarije het zwarte schaap van de EU is, welke waarden de EU zou moeten uitdragen en waarom ‘diversiteit’ geen waarde is.

We gingen ook dieper in op de geopolitieke uitdagingen die de EU te wachten staan, de gevolgen van de Amerikaanse midterms voor de cultuuroorlog, de rol die het abortusdebat speelde in het resultaat van de verkiezingen, de zin of onzin van de COP27 klimaatconferentie en de huidige stand van zaken in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Komt er snel vrede en zal die standhouden. Is Poetin de schuldige en wat als de Russische federatie uiteenvalt?